శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026 (16:04 IST)

హీరో ప్రభాస్... తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో మోస్ట్ బ్యాచిలర్ హీరో. హీరో పరంగా ఇంటర్నేషనల్ స్టార్‌గా గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మంచితనానికి ప్రతి ఒక్కరూ ఫిదా అవ్వాల్సిందే. పైగా, భోజనం సమయానికి తన వద్దకు వచ్చిన వారికి మంచి రుచికరమైన విందుభోజనం పెట్టగాని పంపుతారు. అలాంటి ప్రభాస్.. గతంలో ముంబైలో షూటింగ్ చేస్తూ చెన్నైలో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశారు. ఆ ఫుడ్‌ను విమానంలో డెలివరీ చేశారు. ఈ విషయాన్ని ప్రభాస్ స్వయంగా వెల్లడించారు. 
 
తాజాగా విడుదలైన చిత్రం కపుల్ ఫ్రెండ్లీ. ఈ చిత్రాన్ని చూసిన ప్రభాస్.. ఆ మూవీ ఫీల్ నుంచి బయటకు రావడానికి చాలా సమయం పట్టిందని వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా చివరి 20 నిమిషాలు మరో స్థాయిలో ఉందంటూ ప్రశ్ంసల వర్షం కురిపించారు. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం ప్రభాస్‌ను కలిసింది. ఈ సందర్భంగా ఆయన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను చిత్ర బృందంతో కలుసుకున్నారు. 
 
'నేను అభిమానుల కోసం సంవత్సరానికి మూడు, నాలుగు సినిమాల్లో నటిస్తున్నాను. కానీ, ఒక్కటే విడుదలవుతోంది. నాకు 'గీతాంజలి' అంటే చాలా ఇష్టం. అందరూ నాకు యాక్షన్‌ చిత్రాలంటే ఇష్టమనుకుంటారు. నాకు అన్ని జానర్‌ల పైనా ఆసక్తి ఉంది. ప్రత్యేకించి మణిరత్నం అభిమానిని. విజయవాడ పునుగులు అంటే తనకు ఇష్టమని చెప్పారు. 'కపుల్‌ ఫ్రెండ్లీ' చూసినప్పుడు నాకు 'గీతాంజలి' చూస్తున్న ఫీల్‌ కలిగింది. అందుకే నాలుగు సార్లు చూడాలని నిర్ణయించుకున్నాను అని చెప్పారు. 
 
''అందరికీ నేను ఆరగించే ఆహారం గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది. మీకో ఆసక్తికర విషయం చెబుతాను. నేను అప్పుడప్పుడు వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌ పెడతాను. 'ఆదిపురుష్‌' షూటింగ్ ముంబైలో జరిగేటప్పుడు చెన్నై నుంచి ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌ పెట్టా. టీమ్‌ అందరూ షాక్‌ అయ్యారు. ఫ్లైట్‌లో ఆర్డర్‌ తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి నా దగ్గరకు వచ్చి 'మీరు మాములు వాళ్లు కాదండీ' అన్నాడు'' అని ప్రభాస్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు. 

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు.. వానలు కూడా పడతాయ్

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు.. వానలు కూడా పడతాయ్ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భానుడు అప్పుడే తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఫిబ్రవరి మూడో వారానికే ఎండలు మండుతుండటంతో జనం బెంబేలెత్తుతున్నారు. ఉదయం పూట కొంత చలి అని అనిపిస్తున్నప్పటికీ ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. భానుడు సెగలు కక్కుతున్నారు. రాయలసీమలో మాత్రం రెండు నుంచి నాలుగు డిగ్రీలు సాధారణం కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.

Balakrishna: అద్దె ఇంటి నుంచి సొంతింటికి బాలకృష్ణ.. హిందూపురంలో కొత్త ఇంటికి శంకుస్థాపన (video)

Balakrishna: అద్దె ఇంటి నుంచి సొంతింటికి బాలకృష్ణ.. హిందూపురంలో కొత్త ఇంటికి శంకుస్థాపన (video)నందమూరి హీరో బాలయ్య హిందూపురంలో సొంతింటి కలను నెరవేర్చుకోనున్నారు. హిందూపురంలో హ్యాట్రిక్ విజయంతో మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన నందమూరి బాలకృష్ణ.. అద్దె ఇంటి నుంచి త్వరలో హిందూపురంలో సొంతింటికి మారనున్నారు. ఇటీవల హిందూపురం వైసీపీ ఇంచార్జ్ దీపిక భర్త వేణు, ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణపై సంచలన ఆరోపణ చేశారు. హైదరాబాదులో ఉండే బాలకృష్ణ, హిందూపురంలో పరిపాలిస్తున్నారంటూ విమర్శించారు.

Raja Singh: శివాజీ నుంచే ప్రధాని మోదీ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్‌ను నేర్చుకున్నారు.. రాజా సింగ్

Raja Singh: శివాజీ నుంచే ప్రధాని మోదీ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్‌ను నేర్చుకున్నారు.. రాజా సింగ్వరంగల్‌లో జరిగిన ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి వేడుకల్లో రాజాసింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒవైసీ సోదరులపై రాజాసింగ్ సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. తమకు పదిహేను నిమిషాలు సమయం ఇస్తే హిందువులు లేకుండా చేస్తామని ఒవైసీ అన్నారని, పదిహేను గంటలు కాదు పదిహేను రోజులు కాదు.. పదిహేను సంవత్సరాలు ఇచ్చినా మాకు ఏం కాదని రాజాసింగ్ అన్నారు.

