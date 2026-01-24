మర్దానీ 3 ట్రైలర్ నన్ను కదిలించిందన్న హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్
Harmanpreet Kaur, Rani Mukerji
భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్, రాణి ముఖర్జీ మర్దానీ 3 ట్రైలర్ను ఇష్టపడ్డారు, ఇది ఇంటర్నెట్ను బద్దలు కొట్టింది. మహిళలపై నేరాలపై దృష్టి సారించే ప్రశంసలు పొందిన ఫ్రాంచైజీ ఇప్పుడు మన దేశం అంతటా ఒక నిర్దిష్ట కారణంతో కిడ్నాప్ చేయబడిన తక్కువ ఆదాయ వర్గాలకు చెందిన 8-9 సంవత్సరాల వయస్సు గల యువతుల సమస్యను హైలైట్ చేస్తుంది. ఈ ట్రైలర్ హర్మన్ప్రీత్ను ఎంతగానో కదిలించింది, ‘మహిళలపై నేరాలకు శిక్షను వేగంగా మరియు ఉదాహరణగా చూపించడం ఈ కాలపు అవసరం’ అని ఆమె రాసింది!
యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ 'మర్దానీ 3' ట్రైలర్ను విడుదల చేసినప్పటి నుండి, ఇది హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో అతిపెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. సమయంతో పోటీ పడుతూ, తప్పిపోయిన 93 మంది యువతులను రక్షించడానికి తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టే సాహసోపేతమైన పోలీసు అధికారిణి శివానీ శివాజీ రాయ్ పాత్రలో తిరిగి నటిస్తున్న రాణీ ముఖర్జీకి అన్ని వర్గాల నుండి ఏకగ్రీవంగా సానుకూల ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
హర్మన్ప్రీత్ దేశంలోని బాలికలు మరియు మహిళలను నిరంతరం రక్షించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న పోలీసు బలగాలకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆమె ఇలా అన్నారు, “ప్రతిరోజూ మమ్మల్ని రక్షించడానికి ఎల్లప్పుడూ ఉండే మా పోలీసు బలగాలకు ప్రేమలు మర్దానీ3 ట్రైలర్ అద్భుతంగా ఉంది. సినిమా చూడటానికి వేచి ఉండలేకపోతున్నాను.”
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ భుల్లర్ ఒక భారతీయ క్రికెటర్, ఆమె ఆల్-రౌండర్గా ఆడుతుంది మరియు భారత మహిళల జాతీయ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తుంది. ఆమె 2025 మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్, 2012, 2016 మరియు 2022లో మహిళల ఆసియా కప్ మరియు 2022 ఆసియా క్రీడలలో బంగారు పతకం గెలుచుకున్న భారత జట్టుకు కెప్టెన్గా ఉంది.
అభిరాజ్ మినావాలా దర్శకత్వం వహించి, ఆదిత్య చోప్రా నిర్మించిన 'మర్దానీ 3' సినిమాల ఫ్రాంచైజీ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తుంది. 'మర్దానీ' మానవ అక్రమ రవాణా యొక్క భయంకరమైన వాస్తవాలను బహిర్గతం చేయగా, 'మర్దానీ 2' వ్యవస్థను సవాలు చేసిన ఒక సీరియల్ రేపిస్ట్ యొక్క కలవరపరిచే మనస్తత్వాన్ని అన్వేషించింది, 'మర్దానీ 3' మన సమాజంలోని మరో చీకటి మరియు క్రూరమైన వాస్తవికతను లోతుగా పరిశీలిస్తుంది, తద్వారా ప్రభావవంతమైన, సమస్య-ఆధారిత కథనంతో ఫ్రాంచైజీ యొక్క వారసత్వాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
'మర్దానీ' భారతదేశంలో ఏకైక హిట్ మహిళా ప్రధాన ఫ్రాంచైజీ మరియు భారతదేశంలో ఏకైక మహిళా ప్రధాన పోలీసు ఫ్రాంచైజీ. 'మర్దానీ 3' చిత్రం జనవరి 30, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. రాణీ ముఖర్జీ కూడా 'మర్దానీ 3' చిత్రంతో తన అద్భుతమైన కెరీర్లో 30 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్నారు. ఈ మైలురాయి క్షణం యావత్ సినీ పరిశ్రమను ఆమె వారసత్వాన్ని వేడుకగా జరుపుకోవడానికి ముందుకు వచ్చేలా చేసింది.