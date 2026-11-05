Kaka: యాక్షన్ సీన్స్ లో కాకా - పాట గురించి థమన్ ఏమంటున్నారంటే..
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం కాకా. ఇందుకోసం రామ్ లక్మణ్ ఆధ్వర్యంలో యాక్షన్ సీన్స్ హైదరాబాద్ శివార్లోని ముచ్చింతల్ లో వేసిన సెట్లో జరుగుతోంది. యాక్షన్ లో ఫన్ వుండేలా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా ఈ సినిమాలో పాట డిసెంబర్ లో విడుదల కాబోతున్నట్లు సమాచారం. అంటే డిసెంబర్లో మెగా హీరో అమెరికాలో ఉంటారని దర్శకుడు చెబుతున్నారు.
Thaman, megastar chiranjeevi
చిరంజీవి అభిమానులకు ఇది చాలా పెద్ద వార్తగా మారింది; ఆయన అమెరికా పర్యటనకు సంబంధించిన ఖచ్చితమైన తేదీ మరియు ఇతర వివరాల కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. పాట అమెరికాలో విడుదలకాబోతున్నదన్నమాట.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న 'కాక' చిత్రం చాలా బాగా వస్తోందని సమాచారం. నిర్ణీత గడువులోగా పనులు పూర్తి చేసి, ప్రమోషన్లను ప్రారంభించేందుకు చిత్ర బృందం ఎంతో శ్రమిస్తోంది. ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్న తమన్, తాజాగా ఒక ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు.
'కాకా' సెట్స్లో చిరుతో కలిసి దిగిన ఒక మోనోక్రోమాటిక్ (నలుపు-తెలుపు) ఫోటోను ఆయన పంచుకున్నారు. అంతేకాకుండా, డిసెంబర్లో ఒక పాట విడుదలయ్యే సమయంలో మెగా హీరో అమెరికాలో ఉంటారని వెల్లడించారు. ఇది చిరంజీవి అభిమానులకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే వార్తగా మారింది; ఆయన అమెరికా పర్యటనకు సంబంధించిన ఖచ్చితమైన తేదీ మరియు ఇతర వివరాల కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
'కాకా' చిత్రం 2027 జనవరి 13న విడుదల కానుంది. బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో, కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ చిత్రంలో అనస్వర రాజన్, నివేదా పేతురాజ్, గెటప్ శ్రీను, అనురాగ్ కశ్యప్ తదితరులు నటిస్తున్నారు.
కాగా, మొదటి పాటే డిసెంబర్ లో అంటే జనవరిలో రావాల్సిన ఈ సినిమా తప్పుకున్నట్టే అనేందుకు సంకేతం అనిపిస్తుంది. సో దీనిపై మరింత క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.