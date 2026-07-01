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హూర్తో కశ్మీర్ సంగీత వారసత్వాన్ని మనముందుకు తీసుకువస్తున్న కోక్ స్టూడియో భారత్ సీజన్ 4
భారతదేశంలోని గొప్ప జానపద, ప్రాంతీయ సంగీత సంప్రదాయాలను సమకాలీన సహకారాల ద్వారా ఆవిష్కరిస్తూ వస్తున్న కోక్ స్టూడియో భారత్, తన సీజన్ 4 విడుదలతో మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈసారి ‘హూర్’ ద్వారా కశ్మీర్ లోయలకు సంగీత ప్రయాణం చేస్తోంది. ఈ గీతం, రాజులు, ప్రేమికులు, సంచారులు, ఆధ్యాత్మిక కథలను సంగీతకారులు సన్నిహిత మెహ్ఫిల్లలో ఆలపించే కశ్మీర్ ప్రాంతంలోని శతాబ్దాల నాటి మౌఖిక కథా సంప్రదాయం నుంచి ప్రేరణ పొందిన జానపద కథ ఆధారంగా రూపొందింది.
ఈ గీతం కశ్మీరీ కథా సంప్రదాయాలు, అఫ్సానా గోరి యొక్క ఆధ్యాత్మిక సారాంశం నుంచి ప్రేరణ పొందింది. ఇందులో షేక్, హూర్ అనే రెండు పాత్రల ప్రయాణాన్ని సంగీతం, కథనం ద్వారా ఆవిష్కరించారు. ప్రేమ, వాంఛ, భక్తి వంటి భావోద్వేగాల చుట్టూ సాగే ఈ కథ, కాశ్మీరీ జానపద కథల్లో తరచుగా కనిపించే పౌరాణిక లక్షణాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. లేయర్డ్ వోకల్స్, భావోద్వేగభరితమైన వాయిద్య సంగీతం, రాక్ సౌండ్స్కేప్ల సమ్మేళనంతో ఈ ప్రభావాలను స్వరపరిచారు. దీంతో సంప్రదాయం యొక్క సారాన్ని కాపాడుతూనే, కొత్త తరం శ్రోతలకు చేరువయ్యేలా ఈ కూర్పును రూపొందించారు.
గాయకుడు-గేయరచయిత ఫహీమ్ అబ్దుల్లా, స్వరకర్త, గాయకుడు అర్సలాన్ నిజామీ, స్వరకర్త, గాయకుడు ఉస్తాద్ ఖైజర్ నిజామీ ఈ కథను సంగీత రూపంలో ప్రేక్షకులకు అందిస్తున్నారు. కాశ్మీర్ సంగీత కథా సంప్రదాయం నుంచి ప్రేరణ పొందిన ‘హూర్’, కథనం, సంగీతం మధ్య సహజంగా ప్రయాణిస్తూ ప్రత్యక్ష మెహ్ఫిల్ను తలపించేలా ముగుస్తుంది. ఈ పాట పాత కశ్మీరీ కథా నిర్మాణాన్ని అనుసరిస్తూనే, సమకాలీన సంగీత నిర్మాణంతో రూపొందించారు. సంప్రదాయానికి ప్రత్యేకమైన వాతావరణం, భావోద్వేగాన్ని నిలబెడుతూ, నేటి తరానికి అనుభూతి చెందేలా దీనిని ఆవిష్కరించారు. ఈ పాట కాశ్మీరీ భాగంలో ముగియడం ద్వారా, అది పుట్టుకొచ్చిన నేలతో కథనాన్ని ముడిపెట్టారు.
ప్రతి సీజన్లోనూ కోక్ స్టూడియో భారత్ భారతదేశంలోని ప్రాంతీయ సంగీత సంప్రదాయాల గొప్పతనాన్ని వెలికితీస్తూ, సమకాలీన ప్రేక్షకుల కోసం వాటిని కొత్త కోణంలో ఆవిష్కరిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ‘హూర్’ కూడా ఆ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ, కశ్మీరీ జానపద కథను భిన్న ప్రాంతాలు, విభిన్న తరాల శ్రోతలకు చేరువ చేస్తుంది.
