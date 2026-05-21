Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టైలిష్ థ్రిల్లింగ్ మూవీగా ఐ యామ్ గేమ్
దుల్కర్ సల్మాన్ మూవీ ‘ఐ యామ్ గేమ్’ రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. దుల్కర్ సల్మాన్ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 2026 ఆగస్టు 20న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ప్రస్తుతం డబ్బింగ్తో పాటు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. దుల్కర్ సల్మాన్కు చెందిన వే ఫారర్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఈ చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు.
దక్షిణ భారతదేశంలోని 100కు పైగా లొకేషన్లలో చిత్రీకరించిన ఈ సినిమాకు నహాస్ హిదాయత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వే ఫారర్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై దుల్కర్ సల్మాన్, జోమ్ వర్గీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుండగా, షహబాస్ రషీద్, ఆదర్శ్ సుకుమారన్ కథా రచన అందించారు.
మలయాళ సినీ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రాల్లో ఒకటిగా ‘ఐ యామ్ గేమ్’ నిలవనుంది. ఈ చిత్రంలో దుల్కర్ సల్మాన్ అల్ట్రా స్టైలిష్, మాస్ అవతార్లో కనిపించనున్నారు. తన కెరీర్లో ఇదే అత్యంత స్టైలిష్ మూవీ అని దుల్కర్ ఇప్పటికే వెల్లడించారు. ‘లోకా’ బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత వే ఫారర్ ఫిల్మ్స్ నుంచి వస్తున్న తదుపరి భారీ ప్రాజెక్ట్ ఇదే. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్, సెకండ్ లుక్ పోస్టర్లు సోషల్ మీడియాలో అద్భుతమైన స్పందన తెచ్చుకున్నాయి. ఇదే దుల్కర్ సల్మాన్ కెరీర్లో 40వ చిత్రం కావడం విశేషం.
ఇప్పటివరకు మలయాళ ప్రేక్షకులు చూడని స్టైల్లో థ్రిల్లింగ్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ను ఈ సినిమా అందించబోతోంది. దుల్కర్ సల్మాన్తో పాటు ఆంటోని వర్గీస్, తమిళ నటుడు-దర్శకుడు మిస్కిన్, కయాడు లోహర్, కతిర్, పార్థ్ తివారి, తమిళ నటి సంయుక్త విశ్వనాథన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. జేక్స్ బీజోయ్ సంగీతం అందిస్తుండగా, యాక్షన్ సీక్వెన్స్లను అన్బరివ్ డిజైన్ చేస్తున్నారు. ‘ఆర్డీఎక్స్’ బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత నహాస్ హిదాయత్ తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ఇదే.
మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ‘ఐ యామ్ గేమ్’ విడుదల కానుంది.
ప్రధాని మోదీ ఇటలీ పర్యటన విజయవంతం
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన ఐదు దేశాల అధికారిక పర్యటనలో భాగంగా ఇటలీలో తన పర్యటనను విజయవంతంగా ముగించుకుని న్యూఢిల్లీకి తిరిగి వచ్చారు. భారత్, ఇటలీ దేశాలు నిన్న తమ సంబంధాలను ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంగా ఉన్నతీకరించుకుంటున్నట్లు ప్రకటించాయి. ఇది ద్వైపాక్షిక సంబంధాలలో ఒక పెద్ద ముందడుగు. వ్యవసాయం, కీలక ఖనిజాలు, ఆయుర్వేదం, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, భారత నర్సులను ఇటలీకి తరలించేందుకు వీలు కల్పించడం వంటి పలు రంగాలలో ఇరు దేశాలు అనేక ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశాయి.
