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Vijay Deverakonda: ఊరికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న హీరో విజయ్ దేవరకొండ
Vijay Deverakonda, Rashmika Mandanna, Madhavi, Deverakonda Prasad
హీరో విజయ్ దేవరకొండ తన సొంతూరికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారు. రశ్మిక మందన్నతో వివాహం అనంతరం తన సొంతూరు నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలోని బల్మూరు మండలంలో ఉన్న తుమ్మన్ పేటకు సతీసమేతంగా వెళ్లిన విజయ్ అక్కడ రిసెప్షన్ జరుపుకున్నారు. అదే సందర్భంలో అచ్చంపేట డివిజన్ లో ఉన్న 45 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే 9, 10వ తరగతి మెరిట్ విద్యార్థులకు స్కాలర్ షిప్స్ అందిస్తామని ప్రకటించారు.
ఆ మాటను నిలబెట్టుకుంటూ ఈ రోజు అచ్చంపేట డివిజన్ లోని 9, 10వ తరగతిలో ప్రతిభ కనబర్చి ఫస్ట్, సెకండ్ ర్యాంక్స్ సాధించిన 180 మంది పేద మెరిట్ విద్యార్థులకు స్కాలర్ షిప్స్ అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రశ్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ మాతృమూర్తి మాధవి, అచ్చంపేట ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ, జిల్లా విద్యాధికారి రమేష్, ఇతర విద్యాశాఖ అధికారులు, స్థానిక నాయకులు, విద్యార్థినీ విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, టీచర్స్ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో
అచ్చంపేట ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ మాట్లాడుతూ - జీవితంలో ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా విజయ్ దేవరకొండ తన సొంత ఊరును మర్చిపోలేదు. అది ఆయన గొప్ప వ్యక్తిత్వానికి నిదర్శనం. ఆయన పేరెంట్స్ గోవర్థన్ , మాధవి గారు కూడా సొంతూరును ఎంతో ప్రేమిస్తారు. విజయ్ మన అచ్చంపేట వాసి కావడం మనందరికీ గర్వకారణం. ఆయన ఇండస్ట్రీలో ఇంకా గొప్ప స్థాయికి వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నా. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే వారంతా పేద విద్యార్థులే. వారికి ది దేవరకొండ ఫౌండేషన్ ద్వారా స్కాలర్ షిప్స్ ఇవ్వడం అభినందనీయం. పిల్లల విద్య కోసం ఎంత చేసినా తక్కువే. ఏటా ఈ కార్యక్రమంలే చేస్తామని విజయ్ చెప్పడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రశ్మిక గారికి నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. ఈ విద్యార్థినీ విద్యార్థులంతా జీవితంలో గొప్ప స్థాయికి వెళ్లాలి. అన్నారు.
హీరోయిన్ రశ్మిక మందన్న మాట్లాడుతూ - ది దేవరకొండ ఫౌండేషన్ తరుపున పేద మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కు స్కాలర్ షిప్స్ ఇవ్వాలని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మామయ్య పుట్టినఊరు తుమ్మన్ పేట్, అచ్చంపేటలోనే చేయాలని అనుకున్నాం. ఇక్కడ ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ను చూస్తుంటే హ్యాపీగా ఉంది. నేను మీ క్లాస్ చదివేప్పుడు మీఅంత మెరిట్ స్టూడెంట్ ని కాదు. చదువులో నన్ను మీరు దాటేశారు. ఎంతో కష్టపడి చదివి ఫస్ట్, సెకండ్ ర్యాంక్స్ తెచ్చుకుని మీ పేరెంట్స్, టీచర్స్ గర్వపడేలా చేశారు. జీవితంలో కొన్నిసార్లు గెలుస్తాం, మరికొన్నిసార్లు ఓడిపోతాం. కానీ ఎప్పుడూ నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం. మీరు మీ టీచర్స్ నుండి నేర్చుకోండి, మీ పేరెంట్స్ కు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి. మీ జీవితాల్లో గొప్పవాళ్లుగా ఎదగండి.
