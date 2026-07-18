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Ali: బద్రి లోని హే చికీతా పాట పెద్ద హిట్ అయిందో ఈ సినిమా హిట్ : అలీ
అభినవ్ మణికంఠ, దివిజ ప్రభాకర్, తన్మయ్ ఖుషి, దేవి ప్రసాద్, ఈటీవీ ప్రభాకర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన హే చికీతా’ మూవీని ధనరాజ్ లెక్కల తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాని జూలై 24న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, టీజర్, సాంగ్స్ ఇలా అన్నీ కూడా ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచేశాయి. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి చదలవాడ శ్రీనివాసరావు, తుమ్మలపల్లి రామ సత్యనారాయణ, రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్స్, కమెడియన్ అలీ, వీఎన్ ఆదిత్య, ప్రసన్న కుమార్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.
Ch.Srinivasa Rao, Ali, Abhinav Manikanta, Divija Prabhakar and others
రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్స్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘పల్లెటూరులో చాలా ప్రేమ కథలుంటాయి. ‘హే చికీతా’ పోస్టర్ని చూస్తే మా ఊర్లో ఉన్న రోజులు గుర్తుకు వచ్చాయి. రైతు పంట పండిస్తేనే మనం ఇలా జీవిస్తున్నాం. రైతే రాజు అనే కాన్సెప్ట్తో రాబోతోన్న ఈ చిత్రం మంచి విజయం దక్కాలి’ అని అన్నారు.
చదలవాడ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ, ‘హే చికీతా’ టీంని చూస్తే నాకు పాత రోజులు గుర్తుకు వచ్చాయి. ఎన్నో జన్మల పుణ్యం చేస్తే గానీ నిర్మాతగానో, ఆర్టిస్టుగానో, టెక్నీషియన్ గానో ఇండస్ట్రీలోకి రాలేం. ‘హే చికీతా’ విషయంలో ఆర్టిస్టులు అంతా బాగా నటించారు. అంజి కెమెరా వర్క్ బాగుంది. దర్శకుడు, నిర్మాత ఇలా అందరికీ మంచి పేరు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. చిన్న సినిమాతో హిట్ కొడితే వచ్చే సంతృప్తి అంతా ఇంతా కాదు అన్నారు.
కమెడియన్ అలీ మాట్లాడుతూ .. ‘‘బద్రి’ సినిమాలోని ‘హే చికీతా’ పాట ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో ఈ సినిమా కూడా అంతే హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓ చిత్రాన్ని తీయడం, రిలీజ్ చేయడం ఎంత కష్టమో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. సినిమాలో విషయం ఉంటే.. ప్రేక్షక దేవుళ్లే నెత్తిన పెట్టుకుని మోస్తారు. భవిష్యత్తులో రైతు అనేవాడు ఉంటాడా? కనిపిస్తాడా? అని అనిపిస్తుంది. రైతు ఉంటేనే దేశం నిలబడుతుంది. రైతు మీద, యువత మీద తీసిన ఈ చిత్రం మంచి హిట్ అవ్వాలి. ‘హే చికీతా’ టీంకి ఆల్ ది బెస్ట్’ అని అన్నారు.
వీఎన్ ఆదిత్య మాట్లాడుతూ, ‘హే చికీతా’ మంచి విజయం సాధించాలి. ఇందులో పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ మంచి పేరు రావాలి. చరణ్ అర్జున్ మ్యూజిక్ అంటే నాకు ఇష్టం. అంజితో నాకు ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి బంధం ఉంది. ధన్ రాజ్ లెక్కలకు దర్శకుడిగా మంచి పేరు రావాలి’ అని అన్నారు.
తుమ్మలపల్లి రామ సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ, ‘హే చికీతా’ మంచి హిట్ అవుతుంది. అంజి మంచి మూవీని నిర్మించారు. కెమెరామెన్గా, నిర్మాతగా అంజి గొప్ప సినిమాని తీశారు. ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
గరుడవేగ అంజి మాట్లాడుతూ .. ‘‘హే చికీతా’ కోసం వచ్చిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. ఈ సినిమాకి పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. ఈ మూవీని జూలై 24న గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేస్తున్నాం. మళ్లీ సక్సెస్ మీట్లో కలుసుకుందాం. మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్’ అని అన్నారు.
