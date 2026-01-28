మొదటి సారిగా మనిషి మీద నమ్మకంతో శబార మూవీని చేశా : దీక్షిత్ శెట్టి
Dixit Shetty, Misha Narang and others
దీక్షిత్ శెట్టి, క్రితికా సింగ్ ప్రధాన పాత్రల్లో ప్రేమ్ చంద్ కిలారు తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘శబార’. విశ్రమ్ ఫిల్మ్ ఫ్రాటర్నిటీ బ్యానర్ మీద హర్షిత చదలవాడ, దుర్గా చుంచు, రమాదేవి కిలారు నిర్మించిన ఈ మూవీకి సంబంధించిన ప్రపంచాన్ని ‘హార్ట్ బీట్ ఆఫ్ శబార’ ద్వారా పరిచయం చేశారు. మిథున్ ముకుందన్ ఈ మూవీకి సంగీతాన్ని అందించారు. అజయ్ అబ్రహం జార్జ్ ఈ సినిమాకి కెమెరామెన్గా పని చేశారు.
దీక్షిత్ శెట్టి మాట్లాడుతూ, గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా తర్వాత ఇప్పుడు శబార తో వస్తున్నా. అందరికీ ‘హార్ట్ బీట్ ఆఫ్ శబార’ నచ్చి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. శబార అంటే ప్రపంచం.. ప్రేమ్ చంద్ క్రియేట్ చేసిన ప్రపంచమిది. అడవిలోనే మొత్తం కథ జరుగుతుంది. ఈ మూవీకి ఖచ్చితంగా సక్సెస్ మీట్ జరుగుతుంది. నేను ఇంత వరకు 8 సినిమాలు చేశాను. మొదటి సారిగా ఓ మనిషి మీద నమ్మకం పెట్టుకుని ప్రేమ్ చంద్ కోసం ఈ మూవీని చేశాను. రెండేళ్లుగా మాతో ప్రయాణం చేసిన టీంకు థాంక్స్. మిథున్ తన మ్యూజిక్తో మాయ చేశారు. ‘హార్ట్ బీట్ ఆఫ్ శబార’ నచ్చితే షేర్ చేసి, అందరికీ చేరేలా సపోర్ట్ చేయండి’ అని అన్నారు.
దర్శకుడు ప్రేమ్ చంద్ కిలారు మాట్లాడుతూ, శబార చిత్రీకరణ ఇంకా పూర్తి కాలేదు. త్వరలోనే ఆడియెన్స్ ముందుకు వస్తాం. మా నాన్న నాకు దేవుడి కంటే ఎక్కువ. ఆ నాన్ననే ఎదురించి సినిమాను తీస్తున్నానంటే.. ఎలాంటి సినిమాని తీస్తుంటానో అర్థం చేసుకోండి. నాకు ఈ ప్రయాణంలో సపోర్ట్ చేసిన దీక్షిత్ గారికి థాంక్స్. మిథున్ గొప్ప సంగీతాన్ని అందించారు. ఇకపై నా ప్రయాణం ఆయనతోనే కంటిన్యూ చేస్తాను. అజయ్ అబ్రహం జార్జ్ పేరు ఇకపై ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది. సినిమానే అంతా మాట్లాడుతుంది. నచ్చింది చేయడమే జీవితం’ అని అన్నారు.
క్రితిక సింగ్ మాట్లాడుతూ* .. ‘ప్రేమ్ చంద్ గారు లేకపోతే ‘శబార’ ఇంత గొప్పగా వచ్చేది కాదు. నన్ను నమ్మి ఇంత మంచి పాత్రను ఇచ్చిన ఆయనకు థాంక్స్. హార్ట్ బీట్ ఆఫ్ ‘శబార’కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఇది ఆరంభం మాత్రమే. మున్ముందు మరింత కంటెంట్తో ఆడియెన్స్ ముందుకు వస్తామ’ని అన్నారు.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మిథున్ ముకుందన్ మాట్లాడుతూ* .. ‘హార్ట్ బీట్ ఆఫ్ ‘శబార’కి మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చిన ఆడియెన్స్కి థాంక్స్. నాకు అవకాశం ఇచ్చిన ప్రేమ్ చంద్ గారికి థాంక్స్. ఆయన కథ చెప్పిన తీరు చూసిన తరువాత ఈ సినిమా వంద శాతం హిట్ అవుతుందనే నమ్మకం నాకు ఏర్పడింది. మున్ముందు మరింత ప్రమోషనల్ కంటెంట్తో ఆడియెన్స్ ముందుకు వస్తామ’ని అన్నారు.