Getup Srinu: ఇంటర్వ్యూలో వేసిన ప్రశ్నకు గెటప్ శీను ఆవేశంగా కుర్చీని తన్ని వెళ్ళిపోయాడు
గెటప్ శీను జబర్ దస్త్ లో ఫేమస్. పలు సినిమాల్లోనూ నటించాడు. విజయవంతమైన సినిమాలలో నటించాడు. ఆయన్ను టీవీ కమల్ హాసన్ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. గెటప్ లు వేసి నటనాపరంగా మెప్పిస్తుంటాడు. అయితే తాజాగా ఆయనను విలేకరి జాఫర్ ఇంటర్వ్యూ చేయగా, కాపు కులం పేరుతో టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారని అడిగే క్రమంలో చిన్న రచ్చ జరిగిన ఆవేశంతో ఏంటి మీ తొక్కలో ఇంటర్వూ అంటూ కుర్చీని కాలితో తన్ని వెళ్ళిపోయాడు.
గెటప్ శ్రీను, నాగబాబు కలిసి నటిస్తున్న సిరీస్కు ‘మేము కాపులం’ అనే టైటిల్ పెట్టడం పై చర్చ...కాదు రచ్చ, రచ్చ అయింది. “కులం పేరు తో సినిమాలు ఏంటి? నచ్చలేదు” అని జాఫర్. పలుసార్లు అడిగుతూ.. రామ్ గోపాల్ వర్మ సినిాలు కూడా ఇలా వుంటే ఆయన మార్చుకున్నారు అని కోట్ చేయగా... .ఎహె నీ తొక్కలో ఇంటర్వ్యూ అంటూ గెటప్ శీను ఆవేశంగా కుర్చీని తన్ని లేచి వెళ్ళిపోయాడు.
గెటప్ శీను ను ఇంటర్యూ చేస్తూ, మొన్ననే హిట్ కొట్టారు అని విలేకరి అడగగా. దేవుడి దయవల్ల లాస్ట్ సినిమా కూడా సక్సెస్ అయింది. తర్వాత కొత్తగా వుంటుందని నాగబాబుతో వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాం. అన్నారు. మరి ఏం టైటిల్ అడిగితే, మేం కాపులం అని చెప్పడంలో.. నాకు నచ్చలేదని జాఫర్ అన్నారు. మన సినిమా కోసం కులాన్ని వాడుకోవడం ఎంతవరకు సమంజసం అని అడగడంతో.. ఏదైనా కూడా కులంతో సినిమా అనడడంతో.. కాంట్రవర్సీ కోసం టైటిల్ వేశారా? అని అడగడంలో.. ఆ కథ నాకు బాగా నచ్చింది అన్నాడు. ఏదిఏమైనా అది కులం కోసం అలా పెట్టకూడదు అనగానే. ఏం.. మీ తొక్కలో ఇంటర్వ్యూ అంటూ ఆవేశంగా వెళ్లిపోయాడు. ఇది ప్రచారం కోసమా? లేదా సీరియస్ గా అనేది త్వరలో తెలియనుంది.