నిర్మాతఎన్. అశోక ఆర్ఎన్ఎస్ మాట్లాడుతూ, ధన్ రాజ్ చెప్పిన కథ నాకెంతో నచ్చింది. అంజి గారితో కలిసి సినిమాని చేయడం ఆనందంగా ఉంది. చరణ్ అర్జున్ గారి పాటలు అద్బుతంగా ఉన్నాయి. జూలై 24న మా సినిమా రాబోతోంది. అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
దర్శకుడు ధన్ రాజ్ లెక్కల మాట్లాడుతూ, అభినవ్, దివిజ, తన్మయ్, దేవి ప్రసాద్ గారు నాకెంతో సపోర్ట్ చేశారు. చరణ్ అర్జున్ అన్న వల్లే నేను ఇక్కడ నిలబడగలిగాను. మా సినిమాకి మీడియా సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
అభినవ్ మణికంఠ మాట్లాడుతూ .. ‘చరణ్ అర్జున్ అన్న వల్లే నాకు ‘హే చికీతా’లో అవకాశం వచ్చింది. ఈ జర్నీలో నాకు సపోర్ట్ చేసిన ధన్ రాజ్ అన్నకి, అంజి అన్నకి, అశోక అన్నకి థాంక్స్. దివిజ, తన్మయ్లతో నటించడం ఆనందంగా ఉంది. జూలై 24న మా చిత్రం రాబోతోంది. అందరూ చూసి సక్సెస్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
Vizag: 1.7 కిలోల బరువున్న శిశువుకు అరుదైన మెదడుకు శస్త్ర చికిత్స
విశాఖపట్నంలోని వైద్యులు, వీన్ ఆఫ్ గాలెన్ మాల్ఫార్మేషన్ అనే అరుదైన పుట్టుకతో వచ్చే మెదడు రక్తనాళాల సమస్యను గుర్తించి, కేవలం 1.7 కిలోల బరువున్న అకాల శిశువుకు సంక్లిష్టమైన న్యూరోవాస్కులర్ చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ ప్రక్రియను ఆసుపత్రికి చెందిన వివిధ విభాగాల నిపుణులతో కూడిన నవజాత శిశు సంరక్షణ బృందం, ఇంటర్వెన్షనల్ న్యూరోవాస్కులర్ నిపుణుడు డాక్టర్ శివ శంకర్ దలైతో కలిసి చేపట్టింది.
కార్గిల్ విజయ్ దివస్ 2026: జావా, యెజ్డీలపై రైడర్లతో శౌర్య విజయ్ యాత్రను ప్రారంభించిన రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్
న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా కార్గిల్ విజయ్ దివస్ 2026 నిర్వహణలో భాగంగా, రక్షణ మంత్రి శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్ న్యూఢిల్లీలోని జాతీయ యుద్ధ స్మారకం వద్ద నుంచి ‘శౌర్య విజయ్ యాత్ర’ను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రైడర్లు జావా మరియు యెజ్డీ మోటార్సైకిళ్లపై 13 రోజుల సాహస యాత్రను ప్రారంభించారు. ‘వన్ రైడ్, వన్ నేషన్, వన్ సెల్యూట్’ అనే నినాదంతో చేపట్టిన ఈ 1,900 కిలోమీటర్ల యాత్రలో, విధుల్లో ఉన్న మరియు పదవీ విరమణ పొందిన రక్షణ దళాల సిబ్బందితో పాటు ఎంతోమంది పాల్గొంటారు.
అలా నిరూపిస్తే కచ్చితంగా రాజకీయాలకు స్వస్తి పలుకుతాను.. కేటీఆర్
తెలంగాణలోని విద్యార్థుల తరపున కేటీఆర్ ఒక నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. దీనికి యువ సంగ్రామం అని పేరు పెట్టారు. రాష్ట్రంలోని యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడంలో వైఫల్యం, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలే ప్రధానంగా ఈ నిరసన ఉద్దేశ్యం. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత 70,000 ఉద్యోగాలు కల్పించానని రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ సవాలు విసిరారు.
