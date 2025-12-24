బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025 (16:14 IST)

ఎవరికీ భయపడను.. జగన్‌ను కూడా విమర్శించా... మాటలకు కట్టుబడివున్నా : హీరో శివాజీ

sivaji
తాను ఎవరికీ భయపడనని, గతంలో కూడా వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నపుడే విమర్శలు చేశానని కానీ ఎక్కడా కూడా తప్పు దొర్లలేదని హీరో శివాజీ అన్నారు. అయితే, దండోరా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఆ రెండు పదాలు మినహా మిగిలిన మాటలకు కట్టుబడివున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు. 
 
హీరోయిన్ల వస్త్రాధారణపై శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమైన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన బుధవారం విలేకరుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ఆయన మాట్లాడుతూ, హీరోయిన్‌ దుస్తులను ఉద్దేశిస్తూ తాను చేసిన వ్యాఖ్యలకు కట్టుబడి ఉంటానని చేశారు. అయితే, ఆ సందర్భంలో రెండు అసభ్య పదాలను వాడినందుకు మాత్రం క్షమాపణ చెబుతున్నట్లు తెలిపారు.
 
‘దండోరా’ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌లో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై వివరణ ఇచ్చారు. ఈవెంట్ నుంచి బయటకు రాగానే తాను చేసిన తప్పును గ్రహించినట్లు తెలిపారు. ‘‘ఆ రోజు వేదికపై ఉన్న నా తోటి నటీనటులు, ఆడ బిడ్డలకు క్షమాపణలు. అలాంటి పదాలు దొర్లకూడదు. 30 ఏళ్ల సినీ జీవితంలో అలా మాట్లాడలేదు. రాజకీయాల్లోనూ ఏ రోజూ ఎవరినీ ఒక చిన్న మాట అనలేదు. హద్దు మీరి మాట్లాడలేదు. ఈవెంట్‌లో ఎందుకు అలా మాట్లాడానా? అని బాధపడ్డాను. బయటకు రాగానే, పొరపాటుగా మాట్లాడినట్లు గ్రహించా. అందుకు మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణ చెబుతున్నా. 
 
అయితే, నేను ఇచ్చిన స్టేట్‌మెంట్‌కు మాత్రం కట్టుబడి ఉన్నా. ఎవరికీ భయపడే పనే లేదు. ఆ రెండు పదాలు మాత్రం మాట్లాడటం తప్పు. నేను నిద్రపోయి 36 గంటలైంది. నాలో అంతర్మథనం మొదలైంది. రాజకీయాల్లోనూ తప్పు మాట్లాడని నేను ఇలా ఎలా మాట్లాడానా? అని ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయా. అందుకే సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనలేదు. దాని నుంచి బయటకు వచ్చి నేనే ప్రెస్‌మీట్‌ పెడతానని నిర్మాతకు చెప్పాను. ఆయన ‘ఎందుకులేండీ.. వివాదమవుతుందేమో’ అని ఆయన అన్నారు. 
 
కానీ, సినిమాకు డబ్బులు తీసుకున్నందుకు నా వంతు ప్రమోషన్‌ చేయాలి కదా! ప్రేక్షకులు అందరూ ఖచ్చితంగా థియేటర్‌లో సినిమా చూడండి. సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న కుల వ్యవస్థను గాఢంగా స్పృశించింది ఈ కథ. మనుషులు ఉన్నంత వరకూ ఈ అసమానతలు ఉంటాయి. అలాంటి మంచి కథతో ‘దండోరా’ను తీర్చిదిద్దారు' అని శివాజీ అన్నారు. 

