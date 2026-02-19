గురువారం, 19 ఫిబ్రవరి 2026
దేవీ
గురువారం, 19 ఫిబ్రవరి 2026 (15:58 IST)

హే బల్‌వంత్ మెమరబుల్ ఫిల్మ్ అవుతుంది ఫ సీనియర్ నరేష్

Vamsi Nandipati, Suhas, Shivani Nagaram, senior Naresh
హే భగవాన్ మరింత బలవంతంగా మారి ‘హే బల్‌వంత్’గా రాబోతోంది. ఓవర్సీస్‌లో మూడు వందల థియేటర్లకు పైగా రిలీజ్ అవుతోంది. అక్కడ అన్ని చోట్లా హౌస్ ఫుల్స్ పడ్డాయి. అక్కడా, ఇక్కడా మంచి జోష్‌లో దూసుకుపోతోంది. అనిల్ సుంకర గారు ఓవర్సీస్‌లో వైబ్ చూసి ఆల్రెడీ బ్లాక్ బస్టర్ అని అన్నారు. మరో డైరెక్టర్ ఫోన్ చేసి రెండున్నర గంటలసేపు నవ్వించేశారు అని తెలిపారని.. సీనియర్ నటుడు నరేష్ అన్నారు.
 
సుహాస్, శివానీ నగరం, సీనియర్ నటుడు నరేష్, యాంకర్ స్రవంతి ప్రముఖ పాత్రల్ని పోషించారు.  గోపీ అచ్చర దర్శకత్వంలో త్రిశుల్‌ విజనరీ స్టూడియోస్‌ పతాకంపై బి.నరేంద్ర రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ మూవీని ఫిబ్రవరి 20న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చిత్రయూనిట్ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్‌ను నిర్వహించారు.
 
వంశీ నందిపాటి మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఇప్పటి వరకు మా ‘హే బల్‌వంత్’ మూవీ గురించి చాలా సార్లు చాలా వేదికలపై చెప్పాం. 650 పైగా స్క్రీన్లలో మా సినిమాను రిలీజ్ చేయబోతోన్నాం. ఇది మా కాన్ఫిడెన్స్‌కి నిదర్శనం. రేపు రిలీజ్ అవుతుండగా.. గురువారం సాయంత్రం నుంచే చాలా చోట్ల పెయిడ్ ప్రీమియర్లను స్టార్ట్ చేశాం. అన్ని ఏరియాల్లో ఈ పెయిడ్ ప్రీమియర్లను ప్లాన్ చేశాం. వన్ మంత్ డైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా.. వన్ మంత్ జిమ్, రన్నింగ్‌కి వెళ్లాల్సిన పని లేదు. ఒక్క మూడు గంటలు మాకిస్తే.. వన్ మంత‌కి సరిపడే ఆరోగ్యాన్ని మేం మీకు ఇస్తాం.. మా దగ్గర మంచి స్టోరీ, మంచి ఎమోషన్ ఉంది. మా దగ్గర మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది. థియేటర్లోనే చూడాల్సిన సినిమా ఇది. అందరూ వచ్చి హాయిగా నవ్వుకుని వెళ్లండి. మేం కచ్చితంగా హిట్టు కొట్టబోతోన్నామ’ని అన్నారు.
 
హీరో సుహాస్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘హే బల్‌వంత్’ ప్రీమియర్లు ఫిబ్రవరి 19న స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇది నా కెరీర్‌లో బిగ్గెస్ట్ రిలీజ్, బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ అని అనుకోవచ్చు. మా మూవీని ఈ రేంజ్‌కు తీసుకు వచ్చిన వంశీ గారికి థాంక్స్. నేను ఓ కామన్ మెన్‌గా ఇక్కడి వరకు వచ్చాను. మనం పెట్టే ప్రతీ రూపాయికి న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో కాస్త గ్యాప్ తీసుకుని ఈ మూవీని చేశాను. నేను మీకు గ్యారెంటీ ఇస్తాను. సుహాస్ గ్యారెంటీ.. ‘హే బల్‌వంత్’ అనేది సుహాస్ 2.ఓ. ఈ మూవీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది’ అని అన్నారు.

