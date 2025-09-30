మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025 (16:47 IST)

అతిపెద్ద పైరసీ రాకెట్‌ను ఛేదించిన హైదరాబాద్ పోలీసులు

anand - chiranjeevi
ఇటీవలికాలంలో అతిపెద్ద సినిమా పైరసీ రాకెట్లలో ఒకదాన్ని ఛేదించిన తర్వాత, హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు, హీరోలు, నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, డిజిటల్ పంపిణీ భాగస్వాములు వంటి తెలుగు సినిమా సోదరభావం సభ్యులతో ఉన్నత స్థాయి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి, కనుగొన్న విషయాలను వారికి వివరించడానికి, నేరాలు ఎలా జరుగుతున్నాయో మరియు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలను వివరించారు. 
 
సమావేశంలో, ఇటీవలి దర్యాప్తులో బహిర్గతమైన పైరసీ యొక్క రెండు ప్రాథమిక పద్ధతులను అధికారులు వివరించారు. మొదటిదానిలో, నేరస్థులు మొబైల్ పరికరాలను ఉపయోగించి థియేటర్లలో సినిమాలను వివేకంతో రికార్డ్ చేశారు. రెండవదానిలో, సైబర్ నేరస్థులు సినిమా విడుదలకు చాలా కాలం ముందు డిజిటల్ పంపిణీ వ్యవస్థలను హ్యాక్ చేశారు, అధిక-విలువైన అసలు స్టూడియో కంటెంట్‌ను చట్టవిరుద్ధంగా యాక్సెస్ చేసి కాపీ చేశారు. 
 
దర్యాప్తులో తమిళ్‌ ఎంవి, టెయిల్ బ్లాస్టర్స్ మరియు మోవిరుల్జ్ వంటి అనేక పైరసీ పోర్టల్‌లను గుర్తించామని మరియు ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ మరియు బెట్టింగ్ ఆపరేటర్ల వంటి స్పాన్సర్లు ఈ సైట్‌లను ఎలా డబ్బు ఆర్జిస్తున్నారో లేదా ప్రచారం చేస్తున్నారో చూపించామని సిపి ఆనంద్ అన్నారు. 
 
పైరేటెడ్ ఫైల్‌లు టొరెంట్ వెబ్‌సైట్‌లు, టెలిగ్రామ్ ఛానెల్‌లు మరియు అక్రమ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా మరింత ప్రసారం చేయబడతాయి. ఈ సైట్‌లలోని సందర్శకుల డేటాను తరచుగా సేకరించి, మోసం, డిజిటల్ అరెస్టులు మొదలైన అదనపు సైబర్ నేరాలకు పాల్పడటానికి ఉపయోగిస్తారు. 
 
చిత్ర పరిశ్రమ ప్రతినిధులు ఈ చొరవను స్వాగతించారు మరియు వారి పూర్తి సహకారాన్ని హామీ ఇచ్చారు. చిరంజీవి, వెంకటేష్, నాగార్జున, నాని, తెలంగాణ ఫిల్మ్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వి.వెంకట రమణ రెడ్డి (దిల్ రాజు), ఇతర చలనచిత్ర సోదరభావం సభ్యులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. 

Heavy Rainfall: హైదరాబాద్‌లో ఎండలు మండిపోయాయ్.. భారీ వర్షాలు.. ఎల్లో అలర్ట్ జారీ

Heavy Rainfall: హైదరాబాద్‌లో ఎండలు మండిపోయాయ్.. భారీ వర్షాలు.. ఎల్లో అలర్ట్ జారీహైదరాబాద్‌లో మంగళవారం మధ్యాహ్నం ఎండలు మండిపోయిన తర్వాత భారీ వర్షం కురిసింది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2:40 గంటలకు ప్రారంభమైన వర్షం దాదాపు అరగంట పాటు కొనసాగింది. దీనివల్ల నివాసితులకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. రాబోయే నాలుగు రోజులు తెలంగాణ అంతటా వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది, అనేక జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడన వ్యవస్థ ఏర్పడుతుందని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేశారు.

ఆస్తి కోసం భర్తను హత్య చేయించిన భార్య.. ఎక్కడ?

ఆస్తి కోసం భర్తను హత్య చేయించిన భార్య.. ఎక్కడ?అగ్నిసాక్షిగా పెళ్లాడిన భర్తలకు వారి భార్యల నుంచే ప్రాణాపాయం పొంచివుంది. అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకున్న పలువురు మహిళలు.. తమ ప్రియులతో చేతులు కలిపి భర్తలను హత్య చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. అయితే, గుంటూరు జిల్లా మేడికొండూరు మండలం పేరేచర్ల పలకలూరు గ్రామంలో ఆస్తి కోసం కట్టుకున్న భర్తనే భార్య హత్య చేయించింది.

గతేడాదితో పోలిస్తే దసరా పండుగకు ముందు ఏపీ, తెలంగాణలలో 36 శాతం పెరిగిన బస్ బుకింగ్స్

గతేడాదితో పోలిస్తే దసరా పండుగకు ముందు ఏపీ, తెలంగాణలలో 36 శాతం పెరిగిన బస్ బుకింగ్స్హైదరాబాద్: దసరా పండుగ వేళ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ ప్రయాణాల్లో బస్ బుకింగ్స్ అత్యధిక పెరుగుదలను నమోదు చేశాయి. ఈ నమోదు 36 శాతంగా ఉంది. ఈ ఏడాది దసరా పండుగ సమయంలో (సెప్టెంబర్ 22 - అక్టోబర్ 2) ప్రయాణ బుకింగ్‌లను గతేడాది (అక్టోబర్ 3 - అక్టోబర్ 12)తో పోలిస్తే... ఈ పెరుగుదల కన్పించింది. ఈ విషయాన్ని రెడ్ బస్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. రెడ్‌బస్ ప్రకారం, పండుగ సీజన్లో ఈ పెరుగుదల ప్రాంతీయ, నగరాంతర ప్రయాణాలలో పెరుగుతున్న ధోరణిని ప్రతిబింబిస్తుంది.

