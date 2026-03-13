2.5 ఎకరాల ది ప్యారడైజ్ సెట్లలో ఇళ్ళు, 100 ట్యాంకర్లతో మురికివాడ సామ్రాజ్యాం

A Slum Empire on the Paradise Sets
నేచురల్ స్టార్ నాని నటిస్తున్న చిత్రం ది ప్యారడైజ్. ఇటీవలే ఈ చిత్రంలోని మాస్ సాంగ్ ను విడుదల చేశారు. అక్కడ వాతావరణం వేలాదిమంది మురికివాడల్లో నివసించే ప్రాంతం. దీనికోసం హైదరాబాద్ శివార్లో 2.5 ఎకరాల సెట్ వేశారు. ఎంట్రీ పెద్ద కోటని తలపిస్తుంది. అందులో అనేక ఇళ్ళు, 100 ట్యాంకర్లుతో మురికివాడల్లో ఒక సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించారు. ఈ సెట్ ఫొటోలను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది.
ఆ సెట్లోనే.. ఆయ షేర్ పాట చిత్రీకరించారు. ఈ పాట ఈ సంవత్సరంలో అతిపెద్ద హిట్లలో ఒకటి, భాషలలో మిలియన్ల వీక్షణలను సంపాదించింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ వినోదాలను ఆధిపత్యం చేసింది. ఈ దృష్టిని సజీవంగా తీసుకురావడానికి, మేకర్స్ హీరోని మురికివాడల చక్రవర్తిగా చిత్రీకరించి ఒక గ్రాండ్ స్లమ్ సామ్రాజ్య సెట్ను నిర్మించారు.
టీజర్ విడుదలైనప్పటి నుండి ది ప్యారడైజ్ చుట్టూ ఉత్సాహం పెరుగుతోంది. దీనికి ప్రేక్షకుల నుండి బలమైన స్పందన వచ్చింది ఈ పాట వెనుక సెట్ వెనుక అనేకమంది సాంకేతిక సిబ్బంది క్రుషి వుంది. సినిమా ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సృష్టించిన జాగ్రత్తగా రూపొందించిన సెట్లలో ఉంది, ఇది గొప్పతనాన్ని సేంద్రీయ వాస్తవికతతో మిళితం చేసింది.
అత్యంత అద్భుతమైన సెటప్లలో ఒకటి హీరో హౌస్ (కమాన్ సెట్) - 60 అడుగుల వెడల్పు, 45 అడుగుల ఎత్తు మరియు 25 అడుగుల లోతు కలిగిన భారీ నిర్మాణం, హీరో శక్తివంతమైన డిప్ మూమెంట్ కోసం ప్రత్యేకంగా నిర్మించబడింది. ప్రారంభంలో 30 అడుగుల వెడల్పుతో నిర్మించబడిన ఈ సెట్ తరువాత ప్రతి వైపు 15 అడుగులు విస్తరించబడింది, తుది వెడల్పును 60 అడుగులకు తీసుకువెళ్లింది. ఈ గంభీరమైన నిర్మాణాన్ని జీవం పోయడానికి దాదాపు 25 మంది కార్మికులు దాదాపు 20 రోజులు పనిచేశారు, సెట్ సహజంగా పరిసరాలతో కలిసిపోయేలా చూసుకోవడానికి ప్రత్యేక అలనాటి పద్ధతులను ఉపయోగించారు.
పాటలో కనిపించే మరో దృశ్యపరంగా ప్రత్యేకమైన అంశం ఏమిటంటే, భారీ బిర్యానీ గిన్నె-శైలి నిర్మాణం, ఇది రాగి పాత ఆకృతితో రూపొందించబడింది, ఇది ఒక గ్రామీణ ప్రామాణికతను ఇస్తుంది. 10 అడుగుల వెడల్పు, 20 అడుగుల వ్యాసార్థం మరియు 6 అడుగుల ఎత్తుతో, సెటప్ను 5–7 మంది సభ్యుల బృందం ఐదు రోజుల్లో పూర్తి చేసింది.
ఈ సెట్ స్కేల్ను జోడించడం ద్వారా వాటర్ బాడీ విలేజ్ సెట్, 2.5 ఎకరాలలో విస్తరించి ఉంది, ఇందులో నకిలీ నిర్మాణాలు కాకుండా 60 పూర్తిగా నిర్మించిన ఇళ్ళు ఉన్నాయి. దాదాపు 500 మంది కార్మికులు 30 రోజులు గడిపి ఈ గ్రామాన్ని నిర్మించారు, ఇది ఒకేసారి 500 మందికి వసతి కల్పించేలా రూపొందించబడింది. ఈ జల వనరును సృష్టించడానికి, 100 ట్యాంకర్ల నీటిని తీసుకువచ్చారు, వీటిని నింపడానికి ఏడు రోజులు పట్టింది, అదనంగా 20 అడుగుల × 20 అడుగుల చెరువును నీటిని నిల్వ చేయడానికి నిర్మించారు.
ఈ సెట్ లో 120 అడుగుల పొడవు, 50 అడుగుల వెడల్పు మరియు 30 అడుగుల ఎత్తుతో కూడిన భారీ డంప్ యార్డ్ సెట్ను కూడా నిర్మించింది. 25 మంది సభ్యుల బృందం 30 రోజుల్లో నిర్మించింది, ఈ డిజైన్ నిజమైన డంప్ యార్డ్ యొక్క రూపాన్ని సేంద్రీయ, జీవం పోసిన సౌందర్యంతో తిరిగి సృష్టించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ సెట్లను మరింత గొప్పగా చేసే విషయం ఏమిటంటే, అవి సహజ వాతావరణానికి భంగం కలిగించకుండా సృష్టించబడ్డాయి, కళా విభాగం జాగ్రత్తగా నిర్మాణాలను ప్రకృతి దృశ్యంలోకి అనుసంధానించింది. వాస్తవికత మరియు ప్రామాణికతను పెంచడానికి సహజ అల్లికలు మరియు వృద్ధాప్య పద్ధతులను విస్తృతంగా ఉపయోగించారు.
ప్రతి సెటప్ను సజావుగా అమలు చేయడానికి మరియు సృజనాత్మక ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి జాగ్రత్తగా ప్రణాళిక చేయబడింది. అవసరమైన అన్ని ఆమోదాలను పొందిన తర్వాత తుది నిర్మాణాలు జరిగాయి.
ఫలితంగా ఆయా షేర్లో దృశ్యపరంగా లీనమయ్యే ప్రపంచ ప్రేక్షకులు, ది ప్యారడైజ్ పెద్ద తెరపై అందించాలని వాగ్దానం చేసిన గొప్ప మరియు కఠినమైన విశ్వంలోకి ఒక సంగ్రహావలోకనం ఇస్తున్నారు.