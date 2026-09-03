Hanuman Ansh: కాంతార, ది కాశ్మీర్ ఫైల్స్ను వెనక్కి నెట్టిన హనుమాన్ అన్ష్
తక్కువ బడ్జెట్తో నిర్మించిన భక్తిరస ప్రధాన చిత్రం హనుమాన్ అన్ష్, కాంతారా, ది కాశ్మీర్ ఫైల్స్ వంటి చెప్పుకోదగ్గ స్లీపర్ హిట్లను సైతం అధిగమించి, ఒక అరుదైన థియేట్రికల్ మైలురాయిని సాధించింది. విశాల్ చతుర్వేది దర్శకత్వంలో, దైవపురుషుడు నీమ్ కరోలీ బాబా జీవితం ఆధారంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం దేశంలో 9.05 కోట్ల మార్కును దాటింది.
Hanuman Ansh
ఆగస్టు 7, 2026న ఎటువంటి హడావిడి లేకుండా విడుదలైన ఈ చిత్రం, మొదటి రోజు కేవలం రూ. 10 లక్షలు, ప్రారంభ వారాంతంలో మొత్తం రూ. 64 లక్షల వసూళ్లను మాత్రమే సాధించింది. రెండవ వారానికి వచ్చేసరికి, దేశవ్యాప్తంగా ప్రదర్శించబడే స్క్రీన్ల సంఖ్య అత్యల్ప స్థాయికి, అంటే కేవలం 40కి పడిపోయింది.
అయితే, ప్రేక్షకుల ఆదరణ కారణంగా సినిమా పుంజుకుంది. ఎగ్జిబిటర్లు ప్రదర్శనలను భారీగా పెంచారు. రెండవ వారంలో 40 స్క్రీన్ల వద్ద ఉన్న ప్రదర్శనలు మూడవ వారానికి దాదాపు 400 స్క్రీన్లకు పెరిగాయి. మూడవ వారాంతంలో ఈ చిత్రం ఏకంగా రూ. 3.68 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇది రెండవ వారాంతపు వసూళ్ల (రూ. 29 లక్షలు)తో పోలిస్తే 1,168.97% మేర అద్భుతమైన వృద్ధిని సూచిస్తుంది.