పంచుకుంటూ పోతే మిగిలేది శూన్యం : ఉచిత విద్యుత్ పథకం ప్రతిపాదనపై సుప్రీంకోర్టు

పంచుకుంటూ పోతే మిగిలేది శూన్యం : ఉచిత విద్యుత్ పథకం ప్రతిపాదనపై సుప్రీంకోర్టుదేశంలోని కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు తమ స్వలాభాల కోసం అమలు చేస్తున్న ఉచిత పథకాలపై దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానమైన సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఖజానాలోని నిధులను పంచుకుంటూ పోతే మిగిలేది శూన్యమని గుర్తు చేసింది. అసలు ఎన్నికలకు ముందు ఉచిత పథకాలను ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారని ప్రశ్నించింది.

కొత్త పార్టీని ఏర్పాటు చేస్తున్న... కేసీఆర్ కుమార్తె కల్వకుంట్ల కవిత - హరీశ్ రావుపై పోటీ...

కొత్త పార్టీని ఏర్పాటు చేస్తున్న... కేసీఆర్ కుమార్తె కల్వకుంట్ల కవిత - హరీశ్ రావుపై పోటీ...తాను కొత్త రాజకీయ పార్టీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ కుమార్తె, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత ప్రకటించారు. ఈ కొత్త పార్టీ ఏర్పాటు మే మొదటి వారంలో ముహూర్తం చూసుకుని ప్రకటిస్తామని వెల్లడించారు. తమ పార్టీ పేరులో తెలంగాణ అనే పదం ఉంటుందన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో తాను సిద్ధిపేట లేదా బోధన్ నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేస్తానన ఆమె ప్రకటించారు. కాగా, సిద్ధిపేట నుంచి బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి, కేసీఆర్ మేనల్లుడు హరీష్ రావు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న విషయం తెల్సిందే.

కూతురుని కాపాడంటూ తిరుపతిలో మహిళ ఆక్రందన, AP Govt Fact Checkలో తేలిందేమిటంటే?

కూతురుని కాపాడంటూ తిరుపతిలో మహిళ ఆక్రందన, AP Govt Fact Checkలో తేలిందేమిటంటే?ఇటీవలే ఓ మహిళ తన కుమార్తెకు కొందరు డ్రగ్స్ ఇచ్చి వ్యభిచార కూపంలోకి దించారంటూ చెప్పిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. తన కుమార్తెను కాపాడంటూ సీఎం చంద్రబాబుకి, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ను వేడుకుంటున్నట్లు ఆమె అందులో మాట్లాడారు. దీని గురించి ఓ పత్రిక పతాక శీర్షికల్లో వార్తలు ప్రచురించింది. ఈ క్రమంలో AP Govt Fact Check విభాగం ఆ మహిళ కుమార్తె గురించి పూర్తి వివరాలను సేకరించగా బైటపడిన వాస్తవాలను సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియజేసింది.

దళిత డ్రైవర్ హత్య - డోర్ డెలివరీ కేసులో ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు భార్య హస్తం.. అజ్ఞాతంలోకి...

దళిత డ్రైవర్ హత్య - డోర్ డెలివరీ కేసులో ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు భార్య హస్తం.. అజ్ఞాతంలోకి...గత వైకాపా ప్రభుత్వంలో 2022 మే నెల 19వ తేదీన జరిగిన దళిత డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య, డోర్ డెలివరీ కేసులో వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు సతీమణి లక్ష్మీ దుర్గ పాత్ర ఉన్నట్టు తాజాగా వెల్లడైంది. ఈ విషయం బయటకు పొక్కగానే ఆమె అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయి, అరెస్టు కాకుండా ముందస్తు బెయిల్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.