మిస్టర్ సీఎం స్టాలిన్.. ఒక్క కరూర్‌లోనే ఎందుకు జరిగింది? హీరో విజయ్ ప్రశ్న (Video)

మిస్టర్ సీఎం స్టాలిన్.. ఒక్క కరూర్‌లోనే ఎందుకు జరిగింది? హీరో విజయ్ ప్రశ్న (Video)తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కరూర్‌ జిల్లా కేంద్రంలోని జరిగిన టీవీకే పార్టీ ప్రచార సభలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు, సినీ నటుడు విజయ్‌ మంగళవారం ఓ వీడియో ద్వారా స్పందించారు. జీవితంలో అలాంటి ఘటనను ఎన్నడూ ఎదుర్కోలేదని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. తమవైపు ఎలాంటి తప్పు లేకపోయినా ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేశారని గుర్తు చేశారు.

Woman: ఆమె వయస్సు 19 సంవత్సరాలే.. భర్తతో గర్భా ఆడుతూ కుప్పకూలిపోయింది.. (video)

Woman: ఆమె వయస్సు 19 సంవత్సరాలే.. భర్తతో గర్భా ఆడుతూ కుప్పకూలిపోయింది.. (video)వయసుతో నిమిత్తంలేకుండా హర్ట్ ఎటాక్‌లు ఎక్కువయ్యాయి. చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా గుండెపోటుతో కుప్పకూలిపోతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. జిమ్ చేస్తు, డ్యాన్స్ చేస్తున్న వాళ్లు కూడా హర్ట్ ఎటాక్‌కు గురవుతున్నారు. తాజాగా.. మధ్య ప్రదేశ్‌లో గర్బాడ్యాన్స్ చేస్తుండగా ఒక మహిళ హార్ట్ స్ట్రోక్‌కు గురైంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండి

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండిఈ సంవత్సరం, ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం డోంట్ మిస్ ఎ బీట్ (ఒక స్పందనను కూడా కోల్పోకండి) అనే థీమ్‌తో ముడిపడి ఉంది. ఇది హృదయ సంబంధ వ్యాధుల (CVD) కారణంగా అకాల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని, కుటుంబాలు కలిసి గడిపే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నాయని గుర్తుచేసే ఒక శక్తివంతమైన సందేశం. భారతదేశానికి ఈ హెచ్చరిక ప్రత్యేకంగా అత్యవసరం, ఇక్కడ CVD భారం తీవ్రంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది.

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?కాలేయం పలు కారణాల వల్ల వ్యాధులకు గురవుతుంది. వీటిలో లివర్ క్యాన్సర్ ఒకటి. ఈ వ్యాధి తరచుగా దాని ప్రారంభ దశలో లక్షణాలను కలిగించదు, కాబట్టి గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. అయితే క్యాన్సర్ పెరిగేకొద్దీ, వివరించలేని బరువు తగ్గడం, ఆకలి లేకపోవడం, పొత్తికడుపు పైభాగంలో నొప్పి, కామెర్లు వంటి వివిధ సంకేతాలు, లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. వివరించలేని బరువు తగ్గడం: ఆకస్మికంగా, అనుకోకుండా బరువు తగ్గడం కాలేయ క్యాన్సర్‌కు సంకేతం కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఆకలి లేకపోవడంతో కలిపి ఉంటే అనుమానించాల్సిందే.

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బాదం పప్పులు రోజుకు ఎన్ని తినాలనే సందేహం చాలామందికి వుంటుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఒక సాధారణ వయోజన వ్యక్తి రోజుకు 5 నుండి 10 లేదా 6 నుండి 10 నానబెట్టిన బాదం పప్పులు తినడం సురక్షితమైనది, ప్రయోజనకరమైనది. కొంతమంది నిపుణులు రోజుకు 7-10 బాదం పప్పులను సిఫార్సు చేస్తారు. శారీరకంగా చురుకుగా ఉండే వ్యక్తులు లేదా క్రీడాకారులు 8 నుండి 10 బాదం పప్పులు తినవచ్చు. చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో.. అంటే, 20 కంటే ఎక్కువ తినడం వల్ల కేలరీలు పెరిగి బరువు పెరగడం, జీర్ణ సమస్యలు లేదా కిడ్నీలో రాళ్ల ప్రమాదం వంటివి పెరగవచ్చు.

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహన

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహనక్రికెట్ యొక్క భారీ పరిధిని వినియోగించుకోవటం ద్వారా అర్థవంతమైన సామాజిక మార్పును తీసుకురావటానికి, భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయ జీవిత బీమా సంస్థలలో ఒకటైన ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి(బిసిసిఐ) థాంక్స్ ఎ డాట్ కార్యక్రమం ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనను అంతర్జాతీయ వేదికపైకి తీసుకెళ్లడానికి కలిసి వచ్చాయి. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే ఇంటర్నేషనల్(ఒడిఐ) మ్యాచ్ సందర్భంగా భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు థాంక్స్-ఎ-డాట్ లోగోతో అలంకరించబడిన విలక్షణమైన గులాబీ రంగు జెర్సీలలో మైదానంలోకి దిగింది.
