మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తిదూరాడు.. నా భార్యను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు.. : గోవిందా
తనపై భార్య సునీత అహుజా చేసిన ఆరోపణలపై బాలీవుడ్ నటుడు గోవిందా స్పందించారు. మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తి దూరాడని, అందుకే తన భార్యను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. గోవిందా - సునీత దంపతుల మధ్య గత కొంతకాలంగా విభేదాలు కొనసాగుతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అదేసమయంలో గోవిందా తన సహనటి కోమల్ రాణి స్వర్ణకర్తో సన్నిహితంగా ఉండటంపై భార్య సునీత తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో గోవిందా స్పందిస్తూ, తన భార్యను ఎవరో కావాలనే తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని, ఇద్దరి మధ్య ఓ పెద్ద గేమ్ ఆడుతున్నారంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఏమంటున్నారనే దానిపై నేను దృష్టిపెట్టడం లేదు. దేశ వ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా మహిళలు ఇలాగే స్పందిస్తున్నారు. నేను మహిళల స్పందనను ఎపుడూ వ్యతిరేకించను. నేను మౌనంగా, గౌరవంగా ఉంటాను. ఎందుకంటే ఈ దశ ముగిశాక కూడా గాయాలు మిగిలిపోకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను అని తెలిపారు.
అలాగే, ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తుందని నేను ఏడెనిమిదేళ్ల క్రితమే ఊహించాను. ఇపుడు మేమంతా ఆ వలయంలోనే చిక్కుకున్నాం. నా పేరుతో చెడ్డపేరు ఎపుడూ ముడిపడివుంటుంది. నా భార్యను ఎవరో ప్రభావితం చేస్తున్నారు. ప్రతి ఇంట్లోనూ ఇలాంటి సమయం వస్తుంది. సన్నిహుతులు సైతం ఇతరుల మాటలకు ప్రభావితమవుతారు అని గోవిందా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.