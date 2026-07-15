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Ruthvik: అబ్బాయిగా, అమ్మాయిగానూ నటించా, ఆ సినిమా చూసి నాట్యం నేర్చుకున్నా : రుత్విక్
రుత్విక్, విశాఖ ధిమాన్ జంటగా నటించిన 'రాజా ది రాజా' చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అనిల్ బోయిడపు దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ పీరియాడిక్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్, ప్రేమ, వినోదం, యూత్ కు సంబంధించిన భావోద్వేగాల కలయికతో ఆకట్టుకోనుంది. బృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కె. నిహారిక దాసరి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని కె. శ్రీలత రెడ్డి సమర్పిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా సినిమా భారీ స్థాయిలో జూలై 17న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో రుత్విక్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
Hero Ruthvik
మీ తొలి సినిమా విడుదలకు వస్తోంది. ఎలా అనిపిస్తోంది?
-చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది. అదే సమయంలో కొంచెం టెన్షన్ కూడా ఉంది. ఈ రోజు కోసం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూస్తున్నాను. నా కల ఇప్పుడు నెరవేరబోతోంది. ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో అనే ఆసక్తి, టెన్షన్ రెండూ ఉన్నాయి.
ఈ ప్రయాణంలో దాదాపు ప్రతి విభాగం నుంచి ఎంతో నేర్చుకున్నాను. పూర్తిగా మొదటి నుంచి ప్రారంభించాను. ఈ మొత్తం ప్రయాణం నాకు ఒక గొప్ప అనుభవంలా అనిపించింది. నా క్రాఫ్ట్పై, కథపై ఉన్న నమ్మకంతో, చాలా పాజిటివ్ వైబ్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాను.
-నా క్రాఫ్ట్పై నాకు ఉన్న గౌరవం, నమ్మకం ప్రేక్షకుల ఆదరణను తప్పకుండా తీసుకొస్తుందని నమ్ముతున్నాను.
యాక్టర్ కావడానికి మీరు చేసిన గ్రౌండ్ వర్క్ ఏమిటి?
చిన్నప్పటి నుంచే నటనపై ఆసక్తి ఉంది. స్కూల్లో, నాటకాల ప్రదర్శనల్లో పాల్గొనేవాడిని. షేక్స్పియర్ నాటకంలో డ్యూక్ పాత్ర కూడా చేశాను.
అమెరికాలో ఫిల్మ్ కోర్స్ చదివాను. అలాగే కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా చేశాను. నేను చేసిన ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్లో డ్యూయల్ రోల్ చేశాను. అందులో అబ్బాయిగానూ, అమ్మాయిగానూ నటించాను. నాకు ఎప్పుడూ కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనే ఆసక్తి ఉంటుంది.
యాక్టింగ్ బయట నుంచి చూసినప్పుడు ఒకలా కనిపిస్తుంది. కానీ పరిశ్రమలోకి వచ్చాక అది ఎంత కష్టమైన ప్రయాణమో తెలుస్తుంది. ఆ కష్టాలు మాటల్లో చెప్పలేం... అనుభవిస్తేనే అర్థమవుతాయి.
ఈ సినిమా చేయడానికి ముందు ఎన్ని కథలు విన్నారు?
దాదాపు ఏడు కథలు విన్నాను. అందులో 'మార్సల్ ఆర్ట్స్ నేపధ్యంలో ఒక కథ వుంది. నిజానికి దాంతోనే హీరోగా పరిచయం కావాలనుకున్నాను. దాని కోసం ఏడు నెలలు ప్రిపరేషన్ కూడా చేశాను. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల అది జరగలేదు. ఆ తర్వాత మంచి కథ కోసం చూస్తున్న సమయంలో 'రాజా ది రాజా' వచ్చింది.
తొలి సినిమాకే రెండు గెటప్స్ చేయడం ఎలా అనిపించింది?
నాకు ఎప్పుడూ ఛాలెంజింగ్ పాత్రలు చేయడమే ఇష్టం. ఈ సినిమాలోని రెండు గెటప్స్ కోసం పూర్తిగా ప్రిపేర్ అయ్యాను. కాస్ట్యూమ్స్ కూడా స్వయంగా చూసుకున్నాను.
