తప్పు తెలుసుకున్నా.. ఇకపై చులకనగా మాట్లాడను : నటుడు శివాజీ
తాను చేసిన తప్పు తెలుసుకున్నానని, ఇకపై మహిళల విషయంలో చులకనగా మాట్లాడబోని హీరో శివాజీ అన్నారు. ఇటీవల దండోరా మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్లో ఆయన పాల్గొని మహిళల వస్త్ర ధారణపై చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమైన విషయం తెల్సిందే.
మహిళలపై అవమానకర వ్యాఖ్యల వ్యవహారంలో సినీ నటుడు శివాజీకి తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఇటీవల నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే శివాజీ శనివారం నగరంలోని మహిళా కమిషన్ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. ఇకపై మహిళల విషయంలో చులకనగా మాట్లాడబోనని తెలిపారు.
మహిళలపై శివాజీ అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేశారని, అవి ప్రజల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం అవుతున్నాయని గమనించినట్లు మహిళా కమిషన్ తెలిపింది. ఈమేరకు సుమోటోగా విచారణ చేపట్టాలని నిర్ణయించి ఆయనకు నోటీసులు పంపింది.
27వ తేదీన వ్యక్తిగతంగా కమిషన్ ఎదుట విచారణకు హాజరు కావాలని ఆయన్ను ఆదేశించింది. ఈక్రమంలో శివాజీ నేడు కమిషన్ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. ఇకపై మహిళల విషయంలో జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలని ఆయనకు మహిళా కమిషన్ సూచించింది.