Peddi - తెలంగాణ లో పెద్ది టిక్కెట్ల పెంపు కు బ్రేక్ - ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు
హైకోర్టులో టిక్కెట్ల పెంపు కోసం దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకున్న 'పెద్ది' చిత్ర నిర్మాతలు; ఆంధ్రప్రదేశ్లో ₹600 టిక్కెట్లతో ప్రత్యేక ప్రదర్శనకు అనుమతి.బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి ఏపీలో ప్రత్యేక ప్రదర్శనల కోసం అనుమతి లభించింది.
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి వస్తోంది. తెలుగులో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఒకటి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండింటిలోనూ టిక్కెట్ల ధరలను పెంచి, ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయడానికి చిత్ర నిర్మాతలు అనుమతి కోరారు. అయితే, వారికి ఏపీలో మాత్రమే అలా చేయడానికి అనుమతి లభించింది.
ఏపీలో పెద్ది షో సమయాలు, టికెట్ ధరలు
టికెట్ ధరలను పెంచడానికి, ప్రత్యేక షోలను ఏర్పాటు చేయడానికి అనుమతి కోరుతూ 'పెద్ది' చిత్ర నిర్మాతలు ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించారు. అందుకు ఇప్పుడు అనుమతి లభించినట్లు తెలిపింది. రాష్ట్రంలో 'పెద్ది' ప్రీమియర్ షోలు జూన్ 3న రాత్రి 8 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. జీఎస్టీతో కలిపి ఈ షోల టికెట్ ధర ₹600గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, 'పెద్ది' విడుదలైన మొదటి వారంలో సింగిల్-స్క్రీన్ టికెట్లను ₹100, మల్టీప్లెక్స్ టికెట్లను ₹125 పెంచడానికి కూడా నిర్మాతలకు అనుమతి లభించింది. రోజుకు ఐదు షోలు నడపడానికి కూడా అనుమతి లభించింది, ఇది సినిమా తొలివారపు వసూళ్లను పెంచుతుంది.
తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్ ఉపసంహరణ
తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి అప్డేట్ కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తుండగా, 'పెద్ది' ప్రతిపాదిత టికెట్ ధరల పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించేందుకు తెలంగాణ హైకోర్టు వెకేషన్ బెంచ్ సుముఖంగా లేదని కొన్ని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. సినిమా విడుదలైన మొదటి వారంలోనే టికెట్ల పెంపు కోరుతూ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. టికెట్ల పెంపునకు సంబంధించి ఇప్పటికే హైకోర్టులో అనేక కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని, అత్యవసర ఉత్తర్వులు గందరగోళానికి దారితీయవచ్చని అందులో సమర్పించారు. వారికి అనుకూలంగా మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయడానికి కోర్టు సుముఖంగా లేకపోవడంతో, నిర్మాతలు తమ అభ్యర్థనను ఉపసంహరించుకున్నట్లు సమాచారం.
'పెద్ది' చిత్రానికి బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించగా, వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించారు. ఐవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై ఇషాన్ సక్సేనా సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పించాయి. ఇందులో రామ్ చరణ్, జాన్వి, శివ రాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు మరియు బోమన్ ఇరానీ నటించారు. ఈ చిత్రానికి ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించారు.
అన్నీ అమెరికాకు అనుకూలంగా వుండాలి. ఏ ఒక్క విషయంలోనూ అది ఇరాన్ దేశానికి అనుకూలంగా అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా వుండటానికి వీల్లేదు. ఇదే ట్రంప్ నిర్ణయంలా కనబడుతోంది. అందుకేనేమో... యూఎస్-ఇరాన్ యుద్ధం తాత్కాలిక విరమణ ఒప్పందంపై సంతకం పెట్టకుండా లేచెళ్లిపోయారు ట్రంప్. ఇరాన్(Iran) దేశంతో తాత్కాలిక ఒప్పందంపై నిర్ణయం తీసుకునేందుకు వైట్ హౌస్ సిచ్యువేషన్ రూంలో ట్రంప్ (Doanald Trump) సుమారు 2 గంటలకు పైగా చర్చించారు. ఈ చర్చల్లో ఆయన పలు విషయాలపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. దాంతో ఆయన ఆ డీల్ పైన సంతకం చేయకుండానే అక్కడి నుంచి లేచి వెళ్లిపోయారు.
ఒక మహిళ తన ఇష్టపూర్వకంగా చేసే సెక్స్ వర్క్ నేరం కాదని, అందువల్ల అలాంటి వారిపై కేసులు పెట్టి వేధించవద్దని సుప్రీంకోర్టు తాజాగా సంచలన తీర్పునిచ్చింది. దేశంలో పెరిగిపోతున్న మానవ అక్రమ రవాణా (సెక్స్ ట్రాఫికింగ్)ను కట్టడి చేసేందుకు అపెక్స్ కోర్టు ఈ మేరకు చారిత్రాత్మక తీర్పును వెలువరించింది. స్వచ్ఛంధ సెక్స్ వర్క్, బలవంతపు వ్యభిచారాన్ని ఒకే కోణంలో చూడరాదని, ఈ రెండు కేసులో వేర్వేరని స్పష్టం చేసింది. పైగా, అలాంటి వారిపట్ల గౌరవంగా నడుచుకోవాలని పోలీసులకు ఖచ్చితమైన సూచన చేసింది. అక్రమ రవాణా బాధితుల కోసం ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలని ఆదేశించింది.
రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని అజ్మీర్ జిల్లాలో కాలిపోయిన కారులో నాలుగు మృతదేహాలు లభించిన కేసులోని మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. తొలుత ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంగా భావించారు. కానీ, పోలీసుల దర్యాప్తులో ఇది పక్కా ప్రణాళికతో, అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేసినట్టు తేలింది. రెండో వివాహం చేసుకున్న తండ్రిపై పగ పెంచుకున్న మొదటి భార్య కుమారుడే తన తల్లి, సోదరితో కలిసి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్టు పోలీసులు తేల్చారు.
ఢిల్లీ-NCRతో సహా ఉత్తర భారతదేశం అంతటా తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు బీభత్సం సృష్టిస్తూనే ఉన్నాయి. ఇక్కడి పలు రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే 45 డిగ్రీల మార్కును దాటిపోయాయి. ఈ పరిస్థితుల నడుమ, ఒక ఊరటనిచ్చే వార్త వెలువడింది. భారతదేశ వాతావరణ ఉపగ్రహం INSAT-3DS, సుమారు 2,500 కిలోమీటర్ల వ్యాసార్థంలో విస్తరించి ఉన్న ఒక భారీ మేఘాల సమూహ చిత్రాలను బంధించింది. ఈ మేఘాలు పాకిస్తాన్, వాయువ్య భారతదేశం నుండి పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ దిశగా వేగంగా కదులుతున్నాయి.
Shatavari Tea, శతావరి టీ అనేది ఆయుర్వేదంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఒక అద్భుతమైన మూలికా పానీయం. శతావరి వేర్ల పొడి లేదా ముక్కలతో ఈ టీని తయారు చేస్తారు. దీనిని మూలికల రాణి అని కూడా పిలుస్తారు. ముఖ్యంగా మహిళల ఆరోగ్యానికి ఇది ఒక వరప్రసాదం లాంటిది, కానీ పురుషులకు కూడా ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శతావరి టీ తాగడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మహిళల హార్మోన్ల సమతుల్యత కాపాడే గొప్ప శక్తి దీనికి వుంది. ఇది శరీరంలో హార్మోన్లను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. క్రమం తప్పిన పీరియడ్స్ సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
ఆయుర్వేదంలో తిప్పతీగకు ప్రత్యేకమైన స్థానం వుంది. దీని ప్రయోజనాలు ఆమోఘమని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతోంది. మహిళల్లో వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా, ముఖంపై మచ్చలు, మొటిమలు, ముడతలు ఏర్పడకుండా చేయగల ప్రత్యేక గుణాలు తిప్పతీగలో ఉన్నాయి. తిప్పతీగతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తిప్పతీగలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఇవి ఫ్రీరాడికల్స్తో పోరాడగలవు. శరరీంలోని కణాలు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు వ్యాధుల బారినపడకుండా ఉండేందుకు తిప్పతీగ మేలు చేస్తుంది. అజీర్తి సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు తిప్పతీగతో తయారుచేసిన మందుల్ని వాడితే మంచిది. తిప్పతీగ పొడిని బెల్లంలో కలుపుకుని తింటే అజీర్తి సమస్య పోతుంది.
