అభిమానులకు కోసం సినిమాలకు స్వస్తి : హీరో విజయ్ ప్రకటన
గత 30 యేళ్లుగా అభిమానులు తనకు అండగా ఉన్నారని, ఇపుడు మరో 30 యేళ్లపాటు వారికి అండగా నిలబడేందుకు తాను సినిమాలకు గుడ్బై చెపుతున్నట్టు కోలీవుడ్ అగ్రహీరో విజయ్ ప్రకటించారు. ఆయన నటించిన తాజా చిత్రం 'జన నాయగన్'. హెచ్.వినోద్ దర్శకుడు. పూజా హగ్డే హీరోయిన్. ఈ చిత్రం ఆడియో శనివారం రాత్రి మలేషియాలో భారీ స్థాయిలో జరిగింది.
ఇందులో విజయ్ మాట్లాడుతూ, తన కోసం అభిమానులు అన్నింటినీ త్యాగం చేశారన్నారు. ఇపుడు వారి కోసమే సినిమాలను వదిలేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. 30 యేళ్లపాటు అభిమానులకు సేవ చేసేందుకే తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. అలాగే, పూర్తిస్థాయి రాజకీయాలపై దృష్టిసారించేందుకు వీలుగా నటన నుంచి తప్పుకుంటున్నట్టు స్పష్టం చేశారు.
ప్రజాసేవ కోసమే తాను ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. నా కోసం థియేటర్లలో నిలబడిన అభిమానుల కోసం, రాబోయే 30-33 యేళ్లు నేను వారికి అండగా నిలబడతాను. ఈ విజయ్ ఫ్యాన్స్ కోసమే నేను సినిమాలను వదిలేస్తున్నాను అని ప్రకటించారు. తన మూడు దశాబ్దాల సినీ ప్రయాణంలో అభిమానులు ఎంతో అండగా నిలిచారన్నారు. వారి రుణం తీర్చుకుంటానని చెప్పారు. మహాసముద్రం వంటి చిత్రపరిశ్రమలో చిన్న ఇల్లు కట్టుకుందామని సినిమాల్లోకి వస్తే మీరంతా నాకు ఒక కోటనే నిర్మించి ఇచ్చారు. మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. కాగా, విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్' సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 9వ తేదీన విడుదలకానుంది.