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'సత్లుజ్' మూవీ నిర్మాణ సంస్థపై కేంద్రం కన్నెర్ర.. ఎందుకో తెలుసా?
బాలీవుడ్ నటుడు దిల్జీత్ దొసాంజ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ‘సత్లుజ్’ నిర్మాణ సంస్థపై కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోనుందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ సర్టిఫికెట్ లేకుండానే ఈ చిత్రాన్ని ఓటీటీలో విడుదల చేయడంతో పాటు, కొన్నిచోట్ల బహిరంగంగా ప్రదర్శించారని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ వ్యవహారంలో సంబంధిత వ్యక్తులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొనే అవకాశాలను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ చిత్రం సెన్సార్ ప్రక్రియకు వచ్చినప్పుడు సీబీఎఫ్సీ కొన్ని సన్నివేశాలపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. మొత్తం 127 కట్లను సూచించింది. వాటిని తొలగించాకే థియేటర్లలో విడుదల చేయడానికి అవసరమైన సర్టిఫికెట్ జారీ చేస్తామని స్పష్టం చేసింది. అయితే ఈ సినిమా నిర్మాణ సంస్థ ఆ సూచనలను పాటించలేదు.
పైగా, ఎలాంటి మార్పులు చేయకపోవడంతోపాటు సీబీఎఫ్సీ నుంచి సర్టిఫికెట్ పొందకుండానే ఈ చిత్రాన్ని ఓటీటీలో విడుదల చేసినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. రెండురోజులకే ఓటీటీలో నుంచి తొలగించాక, కొన్నిచోట్ల బహిరంగ ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేసి ఈ చిత్రాన్ని ప్రజలకు చూపించినట్లు ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చిందని, దీనిపై చర్యలకు ఉపక్రమిస్తోందని తెలిపాయి. బహిరంగ ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేసిన వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కేంద్రం ఆదేశించినట్టు సమాచారం.
ఏపీలో 10 రోజులు సర్ గడువు పొడిగింపు... ఎన్నికల సంఘం
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈవో) వివేక్ యాదవ్ చేసిన అభ్యర్థన మేరకు, ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) మంగళవారం నాడు ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియ (సర్) గడువును 10 రోజులు పొడిగించింది. బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్ఓస్) ఇంటింటికీ వెళ్లి వివరాలు సేకరించే కార్యక్రమాన్ని జూలై 24 వరకు పొడిగిస్తూ ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకుంది.
కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం ఇకలేరు
కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన విప్లవాత్మక నాయకులలో ఒకరైన ముద్రగడ పద్మనాభం ఇక లేరు. గత కొద్ది కాలంగా ఆయన బాధపడుతున్న అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆయన కన్నుమూశారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఆయనకు వెంటిలేటర్పై చికిత్స అందిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో ఆయనకు ప్రత్యేక వైద్యం అందించినప్పటికీ, అది ఆయనను కాపాడటానికి సరిపోలేదు.
రోడ్డు ప్రమాదాలు కామనే.. 18 ఏళ్ల యువకుడిపై కేసు పెడతారా?: వైఎస్ జగన్
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తరచుగా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాజాగా, హత్య కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న తన మాజీ మంత్రి కుమారుడికి మద్దతుగా నిలవడం ద్వారా ఆయన మరోసారి వివాదాస్పద కామెంట్లు చేశారు. గతంలో, ఏపీ మాజీ మత్స్యశాఖ మంత్రి సిదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు బైక్ నడుపుతూ ఒక వ్యక్తిని ఢీకొట్టి చంపిన ఘటనపై పోలీసు కేసు నమోదైంది. రోడ్డుపై జరిగిన ఈ దురదృష్టకర బైక్ ప్రమాదంలో ఒక సామాన్యుడి మరణానికి కారణమైన ఆ యువకుడిపై పోలీసులు సహజంగానే హత్య కేసు నమోదు చేశారు.