కిడ్నీలు శరీరంలో చాలా ప్రధానమైనవి. కిడ్నీలు రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. జీర్ణవ్యవస్థ నుండి వచ్చే వ్యర్థాలను అదనపు ద్రవాలను బయటకు పంపిస్తాయి. రక్తపోటు, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి. ఐతే గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, షుగర్, క్యాన్సర్లానే కిడ్నీ సమస్యలు కూడా భయంకరంగా ఉంటాయి. ఈ సమస్యలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. మూత్రం రంగు మారినా, మూత్రం అసాధారణంగా ఉన్నా కిడ్నీ సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. కిడ్నీలు సరిగా పనిచేయకపోతే వ్యర్థాలను శుభ్రపరిచే ప్రక్రియ అస్తవ్యస్తమవుతుంది. ఫలితంగా ఆ వ్యర్థాలు రక్తంలో కలుస్తాయి, దాంతో నోట్లో చెడు రుచి కలుగుతుంది. కిడ్నీలు పూర్తిగా చెడిపోతే రుచి సామర్థ్యం, ఆకలి బాగా తగ్గిపోతుంది.
హైదరాబాద్: ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లోని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు అత్యాధునిక మినిమల్ ఇన్వేసివ్ చికిత్స ద్వారా నాలుగేళ్ల చిన్నారి గుండెలో ఉన్న రంధ్రాన్ని ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ లేకుండానే విజయవంతంగా మూసివేసి అరుదైన ఘనత సాధించారు. మాస్టర్ వియాన్ పూజారి అనే నాలుగేళ్ల చిన్నారి, కేవలం 11 కిలోల బరువుతో తరచూ ఛాతీ ఇన్ఫెక్షన్లు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, త్వరగా అలసిపోవడం, బరువు పెరగకపోవడం వంటి సమస్యలతో ఆసుపత్రికి వచ్చాడు. వైద్యులు సమగ్రంగా పరీక్షించగా, చిన్నారికి ఏట్రియల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ (ASD) అనే జన్యుపరమైన గుండె సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
గింజ ధాన్యాలను నీటిలో నానబెట్టుకుని తింటుంటే శరీరానికి పోషకాలు అందుతాయి. బాదంపప్పును నానబెట్టడం వల్ల వాటి పోషక విలువలు పెరుగుతాయని నిపుణులు చెపుతారు. అలాగే 6 ప్రసిద్ధ ఆహారాలను నీటిలో నానబెట్టి తింటే శరీరానికి పోషక విలువలను మరింగా పెంచుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కలుషితాలను తొలగించడానికి బియ్యాన్ని కాసేపు నీటిలో నానబెట్టాలని చెపుతారు, బియ్యాన్ని నీళ్లలో నానబెట్టి ఉడికిస్తే త్వరగా ఉడికిపోతుంది. నీటిలో నానబెట్టిన తర్వాత ఓట్స్, క్వినోవా ఉపయోగించడం ద్వారా హానికరమైన రసాయనాలను తొలగించి పోషక విలువలు పెరుగుతాయి.