మిస్టర్. శంతను గంగనే, ఐఎంఎక్స్ (ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్) లీడ్, కోకాకోలా ఇండియా మరియు నైరుతి ఆసియా మాట్లాడుతూ, కోక్ స్టూడియో భారత్లో భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రభావవంతమైన కథలు దాని ప్రాంతాల నుంచే పుడతాయని, అవి సంస్కృతి, జ్ఞాపకాలు, జీవన అనుభవాల ద్వారా రూపుదిద్దుకుంటాయని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. కశ్మీర్ కథా సంప్రదాయం తనదైన భావోద్వేగ, కవితాత్మక వారసత్వాన్ని కలిగి ఉంది. ‘హూర్’ ద్వారా ఆ ప్రామాణికతను గౌరవిస్తూ, నేటి ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యేలా సమకాలీన రూపంలో ఆవిష్కరించాలనే ప్రయత్నం చేశాము. ఫహీమ్, అర్సలాన్, ఖైజర్ ఈ కథనానికి అరుదైన లోతును అందించారు. వారి సంగీతం, స్వరాలు ఈ కథ తన అసలు సారాన్ని కోల్పోకుండా భౌగోళిక సరిహద్దులను దాటి విస్తృత ప్రేక్షకులకు చేరుకునేలా చేశాయి. తరతరాలకు అనుసంధానమయ్యే కథలను సృష్టిస్తూనే, భారతదేశ సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని వేడుకగా జరుపుకోవాలనే మా నిబద్ధతకు ‘హూర్’ నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది అని అన్నారు.
ఫహీమ్ అబ్దుల్లా మాట్లాడుతూ, ‘హూర్’లోని కథనమే నన్ను ఈ పాట వైపు ఆకర్షించింది. ఇది కశ్మీర్లో తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న కథా సంప్రదాయం నుంచి ఆవిర్భవించింది. అక్కడ కథలు సంగీతం ద్వారా చెప్పబడుతూ, ఒక తరం నుంచి మరో తరానికి స్వరాల రూపంలో తరతరాలకు అందుతుంటాయి. కోక్ స్టూడియో భారత్తో కలిసి పనిచేయడం ద్వారా, ఆ సంప్రదాయం యొక్క అసలు భావాన్ని అలాగే కొనసాగిస్తూ, మరింత విస్తృతమైన ప్రేక్షకులకు చేరవేసే అవకాశం మాకు లభించింది అని అన్నారు.
అర్సలాన్ నిజామి మాట్లాడుతూ,కశ్మీరీ జానపద సంగీతంలో కథనం, శ్రావ్యత కలిసిపోయే తీరు ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. అలాంటి సంగీత అనుభవాన్ని నేను మరెక్కడా చూడలేదు. కోక్ స్టూడియో భారత్ వేదికగా, ఆ సంగీతంలోని విభిన్న పొరలను ప్రామాణికతతో అన్వేషించే అవకాశం మాకు లభించింది. అదే సమయంలో మా స్వంత సంగీత భావవ్యక్తీకరణను జోడిస్తూనే, ఆ సంప్రదాయం యొక్క అసలు స్వభావాన్ని కాపాడగలిగాము. లోతైన సాంస్కృతిక మూలాలతో కూడిన ఈ సంగీత రూపాన్ని సృజనాత్మక స్వేచ్ఛతో ఆవిష్కరించే అవకాశం లభించడమే ‘హూర్’పై పని చేయడం ఎంతో విలువైన అనుభవంగా మారింది అని అన్నారు.
ఉస్తాద్ ఖైజర్ నిజామి మాట్లాడుతూ, "కశ్మీర్లో సంగీతం ఎప్పటినుంచో మెహ్ఫిల్లలో సజీవంగా అనుభూతి చెందబడింది. అదే అనుభూతిని ‘హూర్’ కూడా అందిస్తుంది. ఈ పాట వింటున్నప్పుడు, ఆ క్షణంలోనే మీకు ఒక కథ చెప్పబడుతున్నట్లుగా, తదుపరి ఏమి జరుగుతుందో అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే అనుభూతి కలుగుతుంది. సాధారణంగా ఒక పాట పెద్ద వేదికపైకి వచ్చినప్పుడు ఆ సాన్నిహిత్యం కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, కోక్ స్టూడియో భారత్ ఆ సాన్నిహిత్యాన్ని కేవలం రూపొందించడానికే కాకుండా, దాని సహజ స్వరూపాన్ని సంరక్షించడానికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది," అని అన్నారు.
MaViGun వైసిపిని ముంచేస్తుందా? అమరావతి ముందు నిలుస్తుందా?
వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (YSRCP) అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి చేసిన మావిగన్ (MAVIGUN - Machilipatnam, Vijayawada, Guntur) ప్రకటన గతంలోనే విమర్శలకు గురైంది. దీని గురించి ఎంత తక్కువగా మాట్లాడితే అంత మంచిది అని ఆ పార్టీకి చెందిన కొందరు నాయకులే మిన్నకుండిపోయారు. ఈ నేపధ్యంలో మరోసారి మావిగన్ మా నినాదం, ఏపీ రాజధాని మావిగన్ అంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒక సరికొత్త చర్చకు తెరలేపారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి. అమరావతికి ప్రత్యామ్నాయంగా మావిగన్ను తెరపైకి తెస్తూ, దీనినే తమ 2029 ఎన్నికల ప్రధాన అజెండాగా మార్చబోతున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు.
