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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Saturday, 5 September 2026 (19:06 IST)

Sree Vishnu: మోస్ట్ వాంటెడ్ నక్సలైట్ కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ గా శ్రీ విష్ణు ఎందుకయ్యాడు..

Sree Vishnu as Comrade Kalyan
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (19:06 IST)
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Sree Vishnu as Comrade Kalyan
కింగ్ ఆఫ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్' శ్రీ విష్ణు తదుపరి చిత్రం 'కామ్రేడ్ కళ్యాణ్'. ఇందులో మహిమ నంబియార్ కథానాయికగా నటిస్తోంది. జనకిరామ్ మారెళ్ల దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం, 1992 నాటి ఆంధ్ర-ఒడిశా సరిహద్దు నేపథ్యంలో సాగుతుంది.
 
ఈ రోజు చిత్ర బృందం సినిమా టీజర్‌ను విడుదల చేసింది. ఒక నక్సలైట్ జీవితంలోని వినోదాత్మక ఘట్టాలను ఇది ఆవిష్కరిస్తుంది. ఇందులో శ్రీ విష్ణు 'తాటికొండ కళ్యాణ్' అనే పాత్రలో కనిపిస్తారు; ఇతను పోలీసులకు మోస్ట్ వాంటెడ్ నక్సలైట్ అయినప్పటికీ, తన పనిని పెద్దగా సీరియస్‌గా తీసుకోడు. కథానాయికతో ప్రేమలో పడి, ఆమెను ఆకట్టుకోవడానికి నిరంతరం ప్రయత్నిస్తుంటాడు. ఆమె మనసు గెలుచుకోవడానికి అతను చేసే ప్రయత్నాలు నవ్వులు పూయిస్తాయి. అదే సమయంలో, పోలీసులు అతని కోసం గాలిస్తుంటారు.
 
తన ప్రేమను దక్కించుకునే ప్రయత్నంలోనే కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ పోలీసుల నుండి ఎలా తప్పించుకున్నాడనేదే ఈ చిత్ర ప్రధాన ఇతివృత్తం. శ్రీ విష్ణు తనదైన శైలిలో హాస్యం పండిస్తూ, అద్భుతమైన టైమింగ్‌తో మరోసారి ఆకట్టుకోగా, మహిమ నంబియార్ అందంగా కనిపించారు. కథానాయకుడి తల్లి పాత్రలో రాధిక చక్కగా నటించగా, హీరోని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించే పోలీస్ అధికారిగా షైన్ టామ్ చాకో కనిపించారు. ఈ చిత్రంలో సత్యతో సహా పలువురు ప్రముఖ హాస్యనటులు కూడా నటించారు.
 
ఈ చిత్రం 2026 అక్టోబర్ 9న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. కోన వెంకట్ సమర్పణలో, స్కంద వాహన మోషన్ పిక్చర్స్ LLP బ్యానర్‌పై వెంకట కృష్ణ కర్నాటి మరియు సీత కర్నాటి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. విజయ్ బుల్గానిన్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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