New Party For Cockroaches: బొద్దింక జనతా పార్టీ.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్
ఈ వారం మొదట్లో, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి దేశంలోని నిరుద్యోగ యువతలో ఒక వర్గాన్ని బొద్దింకలతో పోల్చి ఒక సామాజిక వ్యాఖ్య చేశారు. ఈ యువత ఉద్యోగాలు సంపాదించలేకపోతున్నారని, అందుకే వారు సామాజిక కట్టుబాట్లకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టారని ఆయన అన్నారు. భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి చేసిన ఈ తీవ్రమైన విమర్శ, ప్రజల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. దాని ఫలితంగా 'బొద్దింక జనతా పార్టీ' అనే పేరుతో ఒక కొత్త వ్యంగ్య పార్టీ ఆవిర్భవించింది.
తెలంగాణాలో తొలిసారి సరస్వతీ నది పుష్కరాలు.. ప్రారంభించిన కంచి పీఠాధిపతి
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తొలిసారి సరస్వతీ నది పుష్కరాలు తొలిసారి అత్యంత వైభవోపేతంగా ఆరంభమయ్యాయి. గురువారు ఉదయం కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి జగద్గురు శ్రీశంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి, మంత్రులు శ్రీధర్బాబు, కొండా సురేఖ పుష్కరాలను ప్రారంభించారు. పుష్కరాలకు వచ్చే భక్తుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్దఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చొరవ చూపి తొలిసారి అంత్య పుష్కరాలు నిర్వహిస్తోంది.
ప్రీ-డయాబెటిస్ బాధితులకు బాదంతో ఎంతో మేలు, ఎలాగంటే?
జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురితమైన డాక్టర్ అనూప్ మిశ్రా, డాక్టర్ సీమా గులాటిల పరిశోధన.. 24 వారాల పాటు క్రమం తప్పకుండా బాదం పప్పులు తినడం వల్ల కార్యనిర్వాహక పనితీరు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు, శరీర నిర్మాణంలో ఆశాజనక మార్పులు. ప్రతిరోజూ కొన్ని బాదం పప్పులు తినడం లాంటి చిన్న ఆహారపు అలవాటు.. ప్రీ-డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్న మధ్యవయస్కులైన భారతీయుల్లో ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని, జీవక్రియల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురితమైన తాజా పరిశోధన వెల్లడించింది. అలాగే శరీరంలో వాపు, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి సూచికలను కూడా బాదం తగ్గిస్తుందని పేర్కొంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడు భగభగ... బైటకు రావద్దండీ...
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి చేరుతున్నాయి. ఈరోజు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రత 47 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ దాటిందని చెబుతున్నారు. దీనితో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విపరీతమైన వడగాలులు, ఉక్కపోతగా వుంటోంది. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా విపత్తు నిర్వహణ చర్యలు ముమ్మరం చేసినట్లు రెండు తెలుగు ప్రభుత్వాధికారులు వెల్లడించారు. కొన్ని సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకూ ఎండ తీవ్రంగా వుంటుంది కనుక బైటకు రావద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్పించి చిన్నారు, గర్భిణులు, వృద్ధులు బైటకు రాకూడదని తెలియజేస్తున్నారు.
లివర్ ఆరోగ్యం కోసం ఏం చేయాలి?
కాలేయం ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే మందులను అతిగా తీసుకున్నా లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే వాడాలి. కాలేయాన్ని కాపాడేందుకు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. సరైన నూనె వాడకుండా వండిన ఆహారం తింటే లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మద్యం సేవించడం కూడా లివర్ నాశనానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి మద్యాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే మంచిది. ఆహారాన్ని సరిగా ఉడికించకుండా తింటే లివర్పై భారం పెరుగుతుంది, కాబట్టి పూర్తిగా ఉడికిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి.
మామిడి పండ్లు తింటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోండి
మామిడి పండ్లు. వేసవి సీజన్లో వచ్చే ఈ మామిడి పండ్లలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే పోషకాలు వున్నాయి. వాటితో మనకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడి పండ్లలో విటమిన్ సి వుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థను పెంపొదిస్తుంది. మామిడి పండ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మామిడి పండ్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్. మామిడి పండ్లు ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లు ఎ, సిలకు మంచి మూలం. మామిడి పండ్లలో కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే లుటీన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ వుందా, ఇలా వదిలించుకోవచ్చు
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.