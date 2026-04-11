Gopichand:,గోపీచంద్ 33 టైటిల్ గ్లింప్స్, ఎపిక్ పోస్టర్ టీజర్ రాబోతోంది
గోపీచంద్ చిత్రాలు విడుదలవుతున్నాయి. కానీ మంచి సక్సెస్ సాధించలేకపోతోంది. ఈసారి తన 33వ చిత్రం గురించి ఆయన చాలా నమ్మకంతో వున్నారు. పీరియాటిక్ కథతో ముందడుగు వేశారు. గోపీచంద్ 33వ చిత్రం బృందం గురువారం ఒక ఆకట్టుకునే పోస్టర్ను విడుదల చేసింది. బండ్ల వరుసలు, అగ్నిపర్వత జ్వాలల చిత్రాలతో పాటు 'కాలాతీత యుగం నుండి ఉద్భవించే చెప్పలేని గాథ' అనే ట్యాగ్లైన్తో ఏప్రిల్ 13న విడుదల కానున్న టైటిల్ గ్లింప్స్ను ఈ పోస్టర్ ప్రకటించింది.
'ఘాజీ' ఫేమ్ సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చారిత్రక చిత్రంలో మ్యాచో స్టార్ గడ్డం ఉన్న యోధుడి పాత్రలో రితు వర్మ నటిస్తున్నారు. జనవరిలో 25 రోజుల పాటు జరిగిన భారీ క్లైమాక్స్ తర్వాత ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయింది. శ్రీనివాస సిల్వర్ స్క్రీన్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి అనుదీప్ దేవ్ సంగీతం అందించారు. జూన్ 2025న విడుదలైన వైరల్ బర్త్డే టీజర్కు కొనసాగింపుగా ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. 2026 మధ్యలో గోపీచంద్ కెరీర్లోనే అత్యంత కీలకమైన చిత్రంగా నిలిచే ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.