విజయ్ మాతృమూర్తి మాధవి మాట్లాడుతూ - మాకు సొంత ఊరి మీద ప్రేమతో పాటు పిల్లల మీద ఉన్న ప్రేమతో ఈ మంచి కార్యక్రమం చేపట్టాం. పిల్లలకు ఫీజులు చెల్లించడం ఎంత కష్టమో మాకు తెలుసు. పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడి చదివిస్తున్నారో తెలుసుకోవాలి. అలాగే పిల్లల కలల్ని నిజం చేసేలా తల్లిదండ్రులు ప్రయత్నించాలి. కష్టపడితే జీవితంలో తప్పకుండా ఫలితం ఉంటుంది. పిల్లలు మీరంతా డ్యూటీ, డిసిప్లెయిన్, డివోషన్, డెడికేషన్, డిటెర్మినేషన్...ఈ ఐదు డి లు మన జీవితంలో పాటించాలి. జీవితంలో గొప్ప వాళ్లుగా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
హీరో విజయ్ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ - 9,10వ తరగతిలో ఫస్ట్, సెకండ్ ర్యాంక్స్ సాధించిన విద్యార్థినీ విద్యార్థులకు నా అభినందనలు. మీ విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు, పురస్కరించుకునేందుకు ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణగారు, జిల్లా విద్యాశాఖాధికారుల సహకారం వల్లే ఈ కార్యక్రమం సక్సెస్ ఫుల్ గా చేయగలుగుతున్నాం. మీరు ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవడం కంటే ఆ మార్కులు సాధించేందుకు పడిన శ్రమ, పెట్టిన ఏకాగ్రత చాలా గొప్పవి. మీరు ఫోకస్ గా, డిసిప్లిన్ గా ఉండి ప్రయత్నించడం వల్లే ఫస్ట్, సెకండ్ ర్యాంక్స్ సాధించగలిగారు. ఒక్కోసారి మార్కులు తక్కువ రావొచ్చు, ఎక్కువ రావొచ్చు కానీ జీవితంలో ఫోకస్, క్రమశిక్షణ చాలా ముఖ్యం. అవి ఉంటే ఏ రంగంలో అయినా గొప్ప స్థాయికి వెళ్తాం. నేను, రశ్మిక స్టూడెంట్ లైఫ్ లో ర్యాంకర్స్ కాదు. మీ విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేయడానికి మేమంతా ఇక్కడికి వచ్చాం. ఈసారి రిజల్ట్స్ లో నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా తెలంగాణలో సెకండ్ ప్లేస్ లో నిలిచిందని డీయీవో రమేష్ గారు చెప్పడం హ్యాపీగా ఉంది. నాగర్ కర్నూలు టీచర్స్ అందరికీ ఈ క్రెడిట్ దక్కుతుంది. పిల్లల జీవితాల్లో టీచర్స్, తల్లిదండ్రుల పాత్ర చాలా గొప్పది. పేరెంట్స్ ఎలా ప్రవర్తిస్తే పిల్లలు అలా నేర్చుకుంటారు. మీరు గొప్ప వ్యాల్యూస్ నేర్పిస్తే వాళ్లు గొప్పగా ఎదుగుతారు. నేను ఇవాళ ఈ స్థాయిలో ఉన్నానంటే పుట్టపర్తి స్కూల్లోని మంచి వాతావరణం. మా ఇంట్లో పేరెంట్స్ నేర్పించిన మంచి నడవడికే కారణం. మా నాన్న అమ్మ ఈ ఊరితో పెంచుకున్న అనుబంధం వల్లే నేను ఈ రోజు ఈ ఛారిటీ కార్యక్రమం చేయగలుగుతున్నా. మీ అందరి జీవితాల్లో నేనూ ఒక ముఖ్య భాగం కావాలనే ఈ స్కాలర్ షిప్స్ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు అచ్చంపేటలో స్టార్ట్ చేశాం, నెక్ట్స్ నాగర్ కర్నూల్ లో ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ఆ తర్వాత తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పేద మెరిట్ విద్యార్థులకు స్కాలర్ షిప్స్ అందించాలని అనుకుంటున్నాం. ఇది మా కల. ఈ కార్యక్రమం చూసి నెక్ట్స్ ఇయర్ కూడా పిల్లలు విజయ్ అన్న వస్తాడు, స్కాలర్ షిప్స్ ఇస్తాడు అనే ఉత్సాహం కలిగించాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ ఛారిటీ కార్యక్రమం నిజమైన అర్హులకు మాత్రమే వెళ్లేలా చూడాలని నేను విద్యాశాఖ అధికారులను, టీచర్స్ ను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇది మిస్ యూజ్ అయితే నేను చాలా బాధపడతా. నాతో పాటు టీచర్స్ అంతా ఒక మంచి ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. ఈ ఏడాది విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమవుతోంది. విద్యార్థులందరికీ గుడ్ లక్ చెబుతున్నా. బాగా చదువుకోండి. విజేతలైన విద్యార్థులందరికీ శుభాకాంక్షలు. అన్నారు.
