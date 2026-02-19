హే బల్వంత్ మెమరబుల్ ఫిల్మ్ అవుతుంది ఫ సీనియర్ నరేష్
Vamsi Nandipati, Suhas, Shivani Nagaram, senior Naresh
హే భగవాన్ మరింత బలవంతంగా మారి ‘హే బల్వంత్’గా రాబోతోంది. ఓవర్సీస్లో మూడు వందల థియేటర్లకు పైగా రిలీజ్ అవుతోంది. అక్కడ అన్ని చోట్లా హౌస్ ఫుల్స్ పడ్డాయి. అక్కడా, ఇక్కడా మంచి జోష్లో దూసుకుపోతోంది. అనిల్ సుంకర గారు ఓవర్సీస్లో వైబ్ చూసి ఆల్రెడీ బ్లాక్ బస్టర్ అని అన్నారు. మరో డైరెక్టర్ ఫోన్ చేసి రెండున్నర గంటలసేపు నవ్వించేశారు అని తెలిపారని.. సీనియర్ నటుడు నరేష్ అన్నారు.
సుహాస్, శివానీ నగరం, సీనియర్ నటుడు నరేష్, యాంకర్ స్రవంతి ప్రముఖ పాత్రల్ని పోషించారు. గోపీ అచ్చర దర్శకత్వంలో త్రిశుల్ విజనరీ స్టూడియోస్ పతాకంపై బి.నరేంద్ర రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ మూవీని ఫిబ్రవరి 20న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చిత్రయూనిట్ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ను నిర్వహించారు.
వంశీ నందిపాటి మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఇప్పటి వరకు మా ‘హే బల్వంత్’ మూవీ గురించి చాలా సార్లు చాలా వేదికలపై చెప్పాం. 650 పైగా స్క్రీన్లలో మా సినిమాను రిలీజ్ చేయబోతోన్నాం. ఇది మా కాన్ఫిడెన్స్కి నిదర్శనం. రేపు రిలీజ్ అవుతుండగా.. గురువారం సాయంత్రం నుంచే చాలా చోట్ల పెయిడ్ ప్రీమియర్లను స్టార్ట్ చేశాం. అన్ని ఏరియాల్లో ఈ పెయిడ్ ప్రీమియర్లను ప్లాన్ చేశాం. వన్ మంత్ డైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా.. వన్ మంత్ జిమ్, రన్నింగ్కి వెళ్లాల్సిన పని లేదు. ఒక్క మూడు గంటలు మాకిస్తే.. వన్ మంతకి సరిపడే ఆరోగ్యాన్ని మేం మీకు ఇస్తాం.. మా దగ్గర మంచి స్టోరీ, మంచి ఎమోషన్ ఉంది. మా దగ్గర మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది. థియేటర్లోనే చూడాల్సిన సినిమా ఇది. అందరూ వచ్చి హాయిగా నవ్వుకుని వెళ్లండి. మేం కచ్చితంగా హిట్టు కొట్టబోతోన్నామ’ని అన్నారు.
హీరో సుహాస్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘హే బల్వంత్’ ప్రీమియర్లు ఫిబ్రవరి 19న స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇది నా కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ రిలీజ్, బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ అని అనుకోవచ్చు. మా మూవీని ఈ రేంజ్కు తీసుకు వచ్చిన వంశీ గారికి థాంక్స్. నేను ఓ కామన్ మెన్గా ఇక్కడి వరకు వచ్చాను. మనం పెట్టే ప్రతీ రూపాయికి న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో కాస్త గ్యాప్ తీసుకుని ఈ మూవీని చేశాను. నేను మీకు గ్యారెంటీ ఇస్తాను. సుహాస్ గ్యారెంటీ.. ‘హే బల్వంత్’ అనేది సుహాస్ 2.ఓ. ఈ మూవీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది’ అని అన్నారు.