-విక్రమ్ గారు, కమల్ హాసన్ గారు చేసిన విభిన్న పాత్రలు నాకు చాలా ఇష్టం. చిన్నప్పుడు 'అపరిచితుడు', 'చంద్రముఖి' లాంటి సినిమాలు చూసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. అప్పుడే శ్లోకాలు, సంగీతం కూడా నేర్చుకున్నాను. 'చంద్రముఖి' చూసిన తర్వాత భరతనాట్యం, కూచిపూడి కూడా నేర్చుకున్నాను. అప్పుడు నాకు తెలియదు కానీ... తర్వాత ఫిల్మ్ కోర్స్లో చేరినప్పుడు నేను అనుసరించిన విధానాన్ని మెథడ్ యాక్టింగ్ అంటారని తెలిసింది.
సాయికుమార్ గారు, నరేష్ గారితో కలిసి నటించడం ఎలా అనిపించింది?
-నరేష్ గారు నా తండ్రి పాత్రలో కనిపిస్తారు. ఆయనతో నటించడం చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. ఆయన నన్ను ఎంతో ప్రోత్సహించారు. సెట్స్లో చాలా సరదాగా ఉంటారు. కానీ 'యాక్షన్' అనగానే పూర్తిగా పాత్రలోకి వెళ్లిపోతారు.
-సాయికుమార్ గారితో నటించడం కూడా గొప్ప అనుభవం. ఒక సీన్ పూర్తి చేసిన వెంటనే పాత్ర నుంచి బయటకు వచ్చి చాలా కూల్గా మారిపోతారు. అది చూడటం నాకు చాలా కొత్త అనుభవంగా అనిపించింది.
డైరెక్టర్ అనిల్ బోయిడపు గురించి?
-తనకి సినిమా అంటే చాలా పాషన్. పలు సూపర్ హిట్ సినిమాలకు ఆయన అసోసియేట్ గా పని చేశారు. చాలా క్లారిటీ వున్న డైరెక్టర్. చాలా మంచి డైరెక్టర్ అవుతారు.
ఈ ప్రయాణంలో మీ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన సపోర్ట్ ఎలా ఉంది?
-మా నాన్నగారికి సినిమాలంటే పెద్దగా ఆసక్తి ఉండేది కాదు. ఎప్పుడూ చదువుపైనే దృష్టి పెట్టమని చెప్పేవారు. ఒకసారి న్యూయార్క్లో నా పెర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత చాలా ఆనందపడ్డారు. అప్పటి నుంచి నాకు నచ్చిన రంగంలో ముందుకు వెళ్లమని ప్రోత్సహించారు. నేను ఎన్నో ఆడిషన్స్ ఇచ్చాను. చాలా ప్రాసెస్ తర్వాత ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను. దానికి మంచి ప్రశంసలు రావడంతో మా కుటుంబానికి కూడా నాపై మరింత నమ్మకం వచ్చింది.
ఈ కథలో మిమ్మల్ని బాగా ఆకట్టుకున్న అంశం ఏమిటి?
-ఈ కథలో ఒక చాలా బలమైన పాయింట్ ఉంది. అదే నన్ను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఆ అంశం జూలై 17న మీరు బిగ్ స్క్రీన్పై చూస్తారు. అది మీకూ తప్పకుండా నచ్చుతుంది. ఇది మంచి యూత్ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. విజువల్గా, మ్యూజికల్గా సినిమా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది.
నాగ్ అశ్విన్ గారు ఈ సినిమా చూశారా?
ఇంకా పూర్తి సినిమా చూడలేదు. టీజర్, ట్రైలర్ ఆయనకు చాలా నచ్చాయి. "నీ ప్రయాణాన్ని నువ్వే నిర్మించుకోవాలి" అని నాకు చెప్పారు.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ గురించి?
మైత్రీ రవి గారు టీజర్, ట్రైలర్తో పాటు పూర్తి సినిమా కూడా చూశారు. సినిమా వారికి చాలా నచ్చింది. మంచి స్కేల్లో, గ్రిప్పింగ్గా తీశారని చెప్పారు. సినిమా కథ, కంటెంట్పై నమ్మకంతో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ సినిమాను విడుదల చేయడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.
ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఒక సీన్కు యూనిట్ మొత్తం చప్పట్లు కొట్టారట. నిజమేనా?
అవును. ఇందులో నాకు, నరేష్ గారికి మధ్య ఒక ముఖ్యమైన సీన్ ఉంటుంది. ఆ సీన్ చాలా బాగా వచ్చింది. అది పూర్తయ్యాక నరేష్ గారు నా నటనను అందరి ముందూ ప్రశంసించారు. అది నాకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే క్షణం.
ప్రేక్షకులకు ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నారు?
-చాలా ప్రేమతో, ప్యాషన్తో చేసిన సినిమా ఇది. మేమంతా కొత్తవాళ్లమే అయినా ఎంతో నమ్మకంతో ఈ సినిమా చేశాం. ఒక కొత్త టాలెంట్ను మీరు తప్పకుండా ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాం. ఇది ఒక మంచి ఫీల్గుడ్ సినిమా. ప్రతి ఒక్కరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. సినిమా పూర్తయ్యాక ప్రేక్షకులు చిరునవ్వుతో థియేటర్ నుంచి బయటకు వస్తారు. మంచి ఫన్, మంచి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. విజువల్గా, మ్యూజికల్గా కూడా సినిమా అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది.
ముద్రగడ పద్మనాభం మృతి... ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలు వద్దన్న కుటుంబీకులు
కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం అనారోగ్యంతో మృతి చెందగా, ఆయన అంత్యక్రియలను టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. అయితే, ముద్రగడ పద్మనాభం కుటుంబీకులు మాత్రం ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని తిరస్కరించారు. జీవించివున్నపుడు అనేక విధాలుగా అవమానించి, ఇపుడు అధికారిక గౌరవాలు, సానుభూతి తమకు అవసరం లేదని ఆయన కుటుంబీకులు స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్కు చార్జ్ చేస్తుండగా మంటలు... ఇద్దరు మృతి
ఇటీవలికాలంలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలోని బ్యాటరీలు పేలిపోతున్న సంఘటనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా అగ్నిప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. తాజాగా ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నోయిడాలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్కు చార్జింగ్ చేస్తుండగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ మంటలు భారీ అగ్నిప్రమాదానికి దారితీశాయి. ఫలితంగా ఇద్దరు వ్యక్తులు మృత్యువాతపడ్డారు.
పెళ్లి సంబంధం చూస్తున్నారని గుండు చేయించుకున్న యువతి, వీడియో
ఓ యువతి గుండు చేయించుకుంటున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఆ యువతి గుడిలో తలనీలాలు ఇస్తూ కనబడుతోంది. ఇన్స్టాగ్రాంలో తనకు సంబంధించిన ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసి.... మా అమ్మ నాకు పెళ్లి సంబంధం చూస్తోంది అంటూ ట్యాగ్ లైన్ పెట్టింది. ఈ ట్యాగ్ లైన్ చూసిన నెటిజన్లు... ఇదేదో ఆమెకి ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారనీ, అందుకే ఆమె అలా గుండు చేయించుకుంటోందంటూ వ్యాఖ్యలు జోడిస్తూ దాన్ని వైరల్ చేసారు. వీడియో కింద కామెంట్లు చూసిన యువతి కీర్తనా మీనన్ షాక్ తిన్నానంటూ మరో వివరణ ఇచ్చింది.
నదుల అనుసంధానంతోనే కరువు కష్టాలు తీరుతాయి : సీఎం చంద్రబాబు
నేను దోషిని కాదు, అందుకే చనిపోతున్నా: నెల్లూరులో ఆత్మహత్య చేసుకున్న హరికృష్ణ సెల్ఫీ వీడియో
సొంత అక్క భర్తను హత్య చేసిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడు తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాద ఘటనకు ముందు అతడు ఓ సెల్ఫీ వీడియో తీసాడు. అందులో తన చావుకి ఎవ్వరూ కారణం కాదనీ, తనే స్వయంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పాడు. తను చనిపోయాక మాత్రమే ఈ వీడియోను బైటకు విడుదల చేయాలని కూడా కోరాడు. అందులో తను పూర్తిగా నిర్దోషినంటూ తనను తాను సమర్థించుకున్నాడు. తనను గత నెల 15 నుంచి మానసికంగా హింసించారనీ, ఇక తను బ్రతికి వున్నా, చనిపోయినా ఒక్కటేనన్న నిర్ణయానికి వచ్చానన్నాడు.
పరగడుపున మంచినీరు తాగుతున్నారా?