గూగుల్ మ్యాప్ తప్పిదం.. విదేశీ మహిళను కాపాడిన మహిళా రాపిడో రైడర్ (Video)
రాపిడో డ్రైవర్లుగా మహిళలు ప్రస్తుతం రాణిస్తున్నారు. పురుషులకు ధీటుగా రాపిడో డ్రైవర్లు వాహనాలు నడుపుతున్నారు. తాజాగా ఓ మహిళా రాపిడో డ్రైవర్ నెటిజన్ల ప్రశంసలు అందుకుంది. గూగుల్ మ్యాప్స్ తప్పిదం వల్ల దారి తప్పిన విదేశీ మహిళకు అండగా నిలిచిన మహిళా రాపిడో రైడర్ను నెటిజన్లు ప్రశంసలతో కొనియాడుతున్నారు. చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేక భయాందోళనకు గురవడంతో విదేశీ మహిళకు భరోసానిచ్చి ఆ విదేశీ మహిళను సురక్షితంగా హోటల్కు చేర్చిన సింధు అనే మహిళా రాపిడో రైడర్ను నెటిజన్లు కితాబిస్తూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. దిక్కుతోచని స్థితిలో తనను రక్షించిన రాపిడో రైడర్పై విదేశీ మహిళ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
లెబనాన్లో స్వాధీనం చేసుకున్న భూభాగాల నుంచి వైదొలగం.. కాట్జ్
ఇరాన్- అమెరికా మధ్య మధ్యంతర ఒప్పందం పెండింగ్లో ఉన్నందున, లెబనాన్లో తాము స్వాధీనం చేసుకున్న భూభాగాల నుండి వైదొలగబోమని ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి కాట్జ్ సోమవారం ప్రకటించారు. ఈ మధ్యంతర ఒప్పందం ప్రకటన తర్వాత ఇజ్రాయెల్ వైపు నుండి వచ్చిన మొదటి అధికారిక వ్యాఖ్యలు ఇవే కావడం గమనార్హం. ఈ ఒప్పందంపై సంతకం చేయడానికి ఇరు పక్షాలు శుక్రవారం జెనీవాలో సమావేశం కానున్నట్లు పాకిస్థాన్ తెలిపింది. లెబనాన్తో పాటు సిరియా, గాజా స్ట్రిప్లలో తాము స్వాధీనం చేసుకున్న భూభాగాల్లో అనిశ్చిత కాలం పాటు కొనసాగాలని ఇజ్రాయెల్ యోచిస్తోందని కాట్జ్ పేర్కొన్నారు.
చీరాల బీచ్లో 17ఏళ్ల బాలుడిని కాపాడిన పోలీసులు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని బాపట్ల జిల్లా చీరాల సమీపంలో ఉన్న ఓడరేవు బీచ్లో, భారీ అలల ధాటికి సముద్రపు ఉధృతమైన నీటిలో కొట్టుకుపోయిన 17 ఏళ్ల బాలుడిని ఆంధ్ర మెరైన్ పోలీసులు ఆదివారం రక్షించారు. బీచ్లో ఈత కొడుతుండగా అఖిలేష్ అనే ఆ బాలుడు సముద్రం లోపలికి కొట్టుకుపోయాడు. ప్రమాదాన్ని గమనించిన కారంచేడు సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ వెంటనే మెరైన్ పోలీసు బృందాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. అపారమైన ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శిస్తూ, మెరైన్ కానిస్టేబుల్ ఏడుకొండలు, స్థానిక ఈతగాళ్లు ఉధృతంగా ఉన్న సముద్రపు నీటిలోకి దూకారు. వారు ఆ బాలుడిని చేరుకుని, లైఫ్బాయ్ సహాయంతో సురక్షితంగా ఒడ్డుకు తీసుకువచ్చారు.
ఢిల్లీలో సేన ప్రస్థానం.. అధికారం కాదు.. ప్రజా సంక్షేమంపైనే దృష్టి.. పవన్ కల్యాణ్
ఢిల్లీలో సోమవారం జరిగిన సమావేశంలో జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, అధికారాన్ని దక్కించుకోవాలనే లక్ష్యం లేకుండా, కేవలం జాతీయ సమగ్రత, ప్రజా సంక్షేమంపై దృష్టి సారించే ఉద్దేశంతోనే ఈ పార్టీని స్థాపించామని పేర్కొన్నారు. జాతీయ సమగ్రత కోసం సేన ప్రస్థానం అనే పేరుతో నిర్వహించిన ఈ సభలో పవన్ ప్రసంగిస్తూ, పార్టీ ఆవిర్భవించి 12 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయని, ఈ ప్రయాణంలో అనేక పోరాటాలు, సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నామని ఆయన గుర్తుచేశారు. మారుతున్న సామాజిక, రాజకీయ పరిస్థితుల మధ్య కూడా పార్టీ తన ఏడు ప్రధాన సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఏపీ అభివృద్ధిలో సింగపూర్ కీలక భాగస్వామి కావాలి : సీఎం చంద్రబాబు పిలుపు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో సింగపూర్ కీలక భాగస్వామి కావాలని ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు ఆయన సింగపూర్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన అక్కడి భారత హైకమిషనర్ డాక్టర్ శిల్పక్ అంబులేతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఏపీ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో సింగపూర్ కీలక భాగస్వామి కావాలని పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు సింగపూర్ కంపెనీలను ప్రోత్సహించాలని కోరారు. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీ కండక్టర్లు, క్వాంటం టెక్నాలజీ రంగాల్లో అనుకూలతలను వివరించారు. ప్రకృతి సేద్యం విషయంలో కొత్త లక్ష్యాలను సాధిస్తున్నామన్నారు.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
గుండె జబ్బులను నిరోధించే వెల్లుల్లి చట్నీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?
వెల్లుల్లి. ఈ చిన్న ఉల్లిపాయతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. గుండె జబ్బులను దూరం చేయగల శక్తి వున్న వెల్లుల్లితో చట్నీ చేసుకుని తింటుంటే ఇంకా అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అవేమిటో చూద్దాము. వెల్లుల్లి చట్నీతో శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెరుగుతుంది. వెల్లుల్లి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీ రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీని తింటుంటే ఆకలిని తగ్గించడం, జీవక్రియను పెంచడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలో మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. వెల్లుల్లి చట్నీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.