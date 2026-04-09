Hansika: గృహ హింస ఆరోపణలపై హన్సిక మోత్వాని పరువు నష్టం దావా
ఇటీవలే హన్సిక మోత్వాని తన భర్త నుంచి విడాకులు తీసుకుని సినిమాలపై కాన్ సన్ ట్రేషన్ చేస్తున్నానంటూ ప్రకటించింది. అయితే గత కొంతకాలంగా కుటుంబంలో గొడవలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా హన్సిక ఆడపడుచు, టెలివిజన్ నటి ముస్కాన్ నాన్సీ కేసు పెట్టింది. హన్సిక తనపై గ్రుహ హింసకు పాల్పడ్డాని నాన్సీ ఆరోపించింది. సోషల్ మీడియాలో ముస్కాన్ ఆరోపించడంతో అది పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. దానితో హన్సిక పరిహారం కోరుతూ కోర్టును ఆశ్రయించింది.
హన్సిక మోత్వాని, తనపైనా, తన సోదరుడు ప్రశాంత్ మోత్వానిపైనా గృహ హింస ఆరోపణలు చేసిన తన ఆడపడుచు, టెలివిజన్ నటి ముస్కాన్ నాన్సీ జేమ్స్పై పరువు నష్టం దావా వేసి, రూ. 2 కోట్ల నష్టపరిహారం కోరుతూ ముంబై సెషన్స్ కోర్టును ఆశ్రయించారు. తనకు వ్యతిరేకంగా భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ప్రకటనలు చేయకుండా జేమ్స్ను నిరోధించాలని కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని, బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని కూడా ఈ దావాలో కోరారు.
హన్సిక కుటుంబ సభ్యులు తనను శారీరకంగా, మానసిక వేదనకు గురిచేశారని నాన్సీ చేసిన పోస్ట్లు నెట్టింట వైరల్ అయ్యాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు తన వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠను, సామాజిక గౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని హన్సిక తీవ్రంగా పరిగణించారు. వెంటనే దీనికి చెక్ పెట్టేందుకు హన్సిక ముంబై సెషన్స్ కోర్టులో రూ. 2 కోట్ల పరువు నష్టం దావా వేశారు. కేవలం డబ్బు వసూలు చేసే ఉద్దేశంతోనే నాన్సీ అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని, తనకు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని ఆమె తన పిటిషన్లో డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన కోర్టు,తగు ఆధారాలు పరిశీలించి హన్సికకు వ్యతిరేకంగా ఎలాంటి ప్రకటనలు చేయకూడదని నాన్సీని ఆదేశిస్తూ తాత్కాలిక స్టే విధించింది.