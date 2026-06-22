నాకు అలాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి, నన్ను ఎవరో ఒకరు కాపాడండి: నటి గాయత్రి గుప్త ఎమోషనల్ వ్యాఖ్యలు
ఒత్తిడి.. డిప్రెషన్. ఈ సమస్య కొంతమందిని వేధించే విపరీతమైన సమస్య. దాని నుంచి కొంతమంది బైటపడి హాయిగా జీవిస్తుంటారు. మరికొందరు సతమతమవుతూ తీవ్రమైన మనోవ్యధను అనుభవిస్తుంటారు. అట్లాంటి దారుణ స్థితిలోకి వెళ్లిపోయినట్లు నటి గాయత్రి గుప్త తన ఇన్ స్టాగ్రాం పేజీలో చెపుతూ ఉద్వేగానికి లోనయ్యింది. ఆమె మాట్లాడుతూ... నాకు ఈమధ్య తరచూ చావు ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. చనిపోదామని అనిపిస్తోంది. నన్ను ఎవరో ఒకరు ఖచ్చితంగా కాపాడాల్సిందే. ఆత్మహత్య ఆలోచనలు నాలో విపరీతంగా వస్తున్నాయి.
Gayatri Gupta says she is experiencing panic-inducing thoughts
లైంగిక వేధింపులు కారణంగా నేను ఇలా ఒత్తిడిలోకి వెళ్లిపోయాను. తీవ్రమైన మానసిక వ్యధను అనుభవిస్తున్నాను. నాకు ఏం జరుగుతుందో తెలియడంలేదు. వైద్యులెవరైనా నాకు చికిత్స చేస్తేనే మామూలవుతానా లేదంటే ఎవరైనా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తే మారుతానా తెలియడంలేదు. వాయిస్ ఆఫ్ ఉమెన్ వాళ్లతో సాయం తీసుకుందామని మాట్లాడేందుకు యత్నిస్తే వాళ్లు నన్ను అసలు పట్టించుకోవడంలేదు. ఎవరిని ఆశ్రయించాలో నేనేమి చేయాలో అసలు తెలియడంలేదు. ప్రతి ఒక్కరు నీకు నేను మద్దతుగా వుంటాను అని కామెంట్ చేస్తారు.
కానీ ఏ ఒక్కరూ కూడా నాకు సపోర్టుగా వున్నట్లు కనిపించరు. కేవలం కామెంట్ రాసేసి సైలెంట్ అవుతున్నారు. ఆన్ లైన్లో ఇట్లా డ్రామాలు ఆడేవారు నాకు ఎలా సాయం చేస్తారు. నిజంగా నాపై ఎవ్వరికీ శ్రద్ధలేదు. నేను ఏమైపోతానో నాకు అర్థం కావడంలేదు అంటూ ఆమె ఎమోషనల్ అవుతూ చెప్పింది.
లక్నోలోని కోచింగ్ సెంటర్లో అగ్ని ప్రమాదం.. 14మంది విద్యార్థులు మృతి (video)
లక్నోలోని అలీగంజ్ ప్రాంతంలో సోమవారం ఒక కోచింగ్ సెంటర్ భవనంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించడంతో కనీసం 14 మంది విద్యార్థులు మరణించారని ఉత్తరప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి బ్రజేష్ పాఠక్ తెలిపారు. మంటలు చెలరేగిన తర్వాత పలువురు అందులో చిక్కుకుపోగా, కొందరు విద్యార్థులు మొదటి అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకారు. గంటకు పైగా చెలరేగిన ఈ మంటలను అదుపులోకి తెచ్చిన అనంతరం 14 మృతదేహాలను వెలికితీశారు. వాణిజ్య ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ భవనంలో కోచింగ్ సెంటర్తో పాటు గేమింగ్ జోన్, పెంపుడు జంతువుల ఉపకరణాల దుకాణం, పెట్ క్లినిక్, ఇతర దుకాణాలు ఉన్నాయి.