చంద్రాయణగుట్టలో లైసెన్స్ లేని మందులు
హైదరాబాద్లోని చంద్రాయణగుట్టలో సరైన డ్రగ్ లైసెన్స్ లేకుండా మందులను అక్రమంగా నిల్వ చేసి విక్రయిస్తున్న ఒక ప్రదేశంపై తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారులు దాడి చేసి, ఆ మందుల నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మందుల అక్రమ విక్రయానికి సంబంధించిన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు అధికారులు ఈ తనిఖీ చేపట్టగా, అస్లాం బిన్ సలాం బజాబర్ అనే వ్యక్తి లైసెన్స్ లేకుండా మందులను నిల్వ చేసి అమ్ముతున్నట్లు గుర్తించారు. అక్కడ అమ్మకం కోసం ఉంచిన యాంటీబయాటిక్స్, ఇతర రకాల మందులతో సహా మొత్తం 11 రకాల మందులను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు.. 15 ఏళ్ల బాలికకు తొలిబిడ్డకు అనారోగ్యం.. మళ్లీ గర్భవతి
ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు మైనర్ బాలికలకు సంబంధించిన పోక్సో కేసులపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు అధికారులు శనివారం తెలిపారు. వీరిలో ఒకరు (15 ఏళ్ల బాలిక) గతంలోనే ఒక బిడ్డకు జన్మనివ్వగా, ఇప్పుడు మళ్లీ గర్భవతిగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. హుబ్బళ్లి-ధార్వాడ్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని ఓల్డ్ హుబ్బళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ కేసు నమోదైంది. రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి నిందితుడు బలవంతంగా తీసుకెళ్లి, 15 ఏళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడని ధార్వాడ్ జిల్లా బాలల సంరక్షణ విభాగం అధికారి ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఈ వర్షాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పదిలంగా ఉంచుకోండి
వర్షాకాలం వచ్చేసింది, దీనితో పాటే సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు మన కుటుంబం మొత్తానికీ ఉన్న రోగనిరోధక శక్తిని పరీక్షిస్తాయి. వాతావరణంలో వచ్చే ఈ మార్పులు ఇంట్లోని చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరిపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి ముందుస్తుగా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం. చురుకైన జీవనశైలికి తోడుగా కాలిఫోర్నియా బాదం, తృణధాన్యాలు, మొక్కలు మరియు జంతువుల నుంచి లభించే ప్రోటీన్ వంటి రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేసే సూపర్ ఫుడ్.
ఈ ఆహారంతో బ్లడ్ క్లాట్స్
బ్లడ్ క్లాట్స్. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహారాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలనే కాకుండా కొన్ని హానిని కలుగజేస్తాయి. కొన్ని ఆహారాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాలలో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి, అంటే రక్తనాళాల్లో అడ్డుతగులుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. వెన్న అధికంగా ఉండే పిజ్జా ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాల్లో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. ఫలితంగా క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెంచి రక్తనాళాల్లో అడ్డుపడటంతో గుండెకు హాని కలిగిస్తుంది. ఎక్కువగా కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయి.
హైదరాబాద్లో అత్యాధునిక ఐసీయూ ఏర్పాటుకు మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: హెల్త్కేర్ టెక్నాలజీలో గ్లోబల్ లీడర్గా ఉన్న మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ జూబ్లీహిల్స్లోని అపోలో హాస్పిటల్స్లో 11 పడకల, అత్యాధునిక ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ఐసియు) ఐసియు ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ను ప్రారంభించాయి. ఈ కొత్త కేంద్రం మెడ్ట్రానిక్ అధునాతన అక్యూట్ కేర్ & మానిటరింగ్ (ACM) సాంకేతికతలు, ఉత్పత్తులను పూర్తిస్థాయిలో కలిగిఉంటుంది. ఇది భాగస్వామ్య ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆవిష్కరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
బరువు నిర్వహణ కోసం సోహా అలీ ఖాన్ తెలివైన ఆహార ఎంపికలు, ఏంటవి?
ఆహార నియమాల సంస్కృతి మరియు పరస్పర విరుద్ధమైన ఆరోగ్య సలహాల మధ్య, బరువు నియంత్రణ అనేది మళ్లీ మళ్లీ మొదటి నుండి మొదలుపెట్టాల్సిన ఒక అంతులేని ప్రక్రియలా అనిపిస్తుంది. కఠినమైన ఆహార నియమాలు, తీవ్రమైన వ్యాయామాలు త్వరితగతిన ఫలితాలను ఇవ్వగలిగినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో వాటిని స్థిరంగా అనుసరించటం మాత్రం కష్టంగా ఉంటుంది. వాస్తవానికి, సమర్థవంతమైన రీతిలో బరువు నిర్వహణ అంటే అరుదుగా కొన్నింటిని వదులుకోవడం గురించి అన్నట్లుగా ఉంటుంది. అంతేకాక, నేటి తీరికలేని, ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలిలో సులభంగా ఇమిడిపోయే నిలకడైన అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం, తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే దీని ఉద్దేశ్యం.
పరగడుపున మంచినీరు తాగుతున్నారా?
మనిషి శరీరానికి నీరు ఎంత ముఖ్యమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ నీరు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగడం వల్ల ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. అవేంటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం. పరగడుపున గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల మలమూత్ర విసర్జన సులభంగా సాగుతుంది. పెద్దపేగు శుభ్రపడి ఆహారంలోని పోషకాలను మరింత మెరుగ్గా స్వీకరిస్తుంది. శరీరంలో పేరుకునిపోయిన వ్యర్థాలు ఏ రోజుకారోజు బయటకి వెళ్లిపోతాయి. రక్తం శుద్ధి చేయడమే కాదు రక్తం కూడా వృద్ది చెందుతుంది. బరువు తగ్గే అవకాశాలా చాలా మేరకు ఉన్నాయి.