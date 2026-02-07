యుఫోరియా కొత్త ఫార్మెట్ లో వుందనే అభినందిస్తున్నారు : గుణశేఖర్
Gunasekhar, Rohit, Neelima Guna,
భూమిక ప్రధాన పాత్రలో సారా అర్జున్, నాజర్, రోహిత్, విఘ్నేశ్ గవిరెడ్డి కీలక పాత్రలు పోషించిన చిత్రం ‘యుఫోరియా’. రాగిణి గుణ సమర్పణలో నీలిమ గుణ, యుక్తా గుణ నిర్మాతలుగా సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ గుణ శేఖర్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 6న విడుదలైంది.
ఈ సందర్భంగా గుణశేఖర్ మాట్లాడుతూ ‘‘యుఫోరియా’ మూవీ సినిమాకు మార్నింగ్ షో నుంచే మంచి ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. ఈ టైటిల్ చూసి యూత్ వస్తారని అనుకున్నాను. అయితే ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ కూడా వస్తున్నారు. భూమికగారు, సారా అర్జున్ అందుకు కారణం కావచ్చు. చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సినిమా నుంచి ఏదైతే ఆశించామో అది వస్తుంది. రెగ్యులర్ కమర్షియల్ పంథాలో కాకుండా, ఎలాంటి ఫార్ములా ఫాలో కాకుండా హార్డ్ హిట్టింగ్ చెప్పాలని అనుకునే ప్రయత్నించాం. దానికి మంచి స్పందన వస్తుంది. మిత్రులందరి నుంచి అభినందిస్తున్నారు.
రెగ్యులర్ ఫార్మేట్ను వదిలేసి కొత్త నటీనటులతో ఇంత పెద్ద స్కేల్లో సినిమా చేయటం సాహసమని అందరూ భావిస్తున్నారు. ఇంత బోల్డ్ కంటెంట్ను ఎక్కడా ఇబ్బంది లేకుండా అన్నీ వర్గాల ప్రేక్షకులు అభినందించేలా సినిమాను చేశామని అంటున్నారు. గుణశేఖర్ను కొత్తగా చూస్తున్నామని అప్రిషియేట్ చేస్తుంటే చాలా గొప్ప ప్రశంసగా అనిపిస్తుంది. నన్ను నేను కొత్తగా ఆవిష్కరించుకోవాలని యుఫోరియాతో ప్రయత్నించాను. ఆ ప్రయత్నాన్ని ఈరోజు చాలా మంది అభినందిస్తున్నారు. ఓ కొత్త దర్శకుడిలా ఆలోచించి తీశానని అంటున్నారు.
ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో ముందు నుంచి అడోలసెన్స్, పేరెంటింగ్, సోషల్ ఇంపాక్ట్ అనే అంశాలను చక్కగా రియలిస్టిక్గా, కమర్షియల్ అప్రోచ్తో రూపొందించాం. తల్లి కొడుకు మధ్య ఉన్న సంఘర్షణను చూపించాం. సినిమా సెకండాఫ్లో ఉత్కంఠతను ఎంజాయ్ చేస్తున్నామని ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ చెబుతున్నారు. ఈ మధ్య ఇలాంటి స్టాండర్డ్ క్లైమాక్స్ను చూడలేదని ప్రేక్షకులు అంటున్నారు. తొలి ఫ్రేమ్ నుంచి చివరి ఫ్రేమ్ వరకు సినిమా ఎంగేజింగ్గా నడిచింది. మా సినిమాను ప్రేక్షకులతో పాటు రివ్యూవర్స్ కూడా చక్కగా అర్థం చేసుకుని విశ్లేషించారు. ఈ సినిమాను థియేటర్స్లో చూసి ఎంజాయ్ చేయాల్సింది. మౌత్ టాక్ను మేం నమ్ముతాం. దాన్ని మరింత పాజిటివ్గా అందరికీ స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఇంటిల్లిపాది అందరూ చూడటం కోసం మేం అందం చేసిన సినిమా’’ అన్నారు.
పృథ్వీ అడ్డాల మాట్లాడుతూ ‘‘ఉదయం నుంచి ‘యుఫోరియా’ మూవీకి వస్తోన్న రెస్పాన్స్ చూసి చాలా హ్యాపీగా ఉంది. హార్డ్ హిట్టింగ్, బోల్డ్ మూవ్. గుణశేఖర్గారి డేర్ ఏంటనేది సినిమా చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఫస్టాఫ్ చాలా గ్రిప్పింగ్గా ఉందని అంటున్నారు. ఇక సెకండాఫ్లో తల్లి కొడుకు మధ్య వచ్చే ఎమోషనల్ సీన్స్ చూసి సంతోషంగా అనిపించింది. ఇలాంటి సినిమాతో మీ ముందుకు సైకో సాహిల్గా రావటం మంచి ఎక్స్పీరియెన్స్. అందరికీ థాంక్స్’’ అన్నారు.
విఘ్నేశ్ గవిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ‘‘మార్నింగ్ షోస్ చూసిన ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ సినిమాను ఎంజాయ్ చేస్తున్నామని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. ‘యుఫోరియా’ సినిమాను గుణశేఖర్గారు చాలా కొత్తగా తెరకెక్కించారని అందరూ అంటున్నారు. నాతోపాటు కొత్తగా నటించిన ఇతర నటీనటులు, భూమికగారు, సారా అందరూ చక్కగా నటించారు. దీన్ని కూడా అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు. ఫస్టాఫ్ అంతా థ్రిల్లర్లా అయ్యిందని, సెకండాఫ్ అంతా తల్లి కొడుకుల మధ్య సంఘర్షణను చూపించారు. సినిమాను అందరూ థియేటర్స్కు వచ్చి చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. నాకు ఇలాంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చిన గుణ శేఖర్గారికి థాంక్స్’’ అన్నారు.
నిర్మాత నీలిమ గుణ మాట్లాడుతూ ‘‘యుఫోరియా సినిమా చూసిన తర్వాత ఆడియెన్స్ నాకు చేస్తోన్న ఫోన్స్ చూసి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. అందరూ సినిమాకు ఎంతో కనెక్ట్ అయ్యారు. అమ్మాయిలు, అమ్మలు.. కనెక్ట్ అవుతున్నారు. వైజాగ్, నర్సిపట్నం ఏరియాల నుంచి నాకు ఫోన్ కాల్స్ వచ్చాయి. మంచి రివ్యూస్ వచ్చాయి. తల్లి, కొడుకు మధ్య ఉన్న బంధం, సంఘర్షణను చక్కగా చూపించారని అంటున్నారు. క్లైమాక్స్ను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. అన్నీ వర్గాల ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ అయ్యే సినిమా ఇది. విఘ్నేష్, పృథ్వీ, లిఖిత పెర్ఫామెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. భూమికగారు నటన గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. సారా అర్జున్ బ్రలియంట్ పెర్ఫామర్. తప్పకుండా అందరూ థియేటర్స్లో సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేయాలి’’ అన్నారు.