HBD Rajamouli: ఎస్ఎస్ రాజమౌళి పుట్టిన రోజు.. మహేష్ బాబు సినిమా టైటిల్ అదేనా? (video)

శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025 (10:51 IST)

డైరక్టర్ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కేవలం ఒక దర్శకుడు మాత్రమే కాదు. భారతదేశంలో ఆయన పేరు ఒక బ్రాండ్. ఆయన సినిమాలు సృష్టించే ఉత్సాహాన్ని లేదా ఆయన అందించే చిత్రనిర్మాణ స్థాయికి మరెవరూ చేరుకోలేరు. ఆయన ఇప్పుడు భారతదేశంలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో ఒకటైన మహేష్ బాబుతో SSMB29పై దృష్టి పెట్టారు. 
 
చాలా తక్కువ వివరాలు మాత్రమే తెలుసు. అయితే పుకార్లు వారణాసి టైటిల్ కావచ్చునని సమాచారం. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాక్షన్ డ్రామా అవుతుందని, ఆర్ఆర్ఆర్ విజయం తర్వాత ఒకేసారి హాలీవుడ్ విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని హామీ ఇస్తున్నారు. 
 
శుక్రవారం 52 ఏళ్లు నిండిన రాజమౌళి ప్రస్తుతం మహేష్ బాబు సినిమాపై దృష్టి పెట్టారు. అగ్రశ్రేణి తారలతో పోటీపడే అభిమానుల సంఖ్య ఉన్నప్పటికీ ఆయన వినయం అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఇది భారతీయ సినిమాలో ఆయనను ప్రత్యేకంగా నిలిపింది.
 
రాజమౌళి, మహేష్ బాబుతో చేయబోయే సినిమా భారతీయ సినిమాలలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో ఒకటి. ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి నవంబర్ 16, 2025న ఈ సినిమా టైటిల్‌ను ప్రకటించనున్నారు. 
 
గ్లోబల్ అడ్వెంచర్ డ్రామాగా ప్రచారం చేయబడుతున్న ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ గురించి అప్‌డేట్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం నిర్మాతలు పరిశీలిస్తున్న టైటిల్స్‌లో Gen63, వారణాసి ఉన్నాయని టాక్. ఈ ప్రాజెక్ట్ మహేష్ బాబుతో రాజమౌళి తొలిసారిగా కలిసి పనిచేయడం అంచనాలను పెంచుతోంది. ఈ ప్రకటన గ్రాండ్‌గా వెలువడే అవకాశం ఉంది.

ఏడేళ్ల సోదరుడి ముందే గంజాయి మత్తులో బాలికపై అత్యాచారం

ఏడేళ్ల సోదరుడి ముందే గంజాయి మత్తులో బాలికపై అత్యాచారంహైదరాబాద్‌లో అమానుష ఘటన చోటుచేసుకుంది. గంజాయి మత్తులో ఓ రాక్షసుడు ఎనిమిదేళ్ల చిన్నారిపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. హైదరాబాద్ నగరంలోని సైదాబాద్‌ ఓ కుటుంబం నివసిస్తోంది. వారికి కూతురు (8), కుమారుడు (7) వున్నారు. రోజువారి కూలీపనులు చేసుకుంటూ ఆ కుటుంబం పొట్ట గడుపుకుటుంది. కూలీ పనులతోనే కుటుంబాన్ని దంపతులు పోషించుకుంటున్నారు.

మహిళలకు నెలసరి సెలవు మంజూరు - కర్నాటక మంత్రివర్గం నిర్ణయం

మహిళలకు నెలసరి సెలవు మంజూరు - కర్నాటక మంత్రివర్గం నిర్ణయంకర్నాటక రాష్ట్ర మంత్రిమండలి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మహిళలకు శుభవార్త చెప్పింది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో పని చేసే మహిళలకు ఒక రోజు వేతనంతో కూడిన నెలసరి సెలవు మంజూరు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర కేబినెట్ సమావేశంలో కీలక ప్రతిపాదనకు ఆమోదముద్ర వేసింది.

బలపడుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం : తెలంగాణాలో మళ్లీ కుండపోతవర్షాలు

బలపడుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం : తెలంగాణాలో మళ్లీ కుండపోతవర్షాలుబంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తన బలపడుతోంది. ఇది శనివారానికి అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావం కారణంగా వచ్చేవారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మళ్లీ కుండపోత వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా, రాబోయే రెండు మూడు రోజులు పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన చేసింది. వర్షం కురిసే రోజుల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు ఈదురుగాలుల అధికంగా ఉంటాయని హెచ్చరించింది.

ఫిలిప్పీన్స్‌లో భారీ భూకంపం - సునామీ హెచ్చరికలు

ఫిలిప్పీన్స్‌లో భారీ భూకంపం - సునామీ హెచ్చరికలుఫిలిప్పీన్స్ దేశంలో భారీ భూకంపం సంభవింది. ఇది రిక్టర్ స్కేలుపై 7.6గా నమోదైంది. ఈ కారణంగా ఆ దేశంలో సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఫిలిప్పీన్స్‌లోని మిందానావో ప్రాంతంలో సముద్ర గర్భంలో భూమి కంపించినట్టు గుర్తించారు. దీంతో తీర ప్రాంతాలకు సునామీ హెచ్చరికలు జారీచేశారు. ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లాలంటూ ఫిలిప్పీన్స్ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీచేసింది.

ఏపీ గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.410.76 కోట్లు

ఏపీ గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.410.76 కోట్లుఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలను బలోపేతం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.410.76 కోట్లు విడుదల చేసింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న కమ్యూనిటీలకు ఉపశమనం, అభివృద్ధి అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఈ నిధులు 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 15వ ఆర్థిక సంఘం కేటాయింపులలో భాగం. ఈ గ్రాంట్ 13 జిల్లా పరిషత్‌లు, 650 మండల పరిషత్‌లు, 13,092 గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఈ నిధులు స్థానిక మౌలిక సదుపాయాలు, పాలనను పెంచడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. పారిశుధ్యం, స్వచ్ఛమైన తాగునీరు, నీటి సంరక్షణ ప్రాజెక్టులు వంటి ముఖ్యమైన సేవలపై దృష్టి సారించాయి.

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?బాదం పాలు. మధుమేహం ఉన్నవారికి బాదం, బాదం పాలు మంచి ఎంపికలు. బాదం గింజలు తింటుంటే రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ, మెరుగైన బరువు నిర్వహణ, మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యంతో సహా అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం పాలు రక్తంలో చక్కెరను పెంచవు కనుక మధుమేహం వున్నవారు తీసుకోవచ్చు. బాదం పాలలో కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బాదం పాలతో కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. బాదం పాలు ఎముకలను బలోపేతం చేస్తాయి. గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని బాదం పాలు తగ్గిస్తాయి. బాదం పాలలో విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాదం మిల్క్‌లో సోడియం తక్కువగా వుంటుంది కనుక రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలుప్రస్తుత ఒత్తిడి జీవితంలో ధ్యానం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం వుంది. ధ్యానంతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో చూద్దాం. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను విడుదల చేస్తుంది మరియు స్థిరపరుస్తుంది. ఇది మీ నాడీ వ్యవస్థను సడలిస్తుంది, మీ శరీరం ఒత్తిడి నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది గతాన్ని వీడటానికి, శాంతిలో మునిగిపోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మీరు నిజంగా ఎవరో తెలుసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది మీకు శక్తినిస్తుంది. మీ ఉన్నత స్పృహను చేరుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు జీర్ణక్రియ సులభంగా జరగడానికి కొన్ని ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొన్ని పదార్థాలు కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి, గ్యాస్, ఉబ్బరం, గుండెలో మంట వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు తినకూడని కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేయించిన ఆహారాలు, ఫ్రైడ్ చికెన్, పిజ్జా, మరియు కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే మాంసాహారం వంటివి జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇవి గ్యాస్ సమస్యలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. పచ్చి మిరపకాయలు, హాట్ సాస్, అధిక మసాలాలు ఉన్న పదార్థాలు కడుపులో మంటను పెంచుతాయి.

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?అలసందలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి. అలసందలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో తక్కువ కేలరీలు, తక్కువ కొవ్వు మరియు ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటాయి. ఈ ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండి, ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఆహారం. అలసందల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్స్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించి, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.