బాలికకు గంజాయి తాగించి మత్తులో వుండగా రౌడీషీటర్లు అత్యాచారం

బాలికకు గంజాయి తాగించి మత్తులో వుండగా రౌడీషీటర్లు అత్యాచారంహైదరాబాదు నగరంలోని నార్సింగి పోలీసు స్టేషను పరిధిలో దారుణం జరిగింది. బాలికను కిడ్నాప్ చేసి ఆపై ఆమెకి గంజాయి తాగించారు ముగ్గురు రౌడీషీటర్లు. ఆమె మత్తులోకి జారుకోగానే ఆమెపై ముగ్గురూ సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అనంతరం ఆమెను అక్కడే వదిలేసి పరారయ్యారు. బాధితురాలికి ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆమె పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా వున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. నిందితుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత లైఫ్-సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సరసమైన ఆసిలేటింగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్‌పిరేటరీ ప్రెజర్(ఓపిఈపి) పరికరం, పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. సిఓపిడి, ఆస్తమా మరియు బ్రోన్కియెక్టాసిస్ ఉన్న రోగులలో ప్రభావవంతమైన రీతిలో శ్లేష్మ తొలగింపుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ముక్కు దిబ్బడను తొలగించడానికి, శ్వాసను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన 3-నిరోధక వ్యవస్థను ఇది కలిగి ఉంటుంది. పిపెయిర్ అనేది పేటెంట్ పొందిన డిజైన్‌తో కూడిన వినూత్నమైన, ఔషధ రహిత, హ్యాండ్‌హెల్డ్ పరికరం.

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మకాయ రసం ఆరోగ్యానికి అమృతం లాంటిది. ఈ నీటిని తాగితే 8 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒనగూరుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గోరువెచ్చని నిమ్మరసం శరీరాన్ని డీటాక్సిఫై చేయడమే కాకుండా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నిమ్మనీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. నిమ్మకాయ నీరు శరీరం నుండి వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది, తద్వారా కొత్త హుషారు వస్తుంది. గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీరు జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?పనిభారం, ఒత్తిడి, ఇతర ఆందోళనలు వల్ల చాలామంది హైబిపితో బాధపడుతున్నారు. దీనితో తీవ్రమైన గుండెజబ్బులతో పాటు పలు అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ అధిక రక్తపోటును అదుపులో పెట్టకపోతే ఆరోగ్యపరంగా తీవ్రమైన సమస్యలు సృష్టిస్తుంది. అందువల్ల ఈ క్రింది పదార్థాలను తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాషియం పుష్కలంగా వున్న కొబ్బరి నీరు తాగినా బీపీ నియంత్రణలోకి వస్తుంది. పుచ్చకాయలో రక్తం గడ్డకట్టకుండా చూసే గుణం వుంది, వీటిని తింటుంటే బీపీ అదుపులోకి వస్తుంది. కొత్తిమీరలోని యాంటీ ఇంఫ్లమేటరీ, యాంటీ డిప్రెసెంట్ గుణాలు బీపీని కంట్రోల్ చేయగలవు. ద్రాక్ష పండ్లలోని ఫాస్పరస్, పొటాషియం వల్ల కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా వుండటమే కాకుండా బీపీ అదుపులో వుంటుంది.

అలోవెరా జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?

అలోవెరా జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?కలబంద లేదా అలోవెరా. దీనిని సౌందర్య సాధనంగా బాగా వాడతారు. ఐతే కలబందలో సౌందర్యంతో పాటు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహాన్ని నియంత్రించడంలోనూ, పాదాలలో ఏర్పడే తిమ్మిర్లను తగ్గించడంలో దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. కలబంద లోని ఫోలిక్ యాసిడ్, గుండెకి సంబంధించిన రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను కాపాడుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన 75 రకాల పోషక విలువలు కలబందలో ఉన్నాయి. జీర్ణవ్యవస్థలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థ పదార్థాలను వెలుపలికి నెట్టేసే సహజ గుణం అలోవెరాలో ఉన్నాయి. యాంటి బయాటిక్స్ వాడనవసరం లేకుండా వాపులను, నొప్పులను తగ్గించే గుణం దీని జెల్‌లో ఉంది.

హైదరాబాద్‌లో టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026 ను నిర్వహించిన టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్

హైదరాబాద్‌లో టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026 ను నిర్వహించిన టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్హైదరాబాద్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ, వెల్నెస్ సదస్సు టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026ను టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్ నిర్వహించింది. ఆరోగ్య సంరక్షణ భవిష్యత్తును పునర్నిర్మించడంపై దృష్టి సారించిన చర్చలు, సహకార పరివర్తన కోసం విధాన నిర్ణేతలు, వైద్యులు, సాంకేతిక నిపుణులు, పరిశోధకులు, సామాజిక ప్రభావ నాయకులను విజయవంతంగా ఒకచోట చేర్చింది.
