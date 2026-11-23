Dimple Hayathi: గ్లామర్ సాంగ్స్, డాన్స్ చేశా; శర్వానంద్ కు మైలురాయి సినిమా భోగీ : డింపుల్ హయాతి
Dimple Hayathi, Sharwanand, Sampath Nandi
శర్వానంద్ నటించిన పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా 'భోగి' ట్రైలర్ను, నవంబర్ 27న తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది. గత రాత్రి అనగా నవంబర్ 22న హైదరాబాద్లోని దాస్పల్లా హోటల్లో తారల సందడితో కూడిన ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఆవిష్కరించారు. తెలంగాణ-మహారాష్ట్ర సరిహద్దులోని 1960ల నాటి ఒక కల్పిత గ్రామం నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రంలో, భూస్వామ్య శక్తులతో పోరాడే కూలీ గంగ పాత్రలో శర్వానంద్ నటించారు.
డింపుల్ హయాతి, అనుపమ పరమేశ్వరన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ట్రైలర్లోని ఒక హృద్యమైన సన్నివేశంలో, డింపుల్ పాత్ర మందారం తన చీరను అనుపమకు అందించి ఆమె గౌరవాన్ని కాపాడుతుంది. మరోవైపు, రాజ్ కపూర్ శైలిలో వాగ్దానం చేసిన సుందరమైన పాటను అందించలేకపోయినందుకు దర్శకుడు సంపత్ నంది క్షమాపణలు చెప్పారు.
హీరోయిన్ డింపుల్ హయతి మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమాలో నేను చాలా కొత్త క్యారెక్టర్ చేశాను. ఇప్పటివరకు నా గ్లామర్ సాంగ్స్, డాన్స్ చూశారు. కానీ ఇది మాత్రం చాలా వైవిధ్యమైన క్యారెక్టర్. మందారం అనే పాత్ర చేయడం నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. ఇది చాలా పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్. ఇలాంటి పాత్ర ఇచ్చిన డైరెక్టర్ సంపత్ నంది గారికి ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ సినిమాలో నేను తెలంగాణ యాసలో మాట్లాడాను. అనుపమతో కలిసి పనిచేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. శర్వానంద్ గారు ఈ సినిమాలో చాలా కొత్తగా కనిపిస్తారు. కచ్చితంగా ఈ సినిమా ఆయన కెరీర్లో మరో మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుందని నమ్ముతున్నాను.
శర్వానంద్ మాట్లాడుతూ, సంపత్ నంది కథ చెప్పినప్పుడు నేను చాలాసార్లు టెన్షన్ పడ్డాను. డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఈ భాష నాకు కరెక్ట్గా వస్తుందా? నేను చెప్పగలనా? అనిపించింది. ఎందుకంటే ప్రతి భాష ఒక తల్లిలాంటిది. మనం అమ్మతో మాట్లాడినప్పుడు ఎంత గౌరవంగా మాట్లాడతామో, భాష విషయంలో కూడా ఆ గౌరవం మనకు ఉండాలి. ఈ సినిమాలో నా పాత్రతో మీ అందరినీ కన్విన్స్ చేయగలనని అనుకుంటున్నాను. ఎలాంటి లెక్కలు వేసుకోకుండా ఒక కథను నమ్మి, శర్వా ఒక నటుడిగా ఈ పాత్ర చేయగలడని బలంగా నమ్మారు మా నిర్మాత.
1960లో పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవో అచ్చంగా అలాగే చూపించారు. కేకే అద్భుతమైన విజువల్స్ ఇచ్చారు. భీమ్స్తో నా జర్నీ నరేష్ గారు చేసిన సినిమాతో మొదలైంది. ఇప్పుడు ‘భోగి’ సినిమాతో మళ్లీ వర్క్ చేయడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమా కోసం ఆయన క్రియేట్ చేసిన పాటలు మామూలుగా ఉండవు. చచ్చిపోయే వరకు గుర్తుండిపోయే పాటలు ఇవి. అంత అద్భుతంగా మ్యూజిక్ చేశారు. అలాగే ఈ సినిమాకి మరో ప్రధాన బలం మా చంద్రబోస్ గారు. ఒక్కొక్క పదం అద్భుతంగా రాశారు. పాటలకు ప్రతిరోజూ లక్షల వ్యూస్ పెరుగుతున్నాయి. ఇది డబ్బు పెట్టి, పుష్ చేసి చేసిన సినిమా కాదు. సినిమా మీద నమ్మకంతోనే ముందుకు వెళ్తున్నాను. అనుపమ, డింపుల్తో పాటు నా చెల్లెలి పాత్ర చేసిన అమ్మాయి.. ఇలా అందరూ అద్భుతంగా నటించారు. ఇమేజ్ను పక్కనపెట్టి, కథను నమ్మి చేసిన సినిమా ఇది. సంపత్ నందికి మాస్ మీటర్ బాగా తెలుసు.
భోగి’ గురించి చెప్పాలంటే.. తగ్గినోడికి తగలబెట్టడం కూడా తెలుసు. అనవసరంగా కెలకకండి.. తగలబెట్టి పడేస్తాడు. అందరికీ థాంక్యూ వెరీ మచ్. లవ్ యూ. అని అన్నారు.
డైరెక్టర్ సంపత్ నంది మాట్లాడుతూ, ఈ కథను ఆయనకు తప్ప మరొకరితో షేర్ చేసుకోలేదు. చంద్రబోస్ ఇందులో కొన్ని పాటలు వింటే కళ్లల్లో నీళ్లు తిరుగుతాయి. అంత అద్భుతంగా రాశారు. ఈ సినిమాలో పనిచేసిన నటీనటులు, టెక్నీషియన్లు అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. నిర్మాత రాధామోహన్ గారితో నా జర్నీ ఎప్పుడూ సక్సెస్ఫుల్గానే ఉంటుంది. ‘భోగి’ కూడా అద్భుతమైన విజయం కాబోతోంది. నేను ఆయనలో నా తండ్రిని చూసుకుంటాను. ఏ ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా ఆయన పక్కన ఉంటాను. ఒక కొత్త దర్శకుడు ఈ సినిమా చేశాడనే దృష్టితో చూడండి. మీకు నచ్చితే పదిమందికి చెప్పండి. అందరికీ థాంక్ యూ.