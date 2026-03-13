జీవితంలో ఎదురైన చేదు జ్ఞాపకాలను పక్కనబెట్టి... కొత్త ఆశలతో... : హన్సిక ట్వీట్
ప్రముఖ హీరోయిన్ హన్సిక మొత్వాని తన వైవాహిక జీవితానికి ముగింపు పలికారు. తన మిత్రుడు సొహైల్ కతూరియాను గత 2022 డిసెంబరులో ఆమె వివాహం చేసుకోగా, వీరి బంధం కేవలం నాలుగేళ్లగే ముగిసిపోయింది. భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు రావడంతో గత కొంతకాలంగా వేర్వేరుగా ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 11వ తేదీన వీరికి అధికారికంగా కోర్టు విడాకులు మంజూరు చేసింది.
ఈ నేపథ్యంలో హన్సిక ఓ ట్వీట్ చేశారు. పంజాబీ భాషలో చార్దీ కలా అనే పదాన్ని ఉపయోగించి ఎక్స్ వేదికగా ఆమె ఈ ట్వీట్ చేశారు. ఎలాంటి కష్టకాలంలోనైనా ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోకుండా, ఎపుడూ ఉత్సాహంతో నిరంతరం ముందుకు సాగిపోవాలని దీని అర్థం. జీవితంలో ఎదురైన చేదు జ్ఞాపకాలను పక్కనబెట్టి కొత్త ఆశలతో ఆమె తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించబోతున్నట్టు ఈ పోస్ట్ ద్వారా స్పష్టం చేశారు.
కాగా, గతంలో వీరి వివాహానికి సంబంధించిన ఓ డాక్యుమెంటరీని ఒక సిరీస్గా కూడా విడుదల చేశారు. అయితే, గత యేడాది నుంచే వీరిద్దరూ విడిపోయినట్టు జోరుగా ప్రచారం సాగింది. పైగా, తన సోషల్ మీడియా ఖాతాల నుంచి పెళ్లి ఫోటోలను తొలగించడంతో వీరిద్దరూ విడిపోతున్నట్టు తేలిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో 2026 మార్చి 11వ తేదీన వీరికి కోర్టు విడాకులను మంజూరు చేసింది. దీంతో హన్సిక ఇకపై తన కెరీర్పై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టిసారించనుంది.