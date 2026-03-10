HBD Sushmita Konidela, ఒకప్పుడు నా వేలుపట్టుకుని నడిచిన చిన్నపాప: మెగాస్టార్ చిరు
మెగాస్టార్ చిరంజీవి పెద్ద కుమార్తె సుష్మిత కొణిదెల పుట్టినరోజు సందర్భంగా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు తన కుమార్తె చిన్ననాటి ఫోటోలను X లో షేర్ చేసారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఇలా పేర్కొన్నారు. ఒకప్పుడు నా వేలు పట్టుకుని నా పక్కన నడిచిన చిన్న అమ్మాయి నుండి, నేడు బలమైన, అందమైన, బాధ్యతాయుతమైన మహిళగా ఎదిగావు.
ఒక తండ్రిగా నాకు అత్యంత ప్రత్యేకమైన క్షణాలలో ఒకటి, నీవు నా సినిమాలు చూడటం, ఇప్పుడు సినిమాను నిర్మించడం, నాకది చిరస్మరణీయమైన బ్లాక్బస్టర్ను అందించడం. అది నిజంగా నన్ను చాలా ప్రత్యేకమైన రీతిలో గర్వపడేలా చేసింది. నువ్వు చేసే ప్రతి పనిలో నీకు మంచి ఆరోగ్యం, ఆనందం మరియు అంతులేని విజయాన్ని కోరుకుంటున్నాను.
ఇలాగే వర్థిల్లుతూ వుండు నా ప్రియమైన హనీ పాపా, ఎల్లప్పుడూ నీకు నా ప్రేమ మరియు ఆశీస్సులు వుంటాయి అంటూ పేర్కొన్నారు.