వాయు కాలుష్యం ప్రాణాలు హరిస్తోంది.. ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లపై 18 జీఎస్టీనా? ఢిల్లీ హైకోర్టు ఫైర్

వాయు కాలుష్యం ప్రాణాలు హరిస్తోంది.. ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లపై 18 జీఎస్టీనా? ఢిల్లీ హైకోర్టు ఫైర్ఢిల్లీ వాయు కాలుష్యం తీవ్ర స్థాయికి చేరడంతో అనేక మంది అనారోగ్యంపాలవుతున్నారు. మరికొందరు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎయర్ ప్యూరిఫైయర్లపై 18 శాతం జీఎస్టీని కొనసాగిస్తారా అంటూ కేంద్రంపై ఢిల్లీ హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లు వంటి వాటిపై జీఎస్టీని తగ్గించే అంశాన్ని ఎందుకు పరిశీలించడం లేదని కోర్టు సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ, దీనిపై వివరణ ఇవ్వాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది

భార్య లీగల్ నోటీసు పంపిందనీ భర్త ఆత్మహత్య

భార్య లీగల్ నోటీసు పంపిందనీ భర్త ఆత్మహత్యభార్య లీగల్ నోటీసు పంపించడాన్ని జీర్ణించుకోలేని ఓ భర్త ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాదకర ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఘట్‌కేసర్‌లో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఘట్‌కేసర్‌ మండలంలోని ఎదులాబాద్‌కు చెందిన డ్రైవర్‌ గట్టుపల్లి వెంకటేశ్‌ (40)కు కీసరకు చెందిన మౌనిక ఆలియాస్‌ విజయలక్ష్మితో 2019లో పెద్దల సమక్షంలో వివాహం జరిగింది.

Software Engineer: పేరుకే టెక్కీలు.. ఆ దంపతులు డార్క్ వెబ్‌ను ఉపయోగించి?

Software Engineer: పేరుకే టెక్కీలు.. ఆ దంపతులు డార్క్ వెబ్‌ను ఉపయోగించి?హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ వింగ్ (హెచ్-న్యూ), చిక్కడపల్లి పోలీసులు నగరంలో మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతున్న ఒక టెక్కీ జంటతో పాటు మరో ఇద్దరు సహచరులను విజయవంతంగా అరెస్టు చేశారు. ఈ ఆపరేషన్‌లో 22 గ్రాముల హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి, 5 గ్రాముల ఎండిఎంఏ, 5.5 గ్రాముల ఎక్స్‌టసీ మాత్రలు, ఆరు ఎల్‌ఎస్‌డి బ్లాట్‌లతో సహా గణనీయమైన పరిమాణంలో మాదకద్రవ్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

మేడారంలో పగిడిద్ద రాజు, గోవిందరాజుల విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన

మేడారంలో పగిడిద్ద రాజు, గోవిందరాజుల విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపనములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారంలోని గద్దెపై పగిడిద్ద రాజు, గోవిందరాజుల విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన అనాదిగా ఆదివాసీ ఆచారాలను పాటిస్తూ బుధవారం ఘనంగా జరిగింది. ఉదయం 6 గంటలకు అర్చకులు గోవిందరాజును, 9.45 గంటలకు పగిడిద్ద రాజును ప్రతిష్ఠించడంతో సంప్రదాయ పూజలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి సీతక్క, జిల్లా కలెక్టర్ దివాకర, ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్, జాతర ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వీరాస్వామి సహా పలువురు ముఖ్య అధికారులు పాల్గొన్నారు.

ఏపీలో పల్లెవెలుగు బస్సుల్లోనూ ఏసీ, సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయం

ఏపీలో పల్లెవెలుగు బస్సుల్లోనూ ఏసీ, సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయంఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్టీసిని ఎలక్ట్రిక్ బస్సులతో నింపేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందుకుగాను ఆయన ఆర్టీసి అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యుత్ బస్సులు ప్రవేశపట్టేందుకు వున్న అవకాశాలను ఆయన అధికారులతో చర్చించారు. వచ్చే గోదావరి పుష్కరాలకు ఈవీ బస్సులు నడపాలని ఆయన దిశానిర్దేశం చేసారు. కీలక పాయింట్లలో చార్జింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో సుమారు 1500 బస్సులు దాకా ఈవీ బస్సులు వుండేలా చూడాలనీ, పల్లెవెలుగు బస్సుల్లో కూడా ఏసీలు వుండాలని అధికారులకు సూచించారు.

