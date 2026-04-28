మంగళవారం, 28 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 28 ఏప్రియల్ 2026 (19:01 IST)

Anil Ravipudi: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ సినిమానుంచి అనిల్ రావిపూడి తప్పుకున్నాడా?

Venkatesh, Anil Ravipudi
విక్టరీ వెంకటేష్, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి సినిమా గురించి ఇటీవల రకరకాల వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ ఆదర్శకుటుంబం చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. అన్నీ అనుకున్నట్లయితే ఈ ఏడాది దసరాకు సినిమా విడుదల కావాలి. అయితే షూటింగ్ లో జాప్యం కావడంతో వచ్చే ఏడాది సంక్రాంత్రికి సినిమా విడుదలకానున్నదని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా అనిల్ రావిపూడి తప్పుకున్నడానే వార్తకూడా వుంది.
 
దీనిపై చిత్ర టీమ్ క్లారిటీ ఇస్తూ, ఓ సందేశం పోస్ట్ చేసింది.  వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ నటిస్తున్న సినిమాకు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో ఏ మాత్రం అనుమానం లేదు. కొన్నింటిలో  వస్తున్న నిరాధారమైన పుకార్లను నమ్మవద్దని, వాటిని ప్రచారం చేయవద్దని అందరినీ కోరుతున్నాము. వచ్చే సంక్రాంతికి కూడా భారీ సంక్రాంతి వినోదభరిత చిత్రంగా  వీరి కాంబినేషన్ రాబోతోంది అని తెలిపారు. ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ వర్క్ పూర్తి అయింది. పూజా కార్యక్రమంతో పాటు షూటింగ్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్నాయి అని తెలిపారు.

ఇరాన్ కండిషన్స్, రంగంలోకి రష్యా, పరిశీలిస్తున్న ట్రంప్

ఇరాన్ కండిషన్స్, రంగంలోకి రష్యా, పరిశీలిస్తున్న ట్రంప్ఇరాన్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు సిద్ధంగా వున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఆ దేశం యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి నేటి వరకూ సుమారు 50 లక్షల కోట్లకు పైగా ఆర్థిక నష్టం చవిచూసినట్లు అంచనా. ప్రస్తుతం అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పరిస్థితి అత్యంత ఉద్రిక్తంగా ఉంది. ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ (Operation Epic Fury) ఫిబ్రవరి 28, 2026న అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దళాలు ఇరాన్‌పై భారీ వైమానిక దాడులు ప్రారంభించాయి. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాలను ఆపడం, క్షిపణి కేంద్రాలను ధ్వంసం చేయడం వీటి ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ దాడుల్లో సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ మరణించినట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి,

Nara Lokesh: విశాఖపట్నంలో తొలిసారిగా కేబుల్ ల్యాండింగ్ వ్యవస్థ.. నారా లోకేష్

Nara Lokesh: విశాఖపట్నంలో తొలిసారిగా కేబుల్ ల్యాండింగ్ వ్యవస్థ.. నారా లోకేష్గూగుల్ విశాఖపట్నంలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్లలో ఒకదానిని అధికారికంగా ప్రారంభించింది. గూగుల్ సదస్సులో ప్రసంగిస్తూ నారా లోకేష్, విశాఖపట్నంలో తొలిసారిగా కేబుల్ ల్యాండింగ్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు కానుందని తెలిపారు. వర్జీనియా నుండి డబ్లిన్ వరకు ఉన్న ప్రపంచ డేటా హబ్‌లు ఎలా అనుసంధానించబడి ఉన్నాయో, ఇప్పుడు విశాఖపట్నం కూడా ఆ ప్రపంచ నెట్‌వర్క్‌లో భాగం కానుందని ఆయన వివరించారు.

హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్... కేవలం 70 నిమిషాల్లో అమరావతి టు హైదరాబాద్

హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్... కేవలం 70 నిమిషాల్లో అమరావతి టు హైదరాబాద్హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్ ద్వారా అమరావతి, హైదరాబాద్ మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని కేవలం 70 నిమిషాలకు తగ్గించవచ్చని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ పేర్కొన్నారు. గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, దక్షిణ భారతదేశంలోని కీలక నగరాలను అనుసంధానించే లక్ష్యంతో రూపొందించిన విస్తృత హై-స్పీడ్ రైలు నెట్‌వర్క్‌లో ఈ ప్రణాళిక ఒక భాగమని తెలిపారు.

రేపే 5 రాష్ట్రాల ఎగ్జిట్ పోల్ రిజల్ట్స్

రేపే 5 రాష్ట్రాల ఎగ్జిట్ పోల్ రిజల్ట్స్దేశంలోని 5 రాష్ట్రాలు అస్సాం, కేరళ, తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్, పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎగ్జిట్ పోల్ (Exit Poll) ఫలితాలు నిబంధనల ప్రకారం వాటిని ప్రకటించడంపై ప్రస్తుతం నిషేధం ఉంది. ఎన్నికల కమిషన్ (ECI) నిబంధనల ప్రకారం, అన్ని దశల పోలింగ్ ముగిసే వరకు ఎగ్జిట్ పోల్స్ వెల్లడించకూడదు. ఏప్రిల్ 29, 2026 బుధవారం సాయంత్రం 6:30 గంటల తర్వాత అన్ని ప్రధాన వార్తా సంస్థలు తమ సర్వే ఫలితాలను వెల్లడిస్తాయి. తమిళనాడులో ఈ నెల 23న మొత్తం 234 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118.

కుమార్తె పెళ్లి కోసం 30 మేకలు అమ్మిన తండ్రి, అవి లేవని మనస్థాపంతో ఆత్మహత్య

కుమార్తె పెళ్లి కోసం 30 మేకలు అమ్మిన తండ్రి, అవి లేవని మనస్థాపంతో ఆత్మహత్యకుమార్తె పెళ్లి చేసిన గంటల వ్యవధిలో తండ్రి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషాద ఘటన నిజమాబాద్ జిల్లాలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. నిజామాబాద్ జిల్లా నవీపేట మండలం నందిగామకు చెందిన దేవన్న మేకల కాపరి. ఈయనకు ఒక కుమార్తె ఇద్దరు కుమారులున్నారు. కాగా కుమార్తె ప్రవళ్లికను కామారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన యువకుడికిచ్చి పెళ్లి నిశ్చయించారు. ఆదివారం నాడు పెళ్లి చేసారు. ఆరోజు రాత్రి తొమ్మిదిన్నర గంటలకు బంధువులు దేవన్న ఇంటికి వచ్చారు. మేకల మందను చూసి... అయ్యో, కూతురు పెళ్లి కోసం మేకలన్నీ అమ్మేశావా? ఎంత మంద వుండేదో, కూతురు పెళ్లితోనే నీ మేకల మంద కూడా పోయిందన్నారు.

Watch More Videos

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలు

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలు

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలువేసవి ఎండలు మండుతున్నాయి. ఈ ఎండల్లో తిరిగేటప్పుడు వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంది. వేసవిలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగు, మంచినీళ్లు వంటివి వెంట తెచ్చుకోవాలి. సమయానికి తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎండల్లో ఎక్కువగా తిరిగేవారికి ఒక్కోసారి వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది. వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. ఉల్లిపాయను మెత్తగా నూరి వడదెబ్బ తగిలిన వ్యక్తి శరీరానికి పైపూతగా రాయాలి. జీలకర్ర దోరగా వేయించి పొడిచేసి అరస్పూన్ పొడి ఒకగ్లాసు నిమ్మరసంలో కలిపి ఉప్పు, పంచదార వేసుకొని తాగాలి. ఎండల్లో తిరిగి రాగానే లేదా నిద్రపోవడానికి ముందు చర్మాన్ని శుభ్రపరుచుకొని పౌడర్‌ను రాసుకోవాలి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com