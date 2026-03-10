'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'లో కెవ్వు కేక లాంటి స్పెషల్ సాంగ్? : హరీష్ శంకర్ క్లారిటీ
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. ఈ చిత్రం ఈ నెల 19వ తేదీన తెలుగు ఉగాది పండుగ సందర్భంగా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో 'గబ్బర్ సింగ్' చిత్రం వచ్చింది. ఇందులో కెవ్వు కేక అనే స్పెషల్ సాంగ్ ఉండగా, అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది. అయితే, ఇపుడు ఈ తరహా పాట 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'లో కూడా ఉంటుందని అభిమానులు ఊహించుకుంటున్నారు. దీనికి చిత్ర దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రంలో కెవ్వు కేక వంటి స్పెషల్ సాంగ్ ఉండబోదని స్పష్టం చేశారు.
ప్రస్తుతం పవన్ కల్యాణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రిగా కీలక రాజకీయ బాధ్యతల్లో ఉన్నారని, ఆయన హుందాతనాన్ని గౌరవిస్తూనే ఈ సినిమాను తీర్చిదిద్దుతున్నామని హరీశ్ శంకర్ తెలిపారు. 'ఒక డిప్యూటీ సీఎం హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి, ఐటమ్ గర్ల్ వెనుక తిరుగుతూ పాటలు పాడితే బాగుండదు. అందుకే ఈ సినిమాలో ఆ తరహా ప్రత్యేక గీతాన్ని చేర్చలేదు' అని ఆయన వెల్లడించారు. పవన్ కల్యాణ్ ఇమేజ్ను దృష్టిలో పెట్టుకునే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైన్మెంట్లో శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. దేవి శ్రీ ప్రసాద్ స్వరపరిచిన పాటలు ఇప్పటికే ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోగా, త్వరలోనే మూడో సింగిల్ను విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. తమన్ నేపథ్య సంగీతాన్ని అందిస్తుండడం ఈ సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణగా మారింది. ఈ చిత్రాన్ని మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల చేయనున్నారు.