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ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు జూన్ 26 వరకు భారీ వర్ష సూచన
అమరావతిలోని భారత వాతావరణ శాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు జూన్ 26 వరకు భారీ వర్ష సూచనను జారీ చేసింది. రాయలసీమ, దాని పరిసర ప్రాంతాలపై ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం అలాగే ఉత్తర ఛత్తీస్గఢ్ నుండి తెలంగాణ వరకు విస్తరించి ఉన్న అల్పపీడన ద్రోణి కారణంగా ఈ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఈ వాతావరణ పరిస్థితుల కలయిక వల్ల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ రుతుపవనాల ప్రభావం మళ్లీ పుంజుకోనుంది. ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, అక్కడక్కడా కురిసే భారీ వర్షాలు, తరచుగా సంభవించే పిడుగులు, గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే బలమైన గాలుల పట్ల స్థానిక యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు.
మీకు గంట టైమిస్తున్నా, నా దువ్వాడను వదిలేయండి లేకపోతే: పోలీసులకు దివ్వెల మాధురి వార్నింగ్, వీడియో
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు శ్రీకాకుళంలోని కొత్తూరు పోలీసు స్టేషనులో దువ్వాడ శ్రీనివాస్ పైన కేసు నమోదైంది. ఈ నేపధ్యంలో కొత్తూరు పోలీసులు సోమవారం ఉదయం దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ను అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషనుకి తీసుకెళ్లి విచారిస్తున్నారు. ఐతే ఒక సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్సీని పోలీసు స్టేషనులో గంటలకొద్దీ కూర్చోబెడతారా అంటూ దివ్వెల మాధురి పోలీసు స్టేషన్ ఎదుట బైఠాయించారు. ఆమె మాట్లాడుతూ.... ఎవడో కౌన్కిస్కా గొట్టంగాడు పవన్ కల్యాణ్ పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసాడని కేసు పెడితే దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ను తీసుకొస్తారా?
Amaravati : నిఫ్ట్ కోసం అమరావతిలో పది ఎకరాల్లో శాశ్వత క్యాంపస్
అమరావతిలోని సఖమూరు 10 ఎకరాల స్థలంలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ (నిఫ్ట్) కోసం శాశ్వత క్యాంపస్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. వస్త్ర, చేనేత, గార్మెంట్ రంగాలను బలోపేతం చేసే విస్తృత విధానంలో భాగంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ను చేపడుతున్నట్లు చేనేత, జౌళి శాఖ మంత్రి ఎస్. సవిత ఒక సమావేశంలో వెల్లడించారు. అమరావతిలో అభివృద్ధి చెందుతున్న విద్యా కేంద్రంలో ఈ కొత్త సంస్థ ఏర్పాటు కానుంది. ఇదే ప్రాంతంలో 50 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ క్యాంపస్ కూడా శాశ్వతంగా కొలువుదీరనుంది.
గర్భిణీ స్త్రీలు బీట్రూట్ తినవచ్చా లేదా?
గర్భిణీ స్త్రీలు ఆహారం తీసుకునే విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంటారు. రక్తం తక్కువగా వున్నప్పుడు బీట్రూట్ తింటే మంచిదని కొందరు సలహా ఇస్తుంటారు. మరికొందరు బీట్రూట్ తినకూడదు అంటుంటారు. గర్భిణీ స్త్రీలు వీటిని నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి మాత్రం తినకూడదు. బీట్రూట్ దుంపల్లో ఫోలేట్, ఐరన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటాయి. దీన్ని తినడం వల్ల కడుపులోని పిండం అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది. అలాగే రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఐతే వీటిని మోతాదుకి మించి తినకూడదు. అలాగే తక్కువ రక్తపోటు వున్నవారు, కిడ్నీ సమస్యలు వున్నవారు కూడా బీట్రూట్ తినడాన్ని దూరం పెట్టాలి.