పురిటి నొప్పులు భరించలేక కత్తితో పొడుచుకున్న గర్భిణి

పురిటి నొప్పులు భరించలేక కత్తితో పొడుచుకున్న గర్భిణిఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ విషాదకరఘటన చోటు చేసుకుంది. పురిటి నొప్పులు భరించలేక ఓ గర్భిణి కత్తితో పొడుచుకుంది. ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లేవారు లేక, పురిటి నొప్పులు భరించలేక ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నంద్వాల్ గ్రామంలో జరిగింది.

హెరిటేజ్ సంస్థపై ఆరోపణలు.. వీడియో విడుదల చేసిన నారా భువనేశ్వరి (video)

హెరిటేజ్ సంస్థపై ఆరోపణలు.. వీడియో విడుదల చేసిన నారా భువనేశ్వరి (video)హెరిటేజ్ సంస్థపై వైసీపీ నాయకులు చేస్తున్న ఆరోపణలపై ఆ సంస్థ వైస్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నారా భువనేశ్వరి మండిపడ్డారు. ప్రతి పాడి రైతుకు సాధికారత కల్పించడమే హెరిటేజ్ లక్ష్యం అని నారా భువనేశ్వరి స్పష్టం చేశారు. రూ.4 కోట్లతో చిన్న సంస్థగా తమ ప్రయాణం ప్రారంభించామని, ఇప్పుడు రూ.4 వేల కోట్లకు పైగా విలువైన సంస్థగా ఎదిగామన్నారు. నాణ్యత విషయంలో ఎప్పుడూ రాజీ పడలేదని చెప్పారు.

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?ఇదివరకటి రోజుల్లో కోళ్లు గంపలు లేదా గూళ్లలో గుడ్లు పెట్టేవి. అవి తినే ఆహారం కూడా సహజసిద్ధమైనది కావడంతో కోడిగుడ్లు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా వుండేది. ఇప్పుడంతా కల్తీమయం అయిపోయింది. కల్తీ కోడిగుడ్లు వచ్చేసాయి. వాటిని తింటే లేనిపోని వ్యాధులు తగులుకుంటాయి. అలాగే పాలు కూడా. పశువులకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి తీస్తున్నారట. కొన్నిచోట్లయితే పావు లీటరు పాలలో ముప్పావు లీటరు కల్తీ పాలు కలిపి అమ్మేస్తున్నారట. కనుక ఇలాంటి పాలు తాగితే పరిస్థితి వేరే చెప్పక్కర్లేదు.

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరం

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరంబైపాస్ సర్జరీ (CABG) చేయించుకున్న తర్వాత గుండె సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని భావించడం ప్రమాదకరమని, కాలక్రమేణా కొత్త బ్లాకేజీలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి అని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ గుండె నిపుణులు వెల్లడించారు. తాజాగా అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన 70 ఏళ్ల వృద్ధుడికి 17 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ గుండె రక్తనాళాల్లో తీవ్రమైన బ్లాకేజీలు ఏర్పడిన కేసును విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన సందర్భంగా ఈ వివరాలు తెలియజేశారు. 2008లో ట్రిపుల్ వెసెల్ బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న రోగి ఇటీవల తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందితో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో చేరారు.

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత లైఫ్-సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సరసమైన ఆసిలేటింగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్‌పిరేటరీ ప్రెజర్(ఓపిఈపి) పరికరం, పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. సిఓపిడి, ఆస్తమా మరియు బ్రోన్కియెక్టాసిస్ ఉన్న రోగులలో ప్రభావవంతమైన రీతిలో శ్లేష్మ తొలగింపుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ముక్కు దిబ్బడను తొలగించడానికి, శ్వాసను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన 3-నిరోధక వ్యవస్థను ఇది కలిగి ఉంటుంది. పిపెయిర్ అనేది పేటెంట్ పొందిన డిజైన్‌తో కూడిన వినూత్నమైన, ఔషధ రహిత, హ్యాండ్‌హెల్డ్ పరికరం.

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మకాయ రసం ఆరోగ్యానికి అమృతం లాంటిది. ఈ నీటిని తాగితే 8 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒనగూరుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గోరువెచ్చని నిమ్మరసం శరీరాన్ని డీటాక్సిఫై చేయడమే కాకుండా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నిమ్మనీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. నిమ్మకాయ నీరు శరీరం నుండి వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది, తద్వారా కొత్త హుషారు వస్తుంది. గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీరు జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?పనిభారం, ఒత్తిడి, ఇతర ఆందోళనలు వల్ల చాలామంది హైబిపితో బాధపడుతున్నారు. దీనితో తీవ్రమైన గుండెజబ్బులతో పాటు పలు అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ అధిక రక్తపోటును అదుపులో పెట్టకపోతే ఆరోగ్యపరంగా తీవ్రమైన సమస్యలు సృష్టిస్తుంది. అందువల్ల ఈ క్రింది పదార్థాలను తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాషియం పుష్కలంగా వున్న కొబ్బరి నీరు తాగినా బీపీ నియంత్రణలోకి వస్తుంది. పుచ్చకాయలో రక్తం గడ్డకట్టకుండా చూసే గుణం వుంది, వీటిని తింటుంటే బీపీ అదుపులోకి వస్తుంది. కొత్తిమీరలోని యాంటీ ఇంఫ్లమేటరీ, యాంటీ డిప్రెసెంట్ గుణాలు బీపీని కంట్రోల్ చేయగలవు. ద్రాక్ష పండ్లలోని ఫాస్పరస్, పొటాషియం వల్ల కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా వుండటమే కాకుండా బీపీ అదుపులో వుంటుంది.
