Anil Ravipudi: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ సినిమానుంచి అనిల్ రావిపూడి తప్పుకున్నాడా?
విక్టరీ వెంకటేష్, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి సినిమా గురించి ఇటీవల రకరకాల వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ ఆదర్శకుటుంబం చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. అన్నీ అనుకున్నట్లయితే ఈ ఏడాది దసరాకు సినిమా విడుదల కావాలి. అయితే షూటింగ్ లో జాప్యం కావడంతో వచ్చే ఏడాది సంక్రాంత్రికి సినిమా విడుదలకానున్నదని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా అనిల్ రావిపూడి తప్పుకున్నడానే వార్తకూడా వుంది.
దీనిపై చిత్ర టీమ్ క్లారిటీ ఇస్తూ, ఓ సందేశం పోస్ట్ చేసింది. వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ నటిస్తున్న సినిమాకు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో ఏ మాత్రం అనుమానం లేదు. కొన్నింటిలో వస్తున్న నిరాధారమైన పుకార్లను నమ్మవద్దని, వాటిని ప్రచారం చేయవద్దని అందరినీ కోరుతున్నాము. వచ్చే సంక్రాంతికి కూడా భారీ సంక్రాంతి వినోదభరిత చిత్రంగా వీరి కాంబినేషన్ రాబోతోంది అని తెలిపారు. ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ వర్క్ పూర్తి అయింది. పూజా కార్యక్రమంతో పాటు షూటింగ్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్నాయి అని తెలిపారు.