మా బిడ్డ జీవితం కళ్లముందే బూడిదైపోయాడు : కేతన్ అగర్వాల్ తల్లి
ప్రేమ-పెళ్లితో ఉన్మాది వేధింపులు.. సూసైడ్ నోట్ రాసి ఉరేసుకుని యువతి ఆత్మహత్య
ప్రేమించాలని ఓ ఉన్మాది వేధింపులకు ఓ యువతి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ప్రేమ, పెళ్లి అంటూ ఓ ఉన్మాది వేధింపులు తాళలేక.. తప్పించుకునే మార్గం లేకపోవడంతో ఓ యువతి బలవన్మరణానికి పాల్పడిన ఘటన మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్ మండలం టేకుమట్ల గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. టేకుమట్ల గ్రామానికి చెందిన గోషిక బాలేష్, రాజేశ్వరి దంపతుల నాలుగో కుమార్తె మాధవి (26) బీ ఫార్మసీ పూర్తి చేసింది. అదే గ్రామానికి చెందిన గోనె వెంకటేశ్ అనే సింగరేణి కార్మికుడు గత రెండేళ్లుగా ప్రేమిస్తున్నానంటూ, పెళ్లి చేసుకోవాలంటూ వెంటపడ్డాడు.
ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య ద్వారా మహిళలకు ఆరోగ్య సేవల ప్రాప్యత బలోపేతం చేస్తున్న మీనాక్షి ఎనర్జీ
నెల్లూరు: సమాజ ఆరోగ్యాభివృద్ధి, మహిళల సంక్షేమం పట్ల తన నిబద్ధతను మరోసారి చాటుతూ, వేదాంత పవర్ మీనాక్షి ఎనర్జీ లిమిటెడ్ తన ప్రధాన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమమైన ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య కింద, తమ్మినపట్నం పంచాయతీలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరుకు చెందిన జయభారతి హాస్పిటల్ సహకారంతో నిర్వహించిన ఈ వైద్య శిబిరం మహిళల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఇందులో ప్రజనన మార్గ సంక్రమణలు(Reproductive Tract Infections – RTIs), రక్తహీనత (అనీమియా), ఇతర స్త్రీరోగ సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలపై నివారణాత్మక ఆరోగ్య పరీక్షలు, వైద్య సంప్రదింపులు, చికిత్సలు అందించబడ్డాయి.
గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ఎలా వేసుకోవాలి?
చాలామంది గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు వాడుతుంటారు. కానీ వాటిని ఎలాబడితే అలా వేసుకుంటారు. ఐతే ఈ మాత్రలను ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవాలి. గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ముఖ్యంగా Pantoprazole, Omeprazole వంటి పి.పి.ఐ మాత్రలు ఉదయం పడగడుపున, పరగడుపున వేసుకోవాలి. మాత్రను కేవలం మంచినీళ్లతో మాత్రమే మింగాలి. పాలు, టీ, కాఫీ లేదా జ్యూస్లతో అస్సలు వేసుకోకూడదు. మాత్ర వేసుకున్న తర్వాత కనీసం 30 నుండి 45 నిమిషాల వరకు ఎలాంటి ఆహారం లేదా పాలు, టీ తీసుకోకూడదు. అప్పుడే మాత్ర పూర్తిగా పనిచేస్తుంది.
Acidity, అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు
కొంతమంది అజీర్ణ సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తిన్నది జీర్ణం కాదు. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. ఛాతిలో నొప్పి కలిగినట్టుగా ఉంటుంది. నోటి నుంచి దుర్వాసన, పొడి దగ్గు, ఆయాసం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ అసిడిటీ లక్షణాలు. అయితే అసిడిటీని తగ్గించుకునేందుకు మన ఇంట్లో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు చాలు. వాటితో అసిడిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపునే నాలుగైదు పుదీనా ఆకులను నమిలి మింగుతుంటే అందులోని ఔషధ గుణాలు అసిడిటీని తగ్గిస్తాయి. భోజనం తర్వాత పుదీనా ఆకుల రసాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగినా అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
బీపీ, మధుమేహం వున్నవారు చియా సీడ్స్ నీటితో సేవిస్తే...?
చియా సీడ్స్. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజలలో ఇవి కూడా ఒకటి. చియా సీడ్స్ కాస్తంత నీటిలో ఓ గంటపాటు నానబెట్టి ఆ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగుతుంటే బీపీ, మధుమేహం వంటివి అదుపులో వుంటాయి. చియా గింజలను తీసుకుంటుంటే అధిక బరువును వదిలించుకోవడంలో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా వుంటాయి. చియా గింజల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలలో వున్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి అనేక వ్యాధులను దరిచేరనీయవు. చియా గింజల్లో ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటుంటే ఆకలిగా అనిపించదు.
పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?
చాలామందికి పన్నీర్ రకరకాల వంటల్లో కలిపి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక చపాతీల్లోకి అయితే పన్నీర్ కూరను చేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలాంటి పన్నీర్ తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పన్నీర్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అది అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు.