HBD Rajamouli: ఎస్ఎస్ రాజమౌళి పుట్టిన రోజు.. మహేష్ బాబు సినిమా టైటిల్ అదేనా? (video)
డైరక్టర్ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కేవలం ఒక దర్శకుడు మాత్రమే కాదు. భారతదేశంలో ఆయన పేరు ఒక బ్రాండ్. ఆయన సినిమాలు సృష్టించే ఉత్సాహాన్ని లేదా ఆయన అందించే చిత్రనిర్మాణ స్థాయికి మరెవరూ చేరుకోలేరు. ఆయన ఇప్పుడు భారతదేశంలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో ఒకటైన మహేష్ బాబుతో SSMB29పై దృష్టి పెట్టారు.
చాలా తక్కువ వివరాలు మాత్రమే తెలుసు. అయితే పుకార్లు వారణాసి టైటిల్ కావచ్చునని సమాచారం. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాక్షన్ డ్రామా అవుతుందని, ఆర్ఆర్ఆర్ విజయం తర్వాత ఒకేసారి హాలీవుడ్ విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని హామీ ఇస్తున్నారు.
శుక్రవారం 52 ఏళ్లు నిండిన రాజమౌళి ప్రస్తుతం మహేష్ బాబు సినిమాపై దృష్టి పెట్టారు. అగ్రశ్రేణి తారలతో పోటీపడే అభిమానుల సంఖ్య ఉన్నప్పటికీ ఆయన వినయం అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఇది భారతీయ సినిమాలో ఆయనను ప్రత్యేకంగా నిలిపింది.
రాజమౌళి, మహేష్ బాబుతో చేయబోయే సినిమా భారతీయ సినిమాలలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో ఒకటి. ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి నవంబర్ 16, 2025న ఈ సినిమా టైటిల్ను ప్రకటించనున్నారు.
గ్లోబల్ అడ్వెంచర్ డ్రామాగా ప్రచారం చేయబడుతున్న ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ గురించి అప్డేట్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం నిర్మాతలు పరిశీలిస్తున్న టైటిల్స్లో Gen63, వారణాసి ఉన్నాయని టాక్. ఈ ప్రాజెక్ట్ మహేష్ బాబుతో రాజమౌళి తొలిసారిగా కలిసి పనిచేయడం అంచనాలను పెంచుతోంది. ఈ ప్రకటన గ్రాండ్గా వెలువడే అవకాశం ఉంది.