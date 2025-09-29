సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025 (19:00 IST)

Rashmika : హారర్‌ కామెడీ యూనివర్స్ చిత్రం థామా అలరిస్తుంది: రష్మిక మందన

Rashmika Mandanna, Ayushmann Khurrana and producers
Rashmika Mandanna, Ayushmann Khurrana and producers
ఆయుష్మాన్‌ ఖురానా, రష్మిక హీరో హీరోయిన్స్ గా తెరకెక్కిన సినిమా ‘థామా’. హారర్‌ కామెడీగా రూపొందిన ఈ సినిమాకి ఆదిత్యా సర్పోత్దార్‌ దర్శకత్వం వహించారు. పరేష్ రావల్, నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ కీలక పాత్రలు పోషించారు. మాడాక్ ఫిల్మ్స్ సమర్పణలో దినేష్ విజన్, అమర్ కౌశిక్ నిర్మించారు. ఈ మూవీ అక్టోబరు 21న విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ హైదరాబాద్ లో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.
 
ప్రెస్ మీట్ లో హీరో ఆయుష్మాన్‌ ఖురానా మాట్లాడుతూ... అందరికీ నమస్కారం.  మాడాక్ ఫిల్మ్స్ యూనివర్స్ లో భాగమవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మాడాక్ ఫిల్మ్స్ హారర్ కామెడీ యూనివర్సిటీలో వస్తున్న నెక్స్ట్ చాప్టర్ థామా. బేతాళ్ కి హెడ్ థామా. రష్మిక గారితో ఫస్ట్ టైం కలిసి నటించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. రష్మిక బ్రిలియంట్ పెర్ఫార్మర్. ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్  ఫిలిం ప్రమోషన్ కోసం వచ్చాను. అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇక్కడకి రావడం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. ఈ సినిమాని తమిళనాడు, ఊటీ లో కూడా షూట్ చేసాము. ఇది ఫుల్ పాన్ ఇండియా ఫిలిం. నేను ప్రతి సినిమాకి ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ ఉండేలాచూస్తుంటాను.  ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్ కూడా ఆడియన్స్ ని అలరిస్తుంది. ఫస్ట్ టైం ఇంత యాక్షన్ చేశాను. ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయడం నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది. అందరూ 21 అక్టోబర్ నా థియేటర్స్ కి వచ్చి ఈ సినిమాను చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను.  
 
హీరోయిన్ రష్మిక మందన మాట్లాడుతూ... మాడాక్  హారర్ కామెడీ ఫిలిమ్స్ లో చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. కథకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. పర్ఫార్మెన్స్ లో అమేజింగ్ గా ఉంటాయి.  ఈ యూనివర్స్ కి  ఆడియన్స్ నుంచి చాలా మంచి ఆదరణ ఉంది. అలాంటి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు కచ్చితంగా మనపై రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన  మాడాక్ ఫిలింస్ కి థాంక్యూ. తప్పకుండా ఈ సినిమా వారి నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకునేలా ఉంటుంది. ప్రతి సినిమాకి ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తుంటాను. ఈ సినిమాతో కూడా ఆడియన్స్ ని సర్ప్రైజ్ చేస్తానని భావిస్తున్నాను. ఈ సినిమా 21 అక్టోబర్ రిలీజ్ అవుతుంది. అందరూ థియేటర్స్ లో చూసి మీ బ్లెస్సింగ్స్ అందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను.

ACB: మిధున్ రెడ్డికి భారీ ఊరట భారీ ఊరట... షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు

ACB: మిధున్ రెడ్డికి భారీ ఊరట భారీ ఊరట... షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరుఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణం కేసులో షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్ఆర్సీపీ) పార్లమెంటు సభ్యుడు మిధున్ రెడ్డికి భారీ ఊరట లభించింది. విజయవాడలోని అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) కోర్టు సోమవారం ఆయన బెయిల్ పిటిషన్‌ను ఆమోదించింది.

Amoeba: మెదడును తినే అమీబా.. కేరళలో 20మంది మృతి

Amoeba: మెదడును తినే అమీబా.. కేరళలో 20మంది మృతికేరళలో అమీబా కారణంగా 20మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బ్రెయిన్ ఈటింగ్ అమీబాగా పిలుస్తున్న నాగ్లేరియా ఫౌలెరీ కారణంగా ప్రైమరీ అమీబిక్ మెనింగోఎన్సెఫాలిటిస్ (పీఏఎం) వ్యాధి కారణంగా 69 కేసులు నమోదైనాయి. ఇందులో 20మంది మృతి చెందారు. ఈ వ్యాధికి గురైన వారిలో మూడు నెలల పసికందు నుంచి 91 ఏళ్ల వృద్ధుల వరకు వున్నారు. ఈ అమీబా చెరువులు, నదులు, సరైన క్లోరినేషన్ లేని స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో వుంటుంది.