ఈ అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు మజ్జిగ తాగరాదు
మజ్జిగ. వేసవిలో మజ్జిగ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయాలలో ఒకటి. కానీ, ఇది కొన్ని పరిస్థితుల్లో దుష్ప్రభావాలను కూడా కలిగిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో సోడియం కంటెంట్ ఉంటుంది కనుక ఇవి కిడ్నీ రోగులకు మంచిది కాదు. జలుబుతో బాధపడేవారు మజ్జిగ తాగితే సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతుంది. పసిబిడ్డలకు మజ్జిగ తాగిస్తే అది జలుబు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా జలుబుతో బాధపడేవారు రాత్రిపూట మజ్జిగ తాగకూడదు. మజ్జిగలో సహజంగా ఉప్పు వేస్తారు కనుక ఇది రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. లాక్టోస్ పడనివారికి మజ్జిగ తాగితే కడుపు ఉబ్బరం, డయేరియా, కడుపు నొప్పిని కలిగిస్తుంది.
శరీర కొవ్వు కరిగించుకునే 8 మార్గాలు
నాజూకుతనం. ఈరోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసేవారు ఎక్కువైపోతున్నారు. దీనితో నాజూకుతనం పోయి అధికబరువు, ఊబకాయం సమస్యలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే శరీరానికి తగ్గ బరువు వుండటం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. రోజూ ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని మంచినీళ్లలో తగిన మోతాదులో నిమ్మ లేదా తేనె కలిపి త్రాగాలి. ఉదయం- సాయంత్రం వారానికి రెండుసార్లు కరక్కాయను తీసుకుంటుండాలి. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి 12 సార్లు సూర్య నమస్కారాన్ని చేయాలి. అల్పాహారం కోసం డ్రై ఫ్రూట్స్, మొలకలు, ఫ్రూట్ షేక్స్, స్మూతీస్ తీసుకోవాలి. తేలికపాటి డిన్నర్ తీసుకోవాలి, వీలైతే జ్యూస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. కూరగాయలు- పండ్లు త్వరగా జీర్ణమవుతాయి కనుక వాటిని తీసుకుంటుండాలి.
వైద్యులు ముడిబియ్యం తినమని ఎందుకు చెబుతారు?
ముడి బియ్యం. తెల్లగా పాలిష్ పట్టిన తెల్ల బియ్యం కంటే బ్రౌన్ రైస్లో పోషకాలు ఎక్కువ, ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో, అవి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ముడి బియ్యంలో వరి పొట్టు కింద బియ్యం పైన వుండే తవుడు పొరలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా వుంటాయి. వారంలో ఐదు కంటే ఎక్కువసార్లు తెల్లబియ్యం తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వ్యాధి ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు తేలింది. దంపుడు బియ్యంలో రక్తపోటు పెరగడానికి కారణమయ్యే సోడియం పాళ్లు తక్కువ. మనం తినే ఆహారాన్ని శక్తిగా మలచడంలో కీలక పాత్ర పోషించే నియాసిన్, విటమిన్ బి3 బ్రౌన్ రైస్లో ఎక్కువ.
నేరేడు పండ్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
నేరేడు పండ్లు. వీటిని తినడం ద్వారా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వున్నాయి. ఇవి తినేవారు దంత సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇవి దంతాలను మరియు చిగుళ్లను బలంగా చేస్తుంది. నోటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. నోటిలో కురుపులు పుండ్లగా చెప్పబడే నోటి అల్సర్లను నివారిస్తుంది. దంతక్షయాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇంకా నేరేడు పండ్లతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ సి మరియు ఐరన్ యొక్క అద్భుతమైన మూలం, ఈ పండు హిమోగ్లోబిన్ కౌంట్ను పెంచుతుంది. ఈ నేరేడు పండు పురుషులు తింటుంటే అవసరమైన శక్తిని పెంచుతుంది. నేరేడు పండు జీర్ణ శక్తిని మెరుగుపరిచి కడుపులో ఏర్పడే గ్యాస్ వంటి సమస్యలను అడ్డుకుంటుంది.