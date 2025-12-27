హైదరాబాద్లో డ్రగ్స్ కలకలం : రకుల్ సోదరుడు కోసం గాలింపు
హైదరాబాద్ నగరంలో డ్రగ్స్ కలకలం చెలరేగింది. డ్రగ్స్ మాఫియా మరోమారు ఉలిక్కిపడేలా చేశారు. ముఖ్యంగా చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన వ్యక్తుల పేర్లు వరుసగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ వ్యవహారం మరింత సంచలనంగా మారింది. డ్రగ్స్ రహిత తెలంగాణ లక్ష్యంగా పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ విదేశీ డ్రగ్స్ నెట్వర్క్ మాత్రం కొత్త కొత్త మార్గాల్లో బయటపడుతూనేవుంది.
తాజాగా మాసబ్ట్యాంకు పరిధిలో బయటపడిన డ్రగ్స్ కేసు టాలీవుడ్తో పాటు బాలీవుడ్లోనూ తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. ఈ కేసులో ప్రముఖ హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ సోదరుడు అమర్ ప్రీత్ సింగ్ పేరు బయటకు రావడం కలకలం రేపుతోంది. సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వ్యక్తులు ఈ కేసుల్లో చిక్కుకోవడం ఆందోళనకు కారణమవుతోంది.
మాసబ్ట్యాంకు పోలీసులు, తెలంగాణ ఈగల్ టీమ్ సంయుక్తంగా చేపట్టిన ప్రత్యేక దాడుల్లో భారీగా డ్రగ్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ట్రూప్ బజార్ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యాపారవేత్తలు నితిన్ సింఘానియా, శ్రనిక్ సింఘ్వీ అనే ఇద్దరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరివద్ద ఉన్న 43 గ్రాముల కొకైన్తో పాటు ఎండీఎంఏ డ్రగ్స్ను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరివద్ద జరిపిన విచారణలో ఈ ఇద్దరు డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నట్టు తేలింది. పైగా, వీరికి నలుగురు రెగ్యులర్ కస్టమర్లు ఉన్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు.
ఆ జాబితాలో టాలీవుడ్, బాలీవుడ్లో గుర్తింపు ఉన్న స్టార్ హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ సోదరుడు అమర్ ప్రీత్ సింగ్ ఉన్నట్టు తేలింది. అతను తరచూ వీరి వద్ద డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేసినట్టు పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. దీంతో పరారీలో ఉన్న అమర్ ప్రీత్ సింగ్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.