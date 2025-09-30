అతిపెద్ద పైరసీ రాకెట్ను ఛేదించిన హైదరాబాద్ పోలీసులు
ఇటీవలికాలంలో అతిపెద్ద సినిమా పైరసీ రాకెట్లలో ఒకదాన్ని ఛేదించిన తర్వాత, హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు, హీరోలు, నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, డిజిటల్ పంపిణీ భాగస్వాములు వంటి తెలుగు సినిమా సోదరభావం సభ్యులతో ఉన్నత స్థాయి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి, కనుగొన్న విషయాలను వారికి వివరించడానికి, నేరాలు ఎలా జరుగుతున్నాయో మరియు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలను వివరించారు.
సమావేశంలో, ఇటీవలి దర్యాప్తులో బహిర్గతమైన పైరసీ యొక్క రెండు ప్రాథమిక పద్ధతులను అధికారులు వివరించారు. మొదటిదానిలో, నేరస్థులు మొబైల్ పరికరాలను ఉపయోగించి థియేటర్లలో సినిమాలను వివేకంతో రికార్డ్ చేశారు. రెండవదానిలో, సైబర్ నేరస్థులు సినిమా విడుదలకు చాలా కాలం ముందు డిజిటల్ పంపిణీ వ్యవస్థలను హ్యాక్ చేశారు, అధిక-విలువైన అసలు స్టూడియో కంటెంట్ను చట్టవిరుద్ధంగా యాక్సెస్ చేసి కాపీ చేశారు.
దర్యాప్తులో తమిళ్ ఎంవి, టెయిల్ బ్లాస్టర్స్ మరియు మోవిరుల్జ్ వంటి అనేక పైరసీ పోర్టల్లను గుర్తించామని మరియు ఆన్లైన్ గేమింగ్ మరియు బెట్టింగ్ ఆపరేటర్ల వంటి స్పాన్సర్లు ఈ సైట్లను ఎలా డబ్బు ఆర్జిస్తున్నారో లేదా ప్రచారం చేస్తున్నారో చూపించామని సిపి ఆనంద్ అన్నారు.
పైరేటెడ్ ఫైల్లు టొరెంట్ వెబ్సైట్లు, టెలిగ్రామ్ ఛానెల్లు మరియు అక్రమ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా మరింత ప్రసారం చేయబడతాయి. ఈ సైట్లలోని సందర్శకుల డేటాను తరచుగా సేకరించి, మోసం, డిజిటల్ అరెస్టులు మొదలైన అదనపు సైబర్ నేరాలకు పాల్పడటానికి ఉపయోగిస్తారు.
చిత్ర పరిశ్రమ ప్రతినిధులు ఈ చొరవను స్వాగతించారు మరియు వారి పూర్తి సహకారాన్ని హామీ ఇచ్చారు. చిరంజీవి, వెంకటేష్, నాగార్జున, నాని, తెలంగాణ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వి.వెంకట రమణ రెడ్డి (దిల్ రాజు), ఇతర చలనచిత్ర సోదరభావం సభ్యులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు.