Raka 37: అల్లు అర్జున్, అట్లీ కాంబినేషన్ లో రాకా 37 పోస్టర్ తో క్రేజ్
Raka 37 poster from sunpictiresac
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, దర్శకుడు అట్లీ కాంబినేషన్లో చిత్రం రాకా. గత కొంతకాలంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా గురించి నేడు కొత్త అప్ డేట్ వచ్చింది. దర్శకుడు అట్లీ ఓ ఇంటర్వ్యూలో బ్యాక్ డ్రాప్ లో 37 అనే పోస్టర్ వుంది. మా కాంబినేషన్ లో రాబోతున్న చిత్రం ఎవరూ ఊహించని విధంగా వుంటుంది. నేను కూడా ఇంతవరకు చేయని సినిమా చేస్తున్నానని తెలిపారు.
ఇక సోషల్ మీడియాలో దీనిపై ఆసక్తి నెలకొంది. మేకర్స్ తాజాగా ఒక క్రైప్టిక్ పోస్టర్ను వదిలారు. డార్క్ బ్యాక్డ్రాప్లో కేవలం ‘37’ అనే నంబర్ను మాత్రమే చూపిస్తూ విడుదల చేసిన ఈ లుక్, అభిమానుల్లో సరికొత్త చర్చకు తెరతీసింది.
ఈ ‘37’ వెనుక ఆంతర్యం ఏమిటనే దానిపై సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికే రకరకాల థియరీలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దర్శకుడు అట్లీ పుట్టినరోజు సెప్టెంబర్ 21. దీంతో గణిత సమీకరణం 3 × 7 = 21 అవుతుందని, సెప్టెంబర్ 21న ‘రాకా’ నుంచి ఏదైనా భారీ అప్డేట్ రాబోతోందంటూ నెటిజన్లు లెక్కలు కడుతున్నారు. అయితే ఇది కేవలం అభిమానుల ఊహాగానం మాత్రమేనా లేక నిజంగానే ఆ రోజున పెద్ద సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశారా అన్నది తెలియాల్సి ఉంది.
సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. దీపికా పదుకొణె ఇప్పటికే ఈ సినిమా షూటింగ్లో పాల్గొంటున్నారు. మరోవైపు రష్మిక కూడా వుండనుందని వార్త కూడా వచ్చింది. సెన్సేషనల్ యంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సాయి అభ్యంకర్ ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్కు సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. అట్లీ మార్క్ మాస్ ఎలిమెంట్స్తో అల్లు అర్జున్ కనిపించనుండటంతో ‘రాకా’పై అభిమానుల్లో అంచనాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి.