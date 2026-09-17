Senior Naresh: 55 ఏళ్ల సినీ జర్నీ చేస్తున్న డా. నరేష్ విజయకృష్ణకు గోవా గవర్నర్ ఘన సత్కారం
వెర్సటైల్ యాక్టర్ నవరసరాయ డా. నరేష్ విజయకృష్ణకు అరుదైన గౌరవం లభించింది. భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ 76వ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా గోవా రాజ్భవన్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో గోవా గౌరవనీయ గవర్నర్ శ్రీ పూసపాటి అశోక్ గజపతి రాజు, డా. నరేష్ను ఘనంగా సత్కరించారు.
Goa Governor Ashok Gajapathi Raju honors Dr. Naresh Vijaya Krishna
భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో 55 ఏళ్ల సుదీర్ఘ, విశిష్ట ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా గవర్నర్ డా. నరేష్ను అభినందించి రాజ్భవన్లో సత్కరించారు.
గోవాలోని తెలుగు కమ్యూనిటీ సభ్యులు డా. నరేష్కు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆయనను లోక్భవన్కు ఆహ్వానించగా, అక్కడ చారిత్రాత్మక భవనాన్ని సందర్శించారు. గౌరవనీయ గవర్నర్ ఆయనకు టీ విందు ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా జరిగిన సమావేశంలో డా. నరేష్ తన ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫైల్ను గవర్నర్కు వివరించారు. సినీ రంగంలో తన సుదీర్ఘ ప్రయాణంతో పాటు సామాజిక, దౌత్యపరమైన కార్యక్రమాల్లో తన అనుబంధాన్ని వివరించారు. ప్రస్తుతం UNIGOకు చెందిన నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ & డిఫెన్స్ ప్లానింగ్లో అంబాసిడర్, హానరరీ కల్నల్ ఇండియన్ కమాండ్ హోదాల్లో సేవలందిస్తున్నారు.
ఐదున్నర దశాబ్దాల సినీ ప్రయాణం:
డా. నరేష్ తన అద్భుతమైన సినీ ప్రయాణాన్ని 1972లో ‘పండంటి కాపురం’ చిత్రంతో బాలనటుడిగా ప్రారంభించారు. దశాబ్దం తర్వాత 1982లో బ్లాక్బస్టర్ ‘నాలుగు స్తంభాలాట’తో హీరోగా అరంగేట్రం చేశారు.
ఆ తర్వాత ‘శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ’, ‘పోలీస్ భార్య’, ‘చిత్రం భలారే విచిత్రం’, ‘జంబలకిడి పంబ’ వంటి ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాల్లో విభిన్నమైన పాత్రలు పోషిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
ఆయన ప్రయాణం సినిమాలకే పరిమితం కాలేదు. ప్రజా జీవితం, రాజకీయాల్లో సుదీర్ఘ కాలం కొనసాగిన డా. నరేష్.. రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీలో వివిధ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. అనంతరం సామాజిక సేవ వైపు మరింతగా దృష్టి సారించారు.
ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంతంలో, అందులోనూ అనంతపురం ప్రాంతంలో చెరువులు, ఇతర నీటి వనరుల పునరుద్ధరణ, సంరక్షణ కోసం ఆయన కృషి చేశారు. అలాగే రాయలసీమకు చెందిన సంప్రదాయ, అంతరించిపోతున్న కళలను పరిరక్షించడం, వాటిని ప్రోత్సహించడం కోసం కూడా ఆయన నిరంతరం పనిచేస్తున్నారు.
సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లోనూ అదే జోరు
2000వ దశకంలో డా. నరేష్ సినీ కెరీర్లో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మరింత యాక్టివ్గా మొదలైంది. అప్పటి నుంచి క్యారెక్టర్ డ్రైవెన్ పాత్రలతో పాటు లీడ్ రోల్స్లోనూ నటిస్తూ తన కెరీర్లో అద్భుతంగా కొనసాగిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత బిజీగా, డిమాండ్ ఉన్న నటుల్లో ఒకరిగా కొనసాగుతున్నారు. పలు కీలక పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టుల్లో ఆయన భాగమయ్యారు.
ప్రస్తుతం ఆయనకు యువతతో ఏర్పడిన బలమైన కనెక్షన్ మరింత ప్రత్యేకమైనది. Gen Z ఆడియన్స్లోనూ ఆయనకు మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. దీంతో పలువురు యువ దర్శకులు ఆయనలోని వైవిధ్యాన్ని మరింతగా ఆవిష్కరించేలా బోల్డ్, అన్కన్వెన్షనల్, డిఫరెంట్ పాత్రల కోసం ఆయనను సంప్రదిస్తున్నారు.
సినిమాల్లో 55 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకుంటున్న నవరసరాయ డా. నరేష్ విజయకృష్ణ.. తనను తాను నిరంతరం కొత్తగా ఆవిష్కరించుకుంటూ, తరాల మధ్య, విభిన్న జానర్ల మధ్య, విభిన్న పాత్రల మధ్య తన ప్రయాణాన్ని అద్భుతంగా కొనసాగిస్తున్నారు.