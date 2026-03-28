Sharwanand: తెలుగు ఇండస్ట్రీకి, ప్రేక్షకులకు హ్యాట్సాఫ్ : శర్వానంద్
Sharwanand, Ken Karunas, Priyanshi Yadav, Meenakshi Dinesh
నేను చెన్నై వెళ్లినప్పుడు అక్కడ యూత్ మూవీ సూపర్ హిట్ అని తెలిసింది. తెలుగులో కూడా ఈ మూవీ హౌస్ ఫుల్స్ అవుతున్నాయి. వశిష్ట ఈ ఈవెంట్ కోసం కాల్ చేశారు. మా హౌస్ ఫుల్ సందీప్, వినీత్, సతీష్ ఈ మూవీని తెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు. వాళ్లకు కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నా అని శర్వానంద్ అన్నారు.
కెన్ కరునాస్, అనిష్మ అనిల్ కుమార్, దేవదర్శిని చేతన్, సూరజ్ వెంజరముడు, ప్రియాన్షి యాదవ్, మీనాక్షి దినేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తమిళ మూవీ యూత్. తమిళంలో ఘన విజయం సాధించిన ఈ చిత్రాన్ని ఈ2సీ బ్యానర్ పై తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు హౌస్ ఫుల్ వినీత్, సందీప్. ఈ చిత్రానికి కెన్ కరునాస్ అండ్ గ్యాంగ్ దర్శకత్వం వహించారు. మూవీకి తెలుగు ప్రేక్షకుల ఘన విజయాన్ని అందించారు. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర సక్సెస్ మీట్ ను శర్వానంద్ మాట్లాడారు.
హీరో శర్వానంద్ మాట్లాడుతూ, నేను చేసిన అనేక మూవీస్ కు వారు ప్రమోషన్స్ చేశారు. ప్రపంచంలో తెలుగు ఇండస్ట్రీ లాంటి గొప్ప ఇండస్ట్రీ, మనలాంటి గొప్ప ప్రేక్షకులు ఎక్కడా ఉండరు. మనం అన్ని భాషల మూవీస్ చూస్తాం, ఆదరిస్తాం. ఇతర భాషల హీరోలను తెచ్చుకుని ఇక్కడ మూవీస్ నిర్మిస్తున్నాం. మన ఇండస్ట్రీకి, ప్రేక్షకులకు హ్యాట్సాఫ్. ఈ సినిమాను ఒక 23 ఏళ్ల అబ్బాయి డైరెక్ట్ చేసి హీరోగా నటించి హిట్ కొట్టాడంటే నమ్మలేకపోయాను. వాళ్లలో హానెస్టీ కనిపిస్తోంది. ఇంత చిన్న వయసులో ఇలాంటి మంచి మూవీ ఎలా చేశారో మీ దగ్గర నుంచే తెలుసుకుంటాను. నేను తమిళ మూవీస్ చేసినప్పుడు కూడా అక్కడ థియేటర్స్ లో ఇలాగే ఆడియెన్స్ ఎంజాయ్ చేయడం చూశాను. ఇలాంటి మంచి మూవీస్ మరిన్ని చేయండి. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ సందీప్ మాట్లాడుతూ, మేము యూత్ మూవీని తక్కువ టైమ్ లో ప్రమోట్ చేసి రిలీజ్ చేశాం. అయినా ఆడియెన్స్ సినిమాను ఆదరిస్తున్నారు. ఈవినింగ్ షోస్ నుంచి మూవీ పికప్ అవుతుంది అనుకుంటే మార్నింగ్ షోస్ నుంచే ప్రేక్షకులు బాగా థియేటర్స్ కు వెళ్తున్నారు. స్క్రీన్స్ హౌస్ ఫుల్ అవుతున్నాయి. మా మార్కెటింగ్ సంస్థ పేరు హౌస్ ఫుల్. ఈ రోజు మేము ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాకు హౌస్ ఫుల్ బోర్డ్స్ కనిపించడం సంతోషంగా ఉంది. పేరెంట్స్ తో సినిమాకు వెళ్లే యూత్ ఫొటో తీసుకుని పంపిస్తే మొదటి 500 మందికి మేము టికెట్స్ ఇస్తాం. అన్నారు.
హీరో, డైరెక్టర్ కెన్ కరునాస్ మాట్లాడుతూ, తెలుగు ఆడియెన్స్ కంటెంట్ ముఖ్యమని మరోసారి ప్రూవ్ చేశారు. మాలాంటి కొత్త వాళ్ల సినిమాను కూడా థియేటర్స్ లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మా మూవీ మా దగ్గర సక్సెస్ కావడం సంతోషం, కానీ మరో రాష్ట్రంలో ప్రేక్షకుల్ని ఎంటర్ టైన్ చేసి సక్సెస్ కావడం ఇంకా సంతోషంగా ఉంది. ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చే ప్రశంసలే మాకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తాయి అన్నారు.
ఇంకా నటుడు చిన్నా, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ సతీష్, డైరెక్టర్ వశిష్ట, నిర్మాత వినీత్, మీనాక్షి, ప్రియాన్షి యాదవ్, ధీరజ్ మొగిలినేని మాట్లాడుతూ - యూత్ సినిమాను థియేటర్స్ లో ఆడియెన్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని తెలిపారు.