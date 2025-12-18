గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025 (18:27 IST)

Aadi Saikumar: శంబాల చిత్రీకరణలో గాయపడ్డ హీరో ఆది

Aadi saikumar Action
విజువల్ వండర్‌గా తీర్చి దిద్దే క్రమంలో భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌‌లతో మేకర్లు ఆడియెన్స్‌ని అబ్బుర పరుస్తున్నారు. హీరోలు సైతం ఎంతో కష్టపడి యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌ల్ని చేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని సార్లు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరుగుతుంటాయి. ఇక ‘శంబాల’ చిత్రీకరణ సమయంలోనూ ఇలాంటి కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయని టీం చెబుతోంది.
 
 
ఓ భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేస్తున్న సమయంలో హీరో ఆది తీవ్రంగా గాయపడ్డారట. రాత్రి పూట చేస్తున్న ఈ షూటింగ్‌లో చాలా మంది నటీనటులున్నారట. ఆ భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేస్తున్న సమయంలోనే ఆదికి గాయాలు అయ్యాయి. అయితే గాయాలు అయినా కూడా షూటింగ్‌కి ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రవర్తించారట. ఆ గాయాలతోనే అలా ఆ రాత్రి షూటింగ్ చేసి సినిమా పట్ల తనకున్న డెడికేషన్‌ను చూపించారని టీం ప్రశంసిస్తోంది.
 
‘శంబాల’ ఇప్పటికే ట్రేడ్ సర్కిళ్లలో హాట్ టాపిక్‌గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. రిలీజ్‌కు ముందే నిర్మాతలు టేబుల్ ప్రాఫిట్ మీదున్నారు. అన్ని రకాల బిజినెస్‌లు క్లోజ్ అయ్యాయి. హాట్ కేక్‌లా ఓటీటీ, శాటిలైట్ రైట్స్ అమ్ముడైన సంగతి తెలిసిందే. ఇక నైజాంలో మైత్రి, ఏపీ, సీడెడ్‌లో ఉషా పిక్చర్స్ వంటి భారీ సంస్థలు ఈ మూవీని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి. డిసెంబర్ 25న శంబాల కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందని మేకర్స్ నమ్మకంగా ఉన్నారు.
 
షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, మహీధర్ రెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి యగంధర్ ముని దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో అర్చన అయ్యర్, స్వసిక, రవివర్మ, మధునందన్, శివ కార్తీక్ తదితరులు కీలక పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ మూవీకి శ్రీ చరణ్ పాకాల అందించిన మ్యూజిక్, ఆర్ఆర్ మరో స్పెషల్ అట్రాక్షన్ కానుంది. ఇక ఈ మూవీని డిసెంబర్ 25న భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.

అనేక ప్రాంతాల్లో తాగేందుకు నీరులేదు.. ఇది లగ్జరీ వ్యాజ్యమే : సుప్రీంకోర్టు

అనేక ప్రాంతాల్లో తాగేందుకు నీరులేదు.. ఇది లగ్జరీ వ్యాజ్యమే : సుప్రీంకోర్టుదేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో తాగేందుకు నీరు కూడా లేదని, అలాంటి పరిస్థితుల్లో నీళ్ల బాటిళ్లకు అంతర్జాతీయ నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటించడం లేదంటూ దాఖలైన పిటిషన్‌పై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇది కేవలం లగ్జరీ వ్యాజ్యమే అంటూ పిటిషన్‌ను తిరస్కరించింది.

నాంపల్లి కోర్టుకు బాంబు బెదిరింపులు.. భవన నిర్మాణ స్థలంలో సిలిండర్ పేలుడు

నాంపల్లి కోర్టుకు బాంబు బెదిరింపులు.. భవన నిర్మాణ స్థలంలో సిలిండర్ పేలుడునాంపల్లి కోర్టులో గురువారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో బాంబు పేలుడు జరుగుతుందని గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఈమెయిల్ పంపాడు. ఈ మెయిల్ అందిన వెంటనే పోలీసులు బాంబు స్క్వాడ్, భద్రతా దళాలను అప్రమత్తం చేశారు. అత్యవసర ప్రోటోకాల్‌లను ఆలస్యం లేకుండా అమలు చేశారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా కోర్టు ప్రాంగణం మొత్తాన్ని ఖాళీ చేయించారు. న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు, సందర్శకులను వెంటనే వెళ్లిపోవాలని కోరారు.

హెచ్1బీ వీసా దరఖాస్తుదారులకు మరిన్ని కష్టాలు... ఏంటవి?

హెచ్1బీ వీసా దరఖాస్తుదారులకు మరిన్ని కష్టాలు... ఏంటవి?అమెరికా తీసుకొచ్చిన కొత్త సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్ పాలసీతో భారత హెచ్‌-1బీ దరఖాస్తుదారులకు మరింత కష్టకాలం ఎదురైంది. ఈ విధానం వల్ల వీసా కోసం దరఖాస్తుదారులు వచ్చే ఏడాది అక్టోబరు దాకా ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది. చాలామంది దరఖాస్తుదారుల వీసా అపాయింట్‌మెంట్లు 2026 అక్టోబరు నెలాఖరుకు వాయిదా పడినట్లు ఆంగ్ల మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి.

నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి బ్రదర్స్‌కు దక్కని ఊరట

నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి బ్రదర్స్‌కు దక్కని ఊరటనకిలీ మద్యం కేసులో వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్‌ సోదరులకు ఊరట దక్కలేదు. ఇదే కేసులో రెండో నిందితుడుగా ఉన్న జగన్‌మోహన్‌ రావు, 18వ నిందితుడుగా ఉన్న జోగి రమేశ్‌, 19వ నిందితుడు జోగి రాము బెయిల్‌ పిటిషన్లను విజయవాడలోని ఎక్సైజ్‌ కోర్టు తిరస్కరించింది. అయితే, ఇదే కేసులో నిందితులుగా ఉన్న కొంతమందికి మాత్రం కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

పాకిస్థాన్‌పై ఆప్ఘనిస్థాన్ ప్రతీకారం.. కునార్ నదిపై ప్రాజెక్టు.. అది జరిగితే ఏడారే

పాకిస్థాన్‌పై ఆప్ఘనిస్థాన్ ప్రతీకారం.. కునార్ నదిపై ప్రాజెక్టు.. అది జరిగితే ఏడారేపాకిస్థాన్‌పై ఆప్ఘనిస్థాన్ ప్రతీకారం తీర్చుకునేందుకు సిద్ధం అవుతోంది. ఇరు దేశాలకు ప్రధాన నీటి వనరుగా ఉన్న కునార్ నది నీటిని మళ్లించే ప్రాజెక్ట్‌కు తాలిబన్ ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. కునార్ నది నుంచి నంగర్ హార్‌లోని దారుంతా డ్యామ్‌కు నీటిని మళ్ళించే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది. దీనిపై తుది నిర్ణయం కోసం ఆప్ఘనిస్థాన్ ప్రధాని కార్యాలయం ఆర్థిక కమిషన్‌కు పంపింది.

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.
