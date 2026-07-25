Kavya Thapar: యూత్ కోసమే నేను రెడీ అంటూ రొమాంటిక్ సాంగ్ తో వస్తున్న హీరో హవిష్
నటుడు కావాలన్నదే తన కోరిక అని అందుకే సినిమారంగంలోకి వచ్చానని నటుడు హవీష్ తెలియజేశారు. గతంలో కొన్ని సినిమాలు చేసినా తన తండ్రి నిర్వహిస్తున్న కోనేరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు చూసుకున్న ఆయన ఇప్పుడు యూత్ కోసమే సినిమా తీశారు. నేను రెడీ అనే పేరు కూడా పెట్టారు. కావ్యా థాపర్ కథానాయిక. త్రినాథరావు నక్కిన దర్శకుడు. తాజా ఈ సినిమా నుంచి రొమాంటిక్ మూడ్ కలిగించే విధంగా 'కొంచెం కొంచెం' సాంగ్ లాంచ్ విడుదల చేశారు.
A romantic song featuring Havish and Kavya Thapar
మెలోడీ స్పెషలిస్ట్ మిక్కీ జే మేయర్ స్వరపరిచిన 'కొంచెం కొంచెం' రొమాంటిక్ మెలోడీగా ఆకట్టుకుంటోంది. పాటలోని రొమాంటిక్ మూడ్ను అందంగా ప్రజెంట్ చేసిన ట్యూన్తో పాటు, మ్యూజిక్ అరేంజ్మెంట్ ఈ పాటకు మరింత అందాన్ని తీసుకొచ్చింది. సరస్వతీపుత్ర రామజోగయ్య శాస్త్రి రాసిన సాహిత్యం హీరో, హీరోయిన్ల మధ్య ప్రేమను సరదాగా ప్రజెంట్ చేస్తోంది. సమీరా భరద్వాజ్ తన మెలోడీ వోకల్స్ తో పాటలోని భావాలను మరింత అందంగా పలికించారు.
ఈ పాటలో హవీష్, కావ్యా థాపర్ మధ్య కనిపించే రొమాంటిక్ కెమిస్ట్రీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. బాలీవుడ్ నటి నర్గిస్ ఫక్రీ స్పెషల్ అప్పియరెన్స్తో తెలుగు తెరకు పరిచయం అవుతున్నారు. ఆమె గ్లామర్తో పాటు స్టైలిష్ డ్యాన్స్ మూవ్స్ కూడా పాటకు మరింత స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచాయి. ఆకట్టుకునే ట్యూన్, సరదా సాహిత్యం, మెలోడీ వోకల్స్, స్టైలిష్ విజువల్స్తో 'కొంచెం కొంచెం' పూర్తి స్థాయి రొమాంటిక్ సాంగ్గా అలరిస్తోంది.
'నేను రెడీ' మ్యూజికల్ జర్నీకి 'కొంచెం కొంచెం' బ్లాక్బస్టర్ ఆరంభాన్ని ఇచ్చింది. విడుదలైన వెంటనే ఈ పాటకు సంగీత ప్రియుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. క్యాచీ ట్యూన్, ఆకట్టుకునే విజువల్స్, హవీష్-కావ్యా థాపర్ కెమిస్ట్రీ ఈ పాటను చార్ట్బస్టర్గా నిలబెట్టాయి. యూత్ను ఆకట్టుకునే ఈ పాట రాబోయే రోజుల్లో మ్యూజిక్ ప్లేలిస్ట్స్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకోనుంది.
హార్నిక్స్ ఇండియా LLP బ్యానర్పై కోనేరు సత్యనారాయణ, నిఖిల కోనేరు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బ్రహ్మానందం, శ్రీలక్ష్మి, వెన్నెల కిషోర్, మురళీ శర్మ, వీటీవీ గణేష్, గోపరాజు రమణ, హరితేజ, మహతి, రూప లక్ష్మి, జయవాణి, మాణిక్ రెడ్డి, బలం, సత్యనారాయణ, రోహన్ రాయ్
నటిస్తున్నారు
నటిస్తున్నారు