శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026 (11:19 IST)

Gopichand:,గోపీచంద్ 33 టైటిల్ గ్లింప్స్, ఎపిక్ పోస్టర్ టీజర్ రాబోతోంది

Gopichand 33 Title Glimpse poster
గోపీచంద్ చిత్రాలు విడుదలవుతున్నాయి. కానీ మంచి సక్సెస్ సాధించలేకపోతోంది. ఈసారి తన 33వ చిత్రం గురించి ఆయన చాలా నమ్మకంతో వున్నారు. పీరియాటిక్ కథతో ముందడుగు వేశారు.  గోపీచంద్ 33వ చిత్రం బృందం గురువారం ఒక ఆకట్టుకునే పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. బండ్ల వరుసలు, అగ్నిపర్వత జ్వాలల చిత్రాలతో పాటు 'కాలాతీత యుగం నుండి ఉద్భవించే చెప్పలేని గాథ' అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో ఏప్రిల్ 13న విడుదల కానున్న టైటిల్ గ్లింప్స్‌ను ఈ పోస్టర్ ప్రకటించింది. 
 
'ఘాజీ' ఫేమ్ సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చారిత్రక చిత్రంలో మ్యాచో స్టార్ గడ్డం ఉన్న యోధుడి పాత్రలో రితు వర్మ నటిస్తున్నారు. జనవరిలో 25 రోజుల పాటు జరిగిన భారీ క్లైమాక్స్ తర్వాత ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయింది. శ్రీనివాస సిల్వర్ స్క్రీన్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి అనుదీప్ దేవ్ సంగీతం అందించారు. జూన్ 2025న విడుదలైన వైరల్ బర్త్‌డే టీజర్‌కు కొనసాగింపుగా ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. 2026 మధ్యలో గోపీచంద్ కెరీర్‌లోనే అత్యంత కీలకమైన చిత్రంగా నిలిచే ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

ఆర్టెమిస్ సిబ్బందిని ప్రశంసించిన ట్రంప్.. అంగారక గ్రహంపై తదుపరి అడుగు (video)

ఆర్టెమిస్ సిబ్బందిని ప్రశంసించిన ట్రంప్.. అంగారక గ్రహంపై తదుపరి అడుగు (video)చంద్రుడిపై యాత్రను పూర్తి చేసుకున్న ఆర్టెమిస్ వ్యోమగాములపై అమెరికా అధినేత డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. శుక్రవారం నాడు, ఆర్టెమిస్ వ్యోమగాములు పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో విజయవంతంగా దిగి, చంద్రుని చుట్టూ తమ ప్రయాణాన్ని ముగించారు. భవిష్యత్తులో అంగారక గ్రహానికి యాత్రలు పంపాలనే లక్ష్యం వైపు దృష్టి సారిస్తున్నట్లు ట్రంప్ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. ఆర్టెమిస్ II సిబ్బందికి అభినందనలు.

ప్రజా మద్దతు చూస్తుంటే.. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో క్లీన్ స్వీప్ చేస్తాం.. స్టాలిన్ ధీమా

ప్రజా మద్దతు చూస్తుంటే.. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో క్లీన్ స్వీప్ చేస్తాం.. స్టాలిన్ ధీమాఅధికార కూటమి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధిస్తుందని ఎం.కె. స్టాలిన్ ప్రగాఢ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం (డీఎంకే) నేతృత్వంలోని కూటమి ఇంతకుముందు 200కి పైగా నియోజకవర్గాల్లో విజయం సాధిస్తుందని అంచనా వేసింది. అయితే, కొలత్తూరు నియోజకవర్గం నుండి పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న స్టాలిన్, ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న ప్రజల మద్దతు స్థాయిని, సభలకు హాజరవుతున్న జనసందోహాన్ని బట్టి చూస్తే, మొత్తం 234 నియోజకవర్గాల్లోనూ విజయం సాధించే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.

నిద్రమత్తులో ప్రైవేట్ బస్సును నడిపాడు.. లారీ ఢీకొనడంతో..?

నిద్రమత్తులో ప్రైవేట్ బస్సును నడిపాడు.. లారీ ఢీకొనడంతో..?తెలంగాణలో ఓ ప్రైవేటు బస్సును లారీ ఢీకొన్న ఘటన సంచలనం సృష్టించింది. శనివారం ఉదయం సూర్యాపేట జిల్లాలోని కోదాడ వద్ద జాతీయ రహదారి నెం. 65పై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో కనీసం 10 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ట్రావెల్స్‌కు చెందిన ఈ బస్సులో ప్రమాదం జరిగిన సమయానికి 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఏలూరు నుండి హైదరాబాద్‌కు ప్రయాణిస్తోంది. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత, భయాందోళనకు గురైన ప్రయాణికులు బస్సు కిటికీలను పగులగొట్టి బయటకు వచ్చారు.

