ముంబైలో షూటింగ్ - చెన్నైలో ఫుడ్ ఆర్డర్.. ఫ్లైట్లో డెలివరీ.. ప్రభాస్ మామూలోడు కాదండోయ్..
హీరో ప్రభాస్... తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో మోస్ట్ బ్యాచిలర్ హీరో. హీరో పరంగా ఇంటర్నేషనల్ స్టార్గా గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మంచితనానికి ప్రతి ఒక్కరూ ఫిదా అవ్వాల్సిందే. పైగా, భోజనం సమయానికి తన వద్దకు వచ్చిన వారికి మంచి రుచికరమైన విందుభోజనం పెట్టగాని పంపుతారు. అలాంటి ప్రభాస్.. గతంలో ముంబైలో షూటింగ్ చేస్తూ చెన్నైలో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశారు. ఆ ఫుడ్ను విమానంలో డెలివరీ చేశారు. ఈ విషయాన్ని ప్రభాస్ స్వయంగా వెల్లడించారు.
తాజాగా విడుదలైన చిత్రం కపుల్ ఫ్రెండ్లీ. ఈ చిత్రాన్ని చూసిన ప్రభాస్.. ఆ మూవీ ఫీల్ నుంచి బయటకు రావడానికి చాలా సమయం పట్టిందని వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా చివరి 20 నిమిషాలు మరో స్థాయిలో ఉందంటూ ప్రశ్ంసల వర్షం కురిపించారు. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం ప్రభాస్ను కలిసింది. ఈ సందర్భంగా ఆయన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను చిత్ర బృందంతో కలుసుకున్నారు.
'నేను అభిమానుల కోసం సంవత్సరానికి మూడు, నాలుగు సినిమాల్లో నటిస్తున్నాను. కానీ, ఒక్కటే విడుదలవుతోంది. నాకు 'గీతాంజలి' అంటే చాలా ఇష్టం. అందరూ నాకు యాక్షన్ చిత్రాలంటే ఇష్టమనుకుంటారు. నాకు అన్ని జానర్ల పైనా ఆసక్తి ఉంది. ప్రత్యేకించి మణిరత్నం అభిమానిని. విజయవాడ పునుగులు అంటే తనకు ఇష్టమని చెప్పారు. 'కపుల్ ఫ్రెండ్లీ' చూసినప్పుడు నాకు 'గీతాంజలి' చూస్తున్న ఫీల్ కలిగింది. అందుకే నాలుగు సార్లు చూడాలని నిర్ణయించుకున్నాను అని చెప్పారు.
''అందరికీ నేను ఆరగించే ఆహారం గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది. మీకో ఆసక్తికర విషయం చెబుతాను. నేను అప్పుడప్పుడు వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఫుడ్ ఆర్డర్ పెడతాను. 'ఆదిపురుష్' షూటింగ్ ముంబైలో జరిగేటప్పుడు చెన్నై నుంచి ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టా. టీమ్ అందరూ షాక్ అయ్యారు. ఫ్లైట్లో ఆర్డర్ తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి నా దగ్గరకు వచ్చి 'మీరు మాములు వాళ్లు కాదండీ' అన్నాడు'' అని ప్రభాస్ గుర్తుచేసుకున్నారు.