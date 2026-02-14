Chiranjeevi: దైవ కృప ఎల్లప్పుడూ వుంటుంది : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్వీట్
Upasana, Chiranjeevi, Ramcharan
తనకూ తన కుటుంబానికి, చరణ్ కుటుంబానికి దైవ క్రిప వుంటుందనీ, ప్రతి తల్లిదండ్రులకూ అలా వుండాలని అర్థం వచ్చేలా సోషల్ మీడియాలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి పోస్ట్ పెట్టారు. తన మనవడు, మనవరాలుకు పేర్లు పెట్టిన తర్వాత అభిమానులు, శ్రేయోభిళాషుల నుంచి వస్తున్న స్పందనతో మనసు ఉప్పెంగిపోతుందని మనసులోని మాట వెల్లడించారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, తన కొడుకు రామ్ చరణ్, కోడలు ఉపాసనతో వున్న ఫొటోనుషేర్ చేసి అభిమానులను అలరించారు. వారి రెండు చిన్న ఆశీర్వాదాలకు ఎంచుకున్న అర్థవంతమైన పేర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. శాశ్వత సాంస్కృతిక వారసత్వం ఆధారంగా మరియు మన పవిత్ర దేవాలయాల ఆశీర్వాదాల ద్వారా పవిత్రం చేయబడింది.
కుమారుడికి శివరామ్, కూతురికి అన్వీరా దేవీ అని నామకరణం చేసిన విషయం తెలిసిందే. దైవ కృప ఎల్లప్పుడూ తల్లిదండ్రులను మరియు పిల్లలను రక్షించి, మార్గనిర్దేశం చేయాలని కోరుకుంటున్నానని ఆయన తన హృదయపూర్వక ఆశీర్వాదాలను తెలియజేశారు. మా రెండు చిన్న ఆనందాల అందమైన పేర్లను అభినందిస్తూ, నలుమూలల నుండి స్నేహితులు, బంధువులు మరియు అభిమానుల నుండి కాల్స్ మరియు సందేశాలు వస్తున్నాయి.
గర్వ హృదయంతో, ప్రియమైన దంపతులకు నా హృదయపూర్వక ప్రేమ మరియు కృతజ్ఞతను తెలియజేస్తున్నాను, వారు మన శాశ్వత సాంస్కృతిక వారసత్వం నుండి తీసుకోబడిన మరియు మన పవిత్ర దేవాలయాల ఆశీర్వాదాల ద్వారా పవిత్రం చేయబడిన పేర్లను ఎంచుకున్నారు.
ఈ పేర్లు తమలో భక్తి, సాంస్కృతిక జ్ఞాపకశక్తి మరియు తరాలకు మార్గనిర్దేశం చేసిన దైవిక కృపను కలిగి ఉంటాయి. చరణ్ తన "దేవి" నుండి "దేవి"ని చేర్చుకున్న ఆలోచనాత్మక మరియు అందమైన సంజ్ఞను చూడటం కూడా అంతే హృదయపూర్వకంగా ఉంటుంది అన్నారు.