Balakrishna: పోషకాహార లోపం వల్లే అన్నవాహిక క్యాన్సర్‌ లు వస్తాయి : నందమూరి బాలకృష్ణ

Balakrishna: పోషకాహార లోపం వల్లే అన్నవాహిక క్యాన్సర్‌ లు వస్తాయి : నందమూరి బాలకృష్ణసరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం, భారతదేశంలో వేడి పానీయాలు, పోషకాహార లోపం వంటి ప్రమాద కారకాలతో ముడిపడి ఉన్న అన్నవాహిక క్యాన్సర్‌ వంటి వ్యాధులు వస్తాయని వాటిని పరిష్కరించుకునేందుకు బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ స్థాపించామని నందమూరి బాలకృష్ణ అన్నారు.

మోనాలిసా మొగుడుపై పోక్సో కేసు, 16 ఏళ్ల బాలికను ఎలా పెళ్లాడావు?

మోనాలిసా మొగుడుపై పోక్సో కేసు, 16 ఏళ్ల బాలికను ఎలా పెళ్లాడావు?మోనాలిసా వివాహంలో ట్విస్ట్ చోటుచేసుకున్నది. ఆమెను వివాహం చేసుకున్న ఫర్మాన్ ఖాన్ పైన మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు పోక్సో కేసు పెట్టారు. మోనాలిసా వయసు కేవలం 16 సంవత్సరాలే కావడంతో కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. మార్చి 11న కేరళం లోని తిరువనంతపురంలోని అరుమనూర్ దేవాలయంలో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి జరిగింది. ఈ పెళ్లికి కేరళం విద్యాశాఖ మంత్రి శివన్ కుట్టితో పాటు పలువురు రాజకీయ నాయకులు కూడా హాజరయ్యారు. ఐతే పెళ్లయ్యాక మోనాలిసా వయసు గురించి తీవ్ర చర్చ జరిగింది. దీనితో ఆమె వయసుపై నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ విచారణ చేపట్టింది.

Watch More Videos

ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఏ డాట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమం

ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఏ డాట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమంహైదరాబాద్: భారతదేశపు దిగ్గజ ప్రైవేట్ జీవిత బీమా సంస్థల్లో ఒకటైన ఎస్‌బీఐ లైఫ్ తమ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రజలకు సాధికారత కల్పించడాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై అవగాహన కల్పించే తమ థాంక్స్ ఏ డాట్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లను హైదరాబాద్‌ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్‌లో నిర్వహించింది. బ్రెస్ట్ హెల్త్ అనేది సర్వసాధారణంగా చర్చించుకోతగిన విషయమనే అవగాహనను పెంపొందించేందుకు అలాగే నివారణ చర్యల గురించి చర్చించుకునేలా ప్రోత్సహించేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించబడినది.

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలు

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలుఅలోవెరాతో ఆరోగ్యం, అందం, ఔషధ గుణాల లభిస్తాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మానికి రేడియేషన్ నష్టం నుండి రక్షణ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అలోవెరాలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, విటమిన్ బి9, విటమిన్ బి12 ఉంటాయి. అలోవెరాతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల మన జీర్ణవ్యవస్థ శుభ్రపడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల శరీరం నుండి వ్యర్థాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. అలోవెరా రసం చిగుళ్ళలో రక్తస్రావం తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కలబంద పానీయం తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు సమర్థవంతంగా తగ్గుతాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుతుంది, ఫలితంగా సోరియాసిస్ సమస్యను ఎదుర్కొనగలదు.

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండి

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండిఅధిక రక్తపోటు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని సమస్యల్లో పడవేస్తుంది. అందువల్ల దీన్ని అదుపుచేయాలి. పండ్లు, వాటి అధిక ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి అధిక రక్తపోటుతో సహా హృదయ సంబంధ వ్యాధులను నివారించడంలో, నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుల్లని పండ్లు: వీటిలో విటమిన్ సి, ఫ్లేవనాయిడ్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా వున్నందున అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి అద్భుతమైనవి. బెర్రీలు: బ్లూబెర్రీస్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్ సమ్మేళనాలు, పాలీఫెనాల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి. అరటిపండ్లు: వీటిలో పొటాషియం, ఫైబర్, మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నందున అధిక రక్తపోటును అదుపు చేస్తాయి.

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?పాలు బలవర్థకమైనవి అని తెలుసు. అందుకే పాలు తాగేందుకు చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇలా పాలు తాగేవారు కొన్ని పదార్థాలను పాలు తాగేటపుడు తీసుకోరాదు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలు తాగి వెంటనే పెరుగును తినరాదు, అలా తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పాలు తాగుతూ పుల్లటి రుచి వుండే పండ్లను తినరాదు, ఇది ఆరోగ్యానికి సమస్య తెస్తుంది. అరటి పండు- పాలు రెండూ కలిపి తీసుకోరాదు. ఎందుకంటే ఇవి రెండూ జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. పాలు తాగిన వెంటనే చేపలు తినకూడదు. కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. కర్బూజ-పాలు రెండూ కలిపి సేవించకూడదు. అలా చేసినవారికి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం వుంటుంది.

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభం

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com