కలివి కోడిని కనుక్కునేందుకు రూ. 50 కోట్లు ఖర్చు చేసిన ప్రభుత్వాలు

కలివి కోడిని కనుక్కునేందుకు రూ. 50 కోట్లు ఖర్చు చేసిన ప్రభుత్వాలుమారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ప్రకృతిలో నివాసం వుండే ఎన్నో జంతుజీవాలు కనుమరుగవుతున్నాయి. ఇదివరకు ఎక్కడబడితే అక్కడ పిచ్చుకలు కనిపించేవి. కానీ మొబైల్ ఫోన్ల రేడియేషన్ కారణంగా అవి గిలగిలలాడి చచ్చిపోయాయి. చివరికి ఎక్కడో టవర్లు లేని పల్లెటూర్లలోనో లేదంటే అడవుల్లోనో కనిపిస్తున్నాయి. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... అంతరించిపోతున్న అరుదైన పక్షుల్లో కలివికోడి అనేది ఒకటి. ఈ పక్షిని తొలిసారిగా 1848లో పెన్నా నది పరీవాహక ప్రాంతంలో చూసారట. ఆ తర్వాత మళ్లీ 1985లో కనబడిందట.

బంగారు పీఠం తప్పిపోయింది.. ఉన్ని కృష్ణన్ ఇంట్లో దొరికింది.. అసలేం జరుగుతోంది?

బంగారు పీఠం తప్పిపోయింది.. ఉన్ని కృష్ణన్ ఇంట్లో దొరికింది.. అసలేం జరుగుతోంది?శబరిమలలోని బంగారు పీఠం తప్పిపోయింది. అయితే అది స్పాన్సర్ ఉన్నికృష్ణన్ సోదరి ఇంట్లో దొరికిన తర్వాత వివాదం మరింత తీవ్రమైంది. ఈ సంఘటన కుట్ర ఆరోపణలకు దారితీసింది. సమగ్ర దర్యాప్తుకు పిలుపునిచ్చింది. దేవస్వం మంత్రి వి.ఎన్. వాసవన్ సోమవారం మాట్లాడుతూ, ఈ సంఘటనల క్రమం తీవ్రమైన అనుమానాన్ని లేవనెత్తిందని అన్నారు.

Election : అక్టోబర్ 9 నుండి 31 జిల్లాల్లో పోలింగ్- మార్గదర్శకాలు జారీ

Election : అక్టోబర్ 9 నుండి 31 జిల్లాల్లో పోలింగ్- మార్గదర్శకాలు జారీతెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం గ్రామీణ స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించింది. అక్టోబర్ 9 నుండి 31 జిల్లాల్లో పోలింగ్ జరుగుతుంది. కఠినమైన మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం 1.67 కోట్లకు పైగా ఓటర్లు MPTCలు, జడ్పీటీసీలు, గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రతినిధులను ఎన్నుకుంటారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (ఎస్ఈసీ) సోమవారం గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలకు జరిగే రెండవ సాధారణ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసింది, దీనితో తెలంగాణ అంతటా పోలింగ్‌కు వేదిక ఏర్పడింది.

Watch More Videos

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహన

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహనక్రికెట్ యొక్క భారీ పరిధిని వినియోగించుకోవటం ద్వారా అర్థవంతమైన సామాజిక మార్పును తీసుకురావటానికి, భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయ జీవిత బీమా సంస్థలలో ఒకటైన ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి(బిసిసిఐ) థాంక్స్ ఎ డాట్ కార్యక్రమం ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనను అంతర్జాతీయ వేదికపైకి తీసుకెళ్లడానికి కలిసి వచ్చాయి. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే ఇంటర్నేషనల్(ఒడిఐ) మ్యాచ్ సందర్భంగా భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు థాంక్స్-ఎ-డాట్ లోగోతో అలంకరించబడిన విలక్షణమైన గులాబీ రంగు జెర్సీలలో మైదానంలోకి దిగింది.

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com