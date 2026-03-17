మంగళవారం, 17 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 17 మార్చి 2026 (17:02 IST)

రేణూ దేశాయ్‌కి సోషల్ మీడియాలో వేధింపులు: ఇద్దరు అరెస్ట్

Renu Desai
టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి రేణూ దేశాయ్‌కి సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది వేధిస్తూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. వీరిపై ఆమె సైబరాబాదు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. ముఖ్యంగా వీధికుక్కల విషయంపై రేణూ దేశాయ్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన దగ్గర్నుంచి ఆమెపై కొందరు అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేస్తూ వస్తున్నారు. వీరికి రేణూ వార్నింగుకి కూడా ఇచ్చింది.
 
కానీ వారు తమ ప్రవర్తనను మార్చుకోలేదు. దీనితో ఆమె సైబరాబాదు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. సోషల్ మీడియాలో వారి ఖాతాలను ట్రేస్ చేసి వారిని అరెస్ట్ చేసారు పోలీసులు. మరోవైపు యాంకర్ అనసూయ కూడా తనను ట్రోల్ చేస్తున్నవారిపై ఫిర్యాదు చేసారు. ఆ కేసులో ఒకరిని అరెస్ట్ చేసారు పోలీసులు. కనుక సోషల్ మీడియాలో ఫేక్ అకౌంట్లు క్రియేట్ చేసే నోటికి వచ్చిన అసభ్య వ్యాఖ్యలు పోస్ట్ చేస్తే సదరు వ్యక్తులు పోలీసులకు చిక్కుతారని ఇది తెలుపుతుంది. 

విశాఖ గంగవరంలో సైకో, పోలీసు జీపు వేసుకుని రోడ్డుపై వీరంగం, చెరువులో దూకి... video

విశాఖ గంగవరంలో సైకో, పోలీసు జీపు వేసుకుని రోడ్డుపై వీరంగం, చెరువులో దూకి... videoమానసికంగా తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నవారు విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. ఇలాంటివారిని సైకోలు అంటుంటారు. విశాఖపట్టణంలో ఇలా వింతగా ప్రవర్తించే ఓ వ్యక్తి పోలీసు పెట్రోల్ వాహనాన్ని దొంగిలించి కారు, ఆటోలను ఢీకొట్టాడు. అతడు నడుపుతున్న జీపును పోలీసులు వెంబడిస్తుండటంతో వాహనాన్ని వదిలేసి చెరువులో దూకేసాడు. దీనితో అతడిని బైటకు తీసుకుని వచ్చేందుకు దాదాపు 3 గంటల పాటు అగ్నిమాపక దళం మరియు పోలీసులు శ్రమించి అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Anvesh: అక్షరాస్యత స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా వెనుకబడి ఉంది.. అన్వేష్

Anvesh: అక్షరాస్యత స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా వెనుకబడి ఉంది.. అన్వేష్ట్రావెల్ వ్లాగ్‌ల కంటే తన అభిప్రాయాలతోనే ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలుస్తున్న యూట్యూబర్ అన్వేష్, ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి లోకేష్‌ను ట్యాగ్ చేస్తూ ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. గతంలో, అతను గోవింద బెట్టింగ్ యాప్ గురించి నారా లోకేష్‌ను ట్యాగ్ చేయగా, మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే స్పందించారు. అయితే, ఈసారి నారా లోకేష్ ఇప్పటివరకు మౌనంగా ఉన్నారు. ఇక వీడియో విషయానికి వస్తే, అక్షరాస్యత స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా వెనుకబడి ఉందని అన్వేష్ అన్నారు. నిజానికి, బీహార్ కంటే కూడా తక్కువ అని అన్వేష్ చెప్పారు.

నయనతార కావాలని అడిగితే సీఎం స్టాలిన్ నెరవేరుస్తారా? నోరుజారిన అన్నాడీఎంకే ఎంపీ

నయనతార కావాలని అడిగితే సీఎం స్టాలిన్ నెరవేరుస్తారా? నోరుజారిన అన్నాడీఎంకే ఎంపీతమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి వచ్చే నెలలో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఇందుకోసం భారత ఎన్నికల సంఘం కూడా నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో అన్నాడీఎంకేకు చెందిన రాజ్యసభ సభ్యుడు, మాజీ మంత్రి సీవీ షణ్ముగం నోరు జారి చిక్కుల్లో పడ్డారు. తనకు నయనతార కావాలని అడిగితే సీఎం స్టాలిన్ నెరవేర్చుతారా అంటూ ప్రశ్నించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యాయి.

దేశంలో గ్యాస్ కొరత - ఎల్పీజీ సిలిండర్లను దొంగిలించి పోలీసులు.. ఎక్కడ?

దేశంలో గ్యాస్ కొరత - ఎల్పీజీ సిలిండర్లను దొంగిలించి పోలీసులు.. ఎక్కడ?అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్దం సాగుతోంది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ముడి చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలంగా ఉండే జల మార్గమైన హర్ముజ్ జల సంధిని ఇరాన్ మూసివేసింది. ఈ కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంధన కొరత ఏర్పడింది. అదేసమయంలో గ్యాస్ సిలిండర్ల లభ్యతపై దేశ ప్రజల్లో ఆందోళన నానాటికీ పెరిగిపోతోంది

సెలవు ఇవ్వలేదని బ్యాంకు మేనేజర్‌ను కాల్చేసిన సెక్యూరిటీ గార్డు.. ఎక్కడ?

సెలవు ఇవ్వలేదని బ్యాంకు మేనేజర్‌ను కాల్చేసిన సెక్యూరిటీ గార్డు.. ఎక్కడ?ఘజియాబాద్ నగరంలో ఓ దారుణం జరిగింది. సెలవు ఇవ్వలేదన్న కారణంతో ఓ బ్యాంకు మేనేజర్‌ను సెక్యూరిటీ గార్డు కాల్చివేశాడు. పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంకులో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. సెక్యూరిటీ గార్డును రవీంద్ర హుడాగా గుర్తించగా, బ్యాంకు మేనేజర్‌ను అభిషేక్ కుమార్‌ (34)గా గుర్తించారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసం

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసంహైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్‌ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్‌ను ప్రారంభించాయి.

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం కలిగి ఉండటం వల్ల కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చాలామంది బొద్దుగా వుంటే మంచిది అనుకుంటారు కానీ ఎత్తు తగిన బరువుకి మించి వుంటే అది అనారోగ్యానికి మూలకారణం అవుతుంది. అధికబరువు తెచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీర అదనపు బరువు మధుమేహం 2 ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ సమస్యలు అధికబరువు వల్ల వస్తాయి. అధిక రక్త కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయి. అధిక రక్తపోటు వ్యాధి వస్తుంది. మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధికి మూలకారణం ఇదే అవుతుంది. కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశం వుంటుంది.

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయికిడ్నీ సమస్యలు ఇటీవలి కాలంలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమస్య రాకుండా వుండాలంటే.. దుంపలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. ఇవి మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడే అవకాశాలను తగ్గిస్తాయి. కొబ్బరి నీరు, దోసకాయ రసం, చెర్రీస్ కూడా మేలు చేస్తాయి. కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా వుంచుకునేందుకు ఇంకా ఎలాంటి ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఎంపికలు క్యాలీఫ్లవర్, బ్లూబెర్రీలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. శారీరక శ్రమను దినచర్యలో భాగంగా చేసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించాలి. ప్రతిరోజూ తగినంత నిద్ర పొందాలి. పొగత్రాగే అలవాటు వున్నవారు దాన్ని మానేయాలి.

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము. ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె. అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
