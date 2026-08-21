Allu Arjun: మీర్జాపూర్ లో హర్షితా గౌర్:షోను ప్రశంసించిన అల్లు అర్జున్
మీర్జాపూర్ సిరీస్ ప్రయాణంలో అల్లు అర్జున్తో జరిగిన ఒక చిరస్మరణీయమైన సందర్భాన్ని నటి హర్షితా గౌర్ గుర్తుచేసుకున్నారు. ముంబై లో నేడు IANSతో జరిగిన ఒక ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో, తాను కొన్నేళ్ల క్రితం అల్లు అర్జున్ను కలిసినప్పుడు, ఆ పాపులర్ సిరీస్ గురించి ఆయన గొప్పగా మాట్లాడటం తనకు ఎంతో ఆశ్చర్యాన్ని, సంతోషాన్ని కలిగించిందని ఆమె వెల్లడించారు. 'మీర్జాపూర్'కు లభించిన స్పందనల గురించి మాట్లాడుతూ, "అభిమానుల నుండి చాలా స్పందనలు వచ్చాయి. అవి ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి," అని హర్షిత అన్నారు.
Harshita Gaur, Allu Arjun
ఆ తర్వాత అల్లు అర్జున్తో జరిగిన భేటీని గుర్తుచేసుకుంటూ, ఆ షో పట్ల ఆయన చూపిన స్పందన తనకు ఊహించనిదని ఆమె చెప్పారు. "చాలా కాలం క్రితం నేను అల్లు అర్జున్ గారిని కలిసే అవకాశం వచ్చింది. ఆయన ఈ షోను ఎంతగానో ప్రశంసించారు. నేను అస్సలు ఊహించలేదు," అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
'మీర్జాపూర్' పట్ల అల్లు అర్జున్ దృక్పథం, స్పందన తన మనసులో బలంగా నిలిచిపోయాయని హర్షిత తెలిపారు. "ఆయన నాకు చాలా మంచి దృక్పథాన్ని, స్పందనను అందించారని నేను భావిస్తున్నాను," అని ఆ చిరస్మరణీయ సందర్భాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ఆమె అన్నారు.
'మీర్జాపూర్'లో డింపీ పండిట్ పాత్రను పోషించిన హర్షితా గౌర్, ఆ పాత్ర ద్వారా తన కెరీర్లో అత్యంత గుర్తింపు పొందిన నటిగా నిలిచారు.
'మీర్జాపూర్'లోని తన పాత్ర 'డింపీ' తన కెరీర్పై చూపిన ప్రభావం గురించి కూడా ఆమె మాట్లాడారు. ఈ షో తనకు విస్తృతమైన గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టినప్పటికీ, ఆ పాత్రకున్న విపరీతమైన ప్రజాదరణ తన ఇతర నటనలను కొంతమేర నీడన పడేసిందని (తక్కువ ప్రభావం చూపేలా చేసిందని) ఆమె అంగీకరించారు. "అవును, అది వాటిని నీడన పడేసింది. డింపీ పాత్ర అంత పెద్దదిగా మారింది. మరో గొప్ప పాత్ర వచ్చేంత వరకు, నాకు దీనితో ఎలాంటి సమస్య లేదు. నేను సంతోషంగా ఉన్నాను."
తన కెరీర్ ఆరంభం నుండి 'మీర్జాపూర్' వరకు సాగిన ప్రయాణాన్ని నెమరువేసుకుంటూ, వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా తాను ఎంతగా ఎదిగానో హర్షితా గౌర్ వివరించారు. గత కొన్నేళ్లుగా తక్కువ ప్రాజెక్ట్లలో పనిచేసినప్పటికీ, తాను పొందిన అనుభవాలు ఒక నటిగా తన ఎదుగుదలకు ఎంతగానో దోహదపడ్డాయని ఆమె అంగీకరించారు.
"నేను తక్కువగా పనిచేసినప్పటికీ, వ్యక్తిగతంగా మరియు నటిగా నా ఎదుగుదల గత కొన్నేళ్లలో అద్భుతంగా పెరిగిందని భావిస్తున్నాను. చాలా మంది మంచి వ్యక్తులతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం కూడా నాకు లభించింది, అది నాపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపింది," అని ఆమె అన్నారు. హర్షిత ఇప్పుడు "మీర్జాపూర్: ది మూవీ" విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.
గుర్మీత్ సింగ్ దర్శకత్వంలో, పునీత్ కృష్ణ రచనలో రూపొందుతున్న ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చిత్రంలో పంకజ్ త్రిపాఠి, అలీ ఫజల్, దివ్యేందు, జితేంద్ర కుమార్ మరియు రవి కిషన్ వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. 2018లో వచ్చిన ప్రజాదరణ పొందిన స్ట్రీమింగ్ సిరీస్ "మీర్జాపూర్" ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం, 2026 సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.