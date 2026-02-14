సెన్సారు అభ్యంతరంతో హే భగవాన్ టైటిల్ మారొచ్చు : వంశీ నందిపాటి
నందిపాటి ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ బ్యానర్స్ పై ‘హే భగవాన్’ అనే ఎంటర్టైనర్ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు. సుహాస్, శివానీ నగరం, సీనియర్ నటుడు నరేష్, యాంకర్ స్రవంతి ప్రముఖ పాత్రల్ని పోషించారు. గోపీ అచ్చర దర్శకత్వంలో త్రిశుల్ విజనరీ స్టూడియోస్ పతాకంపై బి.నరేంద్ర రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ మూవీని ఫిబ్రవరి 20న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం నిర్మాత వంశీ నందిపాటి సినిమా విశేషాలు తెలిపారు.
- హేభగవాన్.. ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా.. స్టోరీ లెవల్ నుంచి ఈ ప్రాజెక్టులో ఉన్నాను. ప్రజెంటర్గా ఉన్నాను. ఈ సినిమా పాయింట్లో ఫన్ ఉంటుంది. సినిమాలో బిజినెస్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది. ఒక కొడుకు తన తండ్రి గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ ఎలిమెంట్ ఉపయోగపడుతుది. ఫన్ ప్లస్ ఎమోషన్ ఈ సినిమాలో ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరిని కడుపుబ్బ నవ్వించడంతో పాటు హృదయానికి హత్తుకునే సినిమా ఇది.
- సినిమా ట్రైలర్, టీజర్లో బిజినెస్ అంటూ ఓ ఆసక్తికరమైన టాపిక్ పెట్టా. బజ్ పెంచడానికి అలా పెట్టాం. అయితే ఆ బిజినెస్ ఏమిటనేది ఎవరూ ఊహించలేకపోతున్నారు.
- సినిమాలో ఫాదర్ పాత్ర పేరు భగవాన్ అందుకే హే భగవాన్.. టైటిల్ పెట్టాం. అయితే తాజాగా సెన్సారు అభ్యంతరం వల్ల టైటిల్ మారే అవకాశం ఉంది. సెన్సిటివ్ టైటిల్ అంటున్నారు. గతంలో ఇలాంటి టైటిల్స్ వచ్చాయి. కానీ ఇప్పుడు వద్దు అంటున్నారు.సెన్సారు బోర్డు వాళ్లతో చర్చలు జరగుతున్నాయి. ఒకవేళ హే భావన్గా మారే అవకాశం ఉంది.
- గత కొంతకాలం నుంచి సుహాస్ ఎదురుచూస్తున్న కమర్షియల్ సక్సెస్ ఈసినిమాతో సాధించబోతున్నాడు. ఖచ్చితంగా ఆయన కెరీర్లో ఇది బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ హిట్గా నిలుస్తుంది. ఈసినిమా ఆయన కెరీర్లో మైలురాయిగా నిలుస్తుంది.
- క్రియేటివి ఫ్రీడమ్ దర్శకులకే. కన్వీన్సింగ్గా చెప్పినట్లయితే వాళ్లు కూడా నిర్మాత చెప్పిన మార్పులకు ఒప్పుకుంటారు. లేదా మాకు ముందు ఉన్న సక్సెస్లను కావొచ్చు. అయితే దర్శకుడికే పూర్తి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి. కంటెంట్లో బలం ఉంటేనే మనం కూడా ఏమైనా చేయగలం.
- లిటిల్ హార్డ్స్, రాజు వెడ్ష్ రాంబాయ్ తరువాత చిన్న సినిమాలు పెరిగాయి. ఇటీవల ఛాంబర్లో ఒక నెలలోనే 300 సినిమాల టైటిల్స్ రిజిష్టర్ అయ్యాయి. ఓటీటీ బిజినెస్లు కావడం లేదని ఓ క్లారిటీ వచ్చింది. అయితే కేవలం ఓటీటీ కోసం కూడా చేసే సినిమాలు పెరిగాయి.
- పోలీమేర-3 ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరుగుతోంది. ఏప్రిల్ లేదా మేలో ప్రారంభింస్తాం. హిందీలో మినహా దక్షిణాది సినిమాల్లో విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఈ సినిమాకు లీడ్ రోల్లో ఎవరైనాస్టార్ యాడ్ అయితే బాగుంటుంది అనుకున్నాం. త్వరలోనే తెలియజేస్తాం.
- ఈటీవీవిన్తో కలిసి ఓ ప్రాజెక్టు చేస్తున్నాను. ఈ నెల 27 అది అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాను. ఈటీవీతో మరికొన్ని ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నాను.