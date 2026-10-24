Fauzi File Number 25: సోల్జర్ ఫౌజీ గా సరికొత్త శకం క్రియేట్ చేసిన రెబల్ ప్రభాస్ ఎలా?
Fauzi File Number 25
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన నటిస్తున్న కొత్త చిత్రం ‘ఫౌజీ’ (FAUZI) నుంచి ఆసక్తికరమైన అప్డేట్ విడుదలైంది. ‘ఫైల్ నంబర్ 25’ పేరుతో చిత్రాన్ని పరిచయం చేస్తూ, ‘ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ రెబల్ సోల్జర్’గా ప్రభాస్ను ప్రెజెంట్ చేశారు. ‘హ్యాపీ రెబల్స్ డే’ అంటూ అభిమానులకు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపిన చిత్రబృందం.. ఇదొక కొత్త శకానికి ఆరంభమని ప్రకటించింది.
బ్రిటీషర్ల నుంచి భారతదేశానికి విముక్తి కలగాలంటే జర్మనీ అధినేత హిట్లర్ ను చంద్రబోస్ కలవడంతో టీజర్ ప్రారంభమవుతుంది. వారిద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణలు ఆలోచింపచేసేవిగా వున్నాయి. ఇండియన్స్ బానిసలు వారు స్వాతంత్య్రం కోసం పోరాడలేరు అంటూ హిట్లర్ అనగానే.. ఒకే ఒక్కడున్నాడు.. కలకత్తాలో సైనికుడు.. అంటూ చెపుతాడు. అతని పేరేమిటని అడగడంతో.. తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు తెలీదు. కానీ అతన్ని ఫౌజీ అంటారని బోస్ చెప్పడంతో అతన్ని చూడాలంటూ హిట్లర్ పలకడం.. ఆ తర్వాత ఓ మిషన్ గన్ ను పట్టుకుని ఎక్కుపెడుతూ.. ఈ గన్ ను రక్తంతో నింపేసి పాలదోలుతాను అంటూ ముగిస్తాడు.
దీనిని బట్టి ప్రభాస్ ఫొటోతో కూడా ఫౌజీ నాణెం నిన్ననే చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. అధి ఏమిటి? అతను ఎవరు? అనేదానికి సమాధానం ఈ టీజర్ తో చెప్పేశారు. ఇది ఫ్యాన్స్ తో ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది.
అదేవిధంగా ఇండియాలో జరిగిన చరిత్రను బయటకు తెచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు దర్శకుడు. గతంలో మేజర్ అనే మిలట్రీ నేపథ్యంలో సినిమా తీసి మెప్పించాడు.
హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ఇమాన్వి, మిథున్ చక్రవర్తి, జయప్రద, అనుపమ్ ఖేర్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, టీ-సిరీస్ సంస్థలు ఈ చిత్ర నిర్మాణంలో భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి.
2027 మార్చి 19న ‘ఫౌజీ’ థియేటర్లలోకి రానుంది.