ఎవరికీ భయపడను.. జగన్ను కూడా విమర్శించా... మాటలకు కట్టుబడివున్నా : హీరో శివాజీ
తాను ఎవరికీ భయపడనని, గతంలో కూడా వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నపుడే విమర్శలు చేశానని కానీ ఎక్కడా కూడా తప్పు దొర్లలేదని హీరో శివాజీ అన్నారు. అయితే, దండోరా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఆ రెండు పదాలు మినహా మిగిలిన మాటలకు కట్టుబడివున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు.
హీరోయిన్ల వస్త్రాధారణపై శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమైన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన బుధవారం విలేకరుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ఆయన మాట్లాడుతూ, హీరోయిన్ దుస్తులను ఉద్దేశిస్తూ తాను చేసిన వ్యాఖ్యలకు కట్టుబడి ఉంటానని చేశారు. అయితే, ఆ సందర్భంలో రెండు అసభ్య పదాలను వాడినందుకు మాత్రం క్షమాపణ చెబుతున్నట్లు తెలిపారు.
‘దండోరా’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై వివరణ ఇచ్చారు. ఈవెంట్ నుంచి బయటకు రాగానే తాను చేసిన తప్పును గ్రహించినట్లు తెలిపారు. ‘‘ఆ రోజు వేదికపై ఉన్న నా తోటి నటీనటులు, ఆడ బిడ్డలకు క్షమాపణలు. అలాంటి పదాలు దొర్లకూడదు. 30 ఏళ్ల సినీ జీవితంలో అలా మాట్లాడలేదు. రాజకీయాల్లోనూ ఏ రోజూ ఎవరినీ ఒక చిన్న మాట అనలేదు. హద్దు మీరి మాట్లాడలేదు. ఈవెంట్లో ఎందుకు అలా మాట్లాడానా? అని బాధపడ్డాను. బయటకు రాగానే, పొరపాటుగా మాట్లాడినట్లు గ్రహించా. అందుకు మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణ చెబుతున్నా.
అయితే, నేను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్కు మాత్రం కట్టుబడి ఉన్నా. ఎవరికీ భయపడే పనే లేదు. ఆ రెండు పదాలు మాత్రం మాట్లాడటం తప్పు. నేను నిద్రపోయి 36 గంటలైంది. నాలో అంతర్మథనం మొదలైంది. రాజకీయాల్లోనూ తప్పు మాట్లాడని నేను ఇలా ఎలా మాట్లాడానా? అని ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయా. అందుకే సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనలేదు. దాని నుంచి బయటకు వచ్చి నేనే ప్రెస్మీట్ పెడతానని నిర్మాతకు చెప్పాను. ఆయన ‘ఎందుకులేండీ.. వివాదమవుతుందేమో’ అని ఆయన అన్నారు.
కానీ, సినిమాకు డబ్బులు తీసుకున్నందుకు నా వంతు ప్రమోషన్ చేయాలి కదా! ప్రేక్షకులు అందరూ ఖచ్చితంగా థియేటర్లో సినిమా చూడండి. సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న కుల వ్యవస్థను గాఢంగా స్పృశించింది ఈ కథ. మనుషులు ఉన్నంత వరకూ ఈ అసమానతలు ఉంటాయి. అలాంటి మంచి కథతో ‘దండోరా’ను తీర్చిదిద్దారు' అని శివాజీ అన్నారు.