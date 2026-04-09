Viswambhara: ఘరానా మొగుడు'34వ వార్షికోత్సవం - విశ్వంభర డేట్ ఫిక్స్ అయినట్లేనా ?
చిరంజీవి నటించిన ఘరానా మొగుడు సినిమా 34వ వార్షికోత్సవాన్ని అభిమానులు జరుపుకుంటున్నారు. పలు చోట్ల ఆయన అభిమానులు సందడి చేస్తున్నారు. 9 ఏప్రిల్, 1992న విడుదలైన ఈ సినిమా 10 కోట్ల షేర్ మైలురాయిని దాటిన తొలి దక్షిణాది చిత్రంగా నిలిచి, 18 కోట్ల రూపాయలను వసూలు చేసింది. ఎం.ఎం. కీరవాణి సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కేరళలోని కేంద్రాలలో 100 రోజుల పాటు ప్రదర్శించబడింది. అయితే ఈ సందర్భంగా విశ్వంభర గురించి అభిమానులు అప్ డేట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'విశ్వంభర' చిత్రం చాలా కాలంగా నిర్మాణంలోని సాంకేతిక వల్ల ఆలస్యం అవుతుంది. 'బింబిసార' ఫేమ్ వశిష్ట ఈ ఫాంటసీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్కు దర్శకత్వం వహించారు. టీజర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రతికూల స్పందన రావడంతో, చిత్ర బృందం విఎఫ్ఎక్స్ (VFX) పై ఎక్కువ సమయం వెచ్చించాలని నిర్ణయించుకుంది.
ఇదిలా వుండగా, పెద్ది డేట్ వచ్చాక, విశ్వంభర డేట్ వెయ్యాలి అన్న ఆలోచనలో ఉన్నారు...ఒక వేళ పెద్ది జూన్ 25 వస్తే విశ్వంభర రాదు అని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అంటే మళ్ళీ విశ్వంభర ముచ్చటగా మూడోసారి వాయిదా పడబోతుందన్నమాట.
అందుకే అభిమానులు దీనిపై ఓ క్లారిటీతో మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ భారీ చిత్రం జూలై 10, 2026న థియేటర్లలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. సోషల్ మీడియాలో పలు తేదీలు ప్రచారంలో ఉండగా, అభిమానులు అధికారిక ప్రకటన కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇది దర్శకుడికి ఛాలెంజ్ ప్రాజెక్ట్. చిరంజీవికి సరికొత్త చిత్రం అవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇందులో త్రిష కృష్ణన్ కథానాయికగా నటించింది. యూవీ క్రియేషన్స్ నిర్మించింది.