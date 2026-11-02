అందరినీ సంతృప్తి పరచాలంటే ఐస్క్రీమ్స్ అమ్ముకోవాల్సిందే : ఏఆర్ రెహ్మాన్
అనేక భాషల్లో రూపొందిన రామాణయ చిత్రంలోని పాటలపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి ఏఆర్ రెహ్మాన్ సంగీతం. అయితే, ఈ విమర్శలపై రెహ్మాన్ స్పందించారు. ప్రతి ఒక్కరి అభిప్రాయానికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. అందర్నీ సంతృప్తి పరచాలంటే ఐస్క్రీమ్స్ అమ్ముకోవాలి అంటూ అని యాపిల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు స్టీవ్ జాబ్స్ చెప్పిన మాటలను ఆయన ఈ సందర్బంగా గుర్తు చేశారు.
బాలీవుడ్ దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణ: రైజ్ ఆఫ్ ఏ లెజెండ్' చిత్రానికి రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన 'మంగళ్ రంగ్' పాట సంగీతంపై కొందరు నెటిజన్లు విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో రెహమాన్ మాట్లాడారు.
'ఒక పాట తుది రూపం దాల్చడానికి ఎంతో ఆలోచన, సమయం అవసరం. దేన్నైనా తొందరగా అంచనా వేయకూడదు. ఊరగాయలాగే.. స్వరాలు కూడా పాతబడే కొద్దీ మరింత రుచిగా మారతాయి. కొన్నిసార్లు మానవ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ప్రేక్షకులు ఒక కోణాన్ని మాత్రమే చూస్తారు. అందుకే కాస్త ఓపిక పట్టాలి' అని ఆయన వివరించారు.
ఇదే ఇంటర్వ్యూలో హాలీవుడ్ ఆస్కార్ విజేత సంగీత దర్శకుడు హాన్స్ జిమ్మర్తో కలిసి పనిచేయడంపైనా ఆయన మాట్లాడారు. 'జిమ్మర్ భాగం కావడం వల్ల అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకుల్లో ఈ చిత్రంపై ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఐదు భాషల్లో, హాలీవుడ్, భారతీయ వెర్షన్లకు వేర్వేరుగా సంగీతం అందించాల్సి వచ్చింది. దాదాపు పది చిత్రాలకు సరిపడా పని చేసినట్లుగా అనిపించింది' అని రెహమాన్ తెలిపారు.