Jagan: పవన్ కల్యాణ్ను సైడ్ క్యారెక్టర్ అని తీసిపారేసిన జగన్
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తనదైన శైలిలో ఏపీలోని ఎన్డీఏ సర్కారుపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముందుగా, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ను సైడ్ క్యారెక్టర్ అని తీసిపారేశారు. ఏపీ రాజకీయాల్లో పవన్ కళ్యాణ్కు పెద్దగా ప్రాధాన్యత లేదని, ఆయనకు నిర్దిష్టమైన రాజకీయ సిద్ధాంతం ఏమీ లేదని, కేవలం ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు ఒక భాగస్వామిగా మాత్రమే ఉన్నారని జగన్ వ్యాఖ్యానించారు.
ప్రియుడి మోజులో పడి.. భర్తను దారుణంగా హతమార్చింది..
ప్రియుడి మోజులో పడిన ఓ భార్య, తన భర్తను దారుణంగా హతమార్చింది. ఆపై ఏమీ తెలియనట్టు గుండెపోటుతో చనిపోయాడంటూ డ్రామా ఆడింది. కానీ మెడపై ఉన్న గాయాలు ఆమె పాపాన్ని పట్టిచ్చాయి. ఈ షాకింగ్ ఘటన ఎడపల్లి మండలంలో కలకలం రేపింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడపల్లి మండలం అంబం గ్రామానికి చెందిన ఓనె మహిపాల్ (29)కు స్వరూపతో వివాహమైంది. అయితే, స్వరూప వేరొక వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. తమ ప్రేమకు భర్త అడ్డు వస్తున్నాడని భావించిన స్వరూప, ప్రియుడితో కలిసి మహిపాల్ను వదిలించుకోవాలని ప్లాన్ వేసింది.
నన్ను జైల్లో పెట్టాడని జగన్ను జైలులో పెట్టాలంటే ఒక్క నిమిషం పని: చంద్రబాబు నాయుడు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విభజనతో తీవ్రంగా నష్టపోయిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. అందుకే తను, తన మంత్రివర్గ సహచరులంతా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నామనీ, పెట్టుబడులు పెట్టించి భారతదేశంలోనే అమరావతి రాజధాని నగరాన్ని నెం.1 నగరంగా తీర్చిదిద్దుతామని అన్నారు. తాము ఏపీ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తుంటే రాష్ట్రాన్ని ఎలా నాశనం చేయాలా అని వైసిపి చూస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు విమర్శించారు. తనను అకారణంగా ఆనాడు జైల్లో పెట్టారనీ, ఇప్పుడు ప్రతీకారంగా జగన్ మోహన్ రెడ్డిని జైల్లో పెట్టాలంటే నాకు ఒక్క నిమిషం పని. జైల్లో పెట్టలేకనా... నేను అలాంటి వాడిని కాదు. నాక్కావలసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి.
ఎల్ నినో ప్రభావం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏడు రోజుల్లో భారీ వర్షాలు
భారతీయ రుతుపవనాలపై తరచుగా ప్రభావం చూపే ఎల్ నినో కారణంగా, ఈ ఏడాది పలు ప్రాంతాల్లో తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. అయితే, రాబోయే రోజుల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు మారనున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో రాబోయే ఏడు రోజుల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 40-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం కూడా ఉంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న అల్పపీడన ప్రభావం బుధవారం నుండి తెలంగాణ అంతటా కనిపించే అవకాశం ఉంది.
వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?
మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.
రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు
రక్తంలో ఐరన్ లోపం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే, సరైన ఆహార నియమాలతో చాలా వేగంగా రక్తం పట్టేలా చూసుకోవచ్చు. ఐరన్ త్వరగా పెరగాలంటే కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలు తినడమే కాదు, అది శరీరానికి అబ్బేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రక్తం సత్వరమే పట్టడానికి మీరు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ ఆహారాల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మునగాకు & తోటకూర- ఆకుకూరల్లో మునగాకు ఐరన్కి పవర్హౌస్ వంటిది. పాలకూర, తోటకూరల్లో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్
హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.
అధికంగా పసుపు వాడితే?
శతాబ్దాలుగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో పలు వ్యాధుల చికిత్సకు పసుపును ఉపయోగిస్తున్నారు. పసుపు లేకుండా ఏ వంటకం పూర్తి కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి పసుపును మోతాదుకి మించి వాడినా, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉపయోగించినా సమస్యలు వస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు వాడే మందులకు పసుపు సమస్యను తేవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది రక్తాన్ని పలుచగా చేస్తుంది. పసుపు కడుపు నొప్పి, వికారం, అతిసారం కలిగించవచ్చు. కొంతమందిలో ఇది అలెర్జీలకు కారణమవుతుంది.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.