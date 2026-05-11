సోమవారం, 11 మే 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (15:25 IST)

Ali: టి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో హ‌న్ శివ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం ప్రారంభం

T.D. Prasad Varma, Anurag, Santosh, Sai Vikrant, Ali, S.V. Krishna Reddy and others
టి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఎన్‌.మ‌హేశ్వ‌రి, పి.జ్యోతి నిర్మిస్తోన్న కొత్త చిత్రం పూజా కార్య‌క్ర‌మాలతో సోమ‌వారం రోజున లాంఛ‌నంగా ప్రారంభమైంది. అనురాగ్‌, సంతోష్‌, సాయి విక్రాంత్, అలీ, చ‌మ్మ‌క్ చంద్ర‌, ఆటో రాంప్ర‌సాద్‌, ఫ‌ణి, వినీత రెడ్డి. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి, న‌టుడు అలీ, డైరెక్ట‌ర్ శ్రీనివాస రెడ్డి, ఫ‌ణి స‌హా చిత్ర యూనిట్ స‌భ్యులు పాల్గొన్నారు. ముహూర్త‌పు స‌న్నివేశానికి నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి క్లాప్ కొట్ట‌గా, అలీ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి గౌర‌వ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు.

డైరెక్ట‌ర్ టి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ మాట్లాడుతూ ‘‘అనురాగ్ హీరోగా..ఎన్‌.మ‌హేశ్వ‌రి, పి.జ్యోతి నిర్మాత‌లుగా ప్రారంభ‌మైన హ‌న్ శివ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం ఓ డిఫ‌రెంట్ క‌థాంశంతో ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రించ‌నుంది. ఈ సినిమా టీమ్‌ను ఆశీర్వ‌దించ‌టానికి వ‌చ్చిన ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డిగారికి, అచ్చి రెడ్డిగారికి, శ్రీనివాస రెడ్డిగారికి స్పెష‌ల్ థాంక్స్‌ అలీగారు ఓ కీల‌క పాత్ర‌లో మెప్పించ‌నున్నారు. ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకునే అన్నీ ఎలిమెంట్స్‌తో సినిమాను రూపొందిస్తున్నాం. త్వ‌ర‌లోనే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మ‌రిన్ని వివ‌రాల‌ను తెలియ‌జేస్తాం’’ అన్నారు.

హీరో మాట్లాడుతూ ‘‘ప్రసాద్ వర్మగారు చెప్పిన పాయింట్ బాగా నచ్చింది. మంచి ప్రొడ్యూసర్ సపోర్ట్ దొరికింది. ఇందులో విల‌క్ష‌ణ‌మైన పాత్ర‌తో ఆడియెన్స్‌ను అల‌రించ‌బోతున్నాను.అలీగారికి, ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డిగారికి, అచ్చి రెడ్డిగారికి థాంక్స్‌’’ అన్నారు.

సీనియ‌ర్ న‌టుడు అలీ మాట్లాడుతూ ‘‘హన్ శివ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌లో రాబోతున్న తొలి సినిమా. ఇందులో నేను కూడా ఓ మంచి పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌బోతున్నాను. సినిమా మంచి విజ‌యాన్ని సాధించాల‌ని మ‌న‌స్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను’’ అన్నారు.

నిర్మాత‌లు ఎన్‌.మ‌హేశ్వ‌రి, పి.జ్యోతి మాట్లాడుతూ ‘‘డైరెక్టర్ ప్రసాద్ వర్మగారు చెప్పిన వైవిధ్యమైన కథాంశంతో సినిమాను రూపొందిస్తున్నాం. మా బ్యానర్లో రానున్న తొలి సినిమా ఇది’’ అన్నారు.

