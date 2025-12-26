మహిళకు నచ్చిన దుస్తులు ధరించే స్వేచ్ఛ ఉంది.. : హెబ్బా పటేల్
మహిళలకు నచ్చిన దుస్తులు ధరించే స్వేచ్ఛ వారికి ఉందని యంగ్ హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ అన్నారు. ఇటీవల హీరో శివాజీ హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ స్టైల్పై చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. వీటిపై పలువురు సినీ హీరోయిన్లు తమతమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వివాదంపై హెబ్బా పటేల్ సూటిగా స్పందించేందుకు నిరాకరించారు. ఇలాంటి వివాదాల్లో తలదూర్చకపోవడమే మంచిదని అంటున్నారు.
ఇతరుల వ్యాఖ్యలపై స్పందించడం లేదా వారి వ్యక్తిగత అభిప్రాయాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం తనకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదని తెలిపారు. ఇలాంటి వివాదాలకు దూరంగా ఉండటమే మంచిదని అభిప్రాయపడ్డారు. ఒక మహిళ తనకు నచ్చిన దుస్తులు ధరించే పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుందని దానిపై ఎవరూ తీర్పులు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని హెబ్బా స్పష్టం చేశారు.
కాగా, ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియలో విస్తృతంగా మారి వైరల్ అయ్యాయి. 'కుమారి 21 ఎఫ్' సినిమాతో టాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన హెబ్బా.. తన తొలి సినిమాతోనే యూత్లో మంచి క్రేజ్ను సంపాదించుకున్నారు. ఆ తర్వాత వరుస అవకాశాల్లో గ్లామర్ రోల్స్లో కనిపిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేకమైన ఫాలోయింగ్ను ఏర్పరచుకుంది. స్పెషల్ సాంగ్స్కూ ఓకే చెబుతూ ఇండస్ట్రీలో తన స్థానం నిలబెట్టుకుంటోంది. తాజాగా ఆమె నటించిన "ఈషా" చిత్రం విడుదలైంది.