మనిషి శరీరానికి నీరు ఎంత ముఖ్యమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ నీరు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగడం వల్ల ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. అవేంటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం. పరగడుపున గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల మలమూత్ర విసర్జన సులభంగా సాగుతుంది. పెద్దపేగు శుభ్రపడి ఆహారంలోని పోషకాలను మరింత మెరుగ్గా స్వీకరిస్తుంది. శరీరంలో పేరుకునిపోయిన వ్యర్థాలు ఏ రోజుకారోజు బయటకి వెళ్లిపోతాయి. రక్తం శుద్ధి చేయడమే కాదు రక్తం కూడా వృద్ది చెందుతుంది. బరువు తగ్గే అవకాశాలా చాలా మేరకు ఉన్నాయి.
ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య ద్వారా మహిళలకు ఆరోగ్య సేవల ప్రాప్యత బలోపేతం చేస్తున్న మీనాక్షి ఎనర్జీ
నెల్లూరు: సమాజ ఆరోగ్యాభివృద్ధి, మహిళల సంక్షేమం పట్ల తన నిబద్ధతను మరోసారి చాటుతూ, వేదాంత పవర్ మీనాక్షి ఎనర్జీ లిమిటెడ్ తన ప్రధాన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమమైన ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య కింద, తమ్మినపట్నం పంచాయతీలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరుకు చెందిన జయభారతి హాస్పిటల్ సహకారంతో నిర్వహించిన ఈ వైద్య శిబిరం మహిళల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఇందులో ప్రజనన మార్గ సంక్రమణలు(Reproductive Tract Infections – RTIs), రక్తహీనత (అనీమియా), ఇతర స్త్రీరోగ సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలపై నివారణాత్మక ఆరోగ్య పరీక్షలు, వైద్య సంప్రదింపులు, చికిత్సలు అందించబడ్డాయి.
గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ఎలా వేసుకోవాలి?
చాలామంది గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు వాడుతుంటారు. కానీ వాటిని ఎలాబడితే అలా వేసుకుంటారు. ఐతే ఈ మాత్రలను ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవాలి. గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ముఖ్యంగా Pantoprazole, Omeprazole వంటి పి.పి.ఐ మాత్రలు ఉదయం పడగడుపున, పరగడుపున వేసుకోవాలి. మాత్రను కేవలం మంచినీళ్లతో మాత్రమే మింగాలి. పాలు, టీ, కాఫీ లేదా జ్యూస్లతో అస్సలు వేసుకోకూడదు. మాత్ర వేసుకున్న తర్వాత కనీసం 30 నుండి 45 నిమిషాల వరకు ఎలాంటి ఆహారం లేదా పాలు, టీ తీసుకోకూడదు. అప్పుడే మాత్ర పూర్తిగా పనిచేస్తుంది.
Acidity, అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు
కొంతమంది అజీర్ణ సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తిన్నది జీర్ణం కాదు. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. ఛాతిలో నొప్పి కలిగినట్టుగా ఉంటుంది. నోటి నుంచి దుర్వాసన, పొడి దగ్గు, ఆయాసం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ అసిడిటీ లక్షణాలు. అయితే అసిడిటీని తగ్గించుకునేందుకు మన ఇంట్లో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు చాలు. వాటితో అసిడిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపునే నాలుగైదు పుదీనా ఆకులను నమిలి మింగుతుంటే అందులోని ఔషధ గుణాలు అసిడిటీని తగ్గిస్తాయి. భోజనం తర్వాత పుదీనా ఆకుల రసాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగినా అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
బీపీ, మధుమేహం వున్నవారు చియా సీడ్స్ నీటితో సేవిస్తే...?
చియా సీడ్స్. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజలలో ఇవి కూడా ఒకటి. చియా సీడ్స్ కాస్తంత నీటిలో ఓ గంటపాటు నానబెట్టి ఆ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగుతుంటే బీపీ, మధుమేహం వంటివి అదుపులో వుంటాయి. చియా గింజలను తీసుకుంటుంటే అధిక బరువును వదిలించుకోవడంలో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా వుంటాయి. చియా గింజల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలలో వున్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి అనేక వ్యాధులను దరిచేరనీయవు. చియా గింజల్లో ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటుంటే ఆకలిగా అనిపించదు.