Laya: సాంప్రదాయిని సుద్దపూసని సినిమాకు నేను నిర్మాత కాదు టీచర్
శివాజీ నిర్మాత గా మారి తన సొంత బ్యానర్ శ్రీ శివాజీ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై రెండవ చిత్రంగా ‘సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని’ అనే చిత్రాన్ని చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో సీనియర్ హీరోయిన్ లయ శివాజీకి జంటగా నటించారు. ఈ చిత్రంలో రోహన్, ప్రిన్స్, అలీ, ధన్రాజ్, ఇమ్మాన్యూయేల్ ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
ఈ సినిమాకు సుధీర్ శ్రీరామ్ దర్శకత్వం వహించగా.. రంజిన్ రాజ్ సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమాని ఫిబ్రవరి 12న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి అనిల్ రావిపూడి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూశా. సూపర్ గా ఉంది. చాలా నవ్వుకున్నా. డైరెక్టర్ సుధీర్ రైటింగ్, ప్రెజెంటేషన్ చాలా బాగుంది. ట్రైలర్ చూస్తుంటేనే సినిమా చూడాలని క్యూరియాసిటీ పెరిగింది. ఈ టీవీ విన్ వారు సక్సెస్ ఫుల్ సినిమాలతో ముందుకెళ్తున్నారు. శివాజీ ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. టాలెంటెడ్ యాక్టర్, తెలుగు అమ్మాయి లయ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో ముందుకెళ్తున్నారు. ఈ సినిమాలో లయ క్యారెక్టర్ సూపర్ గా ఉంది. అందరికీ బెస్ట్ విషెస్ చెబుతున్నా. ఫిబ్రవరి 12కి ఈటీవీ విన్లో రాబోతున్న ఈ సినిమా చూసి ప్రేక్షకులందరూ ఎంజాయ్ చేయడం పక్కా’ అని అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్, యాక్టర్ శివాజీ మాట్లాడుతూ, అప్పట్లో ఈవీవీ గారిలో గొప్ప క్వాలిటీస్ ఉండేవి. ఇప్పుడు అనిల్ లో చాలా పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉంటాయి. ఆయన చాలా టాలెంటెడ్ అలాగే చాలా మంచివాడు. అనిల్ అంటే పిచ్చి ప్రేమ నాకు. ఈ సినిమా కోసం నేను నిర్మాత కాదు టీచర్.లాగే వ్యవహరించా. మేమంతా టీం వర్క్ చేసి మంచి సినిమా చేసాం. బాపినీడు గారు నన్ను రీ ఎంట్రీ చేపించి మళ్ళీ బిజీ చేశారు. బండ్ల గణేష్ ఈ సినిమా కోసం సాంగ్ చేద్దాం అనగానే చేసేద్దాం అన్నాడు. బండ్ల గణేష్ అన్నకు ఎంతో రుణపడి ఉన్నా. ఈ సినిమాలో అందరూ బాగా నటించారు. ప్రతి ఒక్కరికీ నచ్చుతుంది. టెక్నీషియన్స్ అంతా బాగా సపోర్ట్ చేసి సినిమాను ముందుకు నడిపించారు’ అని అన్నారు.
లయ మాట్లాడుతూ, ఇప్పటివరకు రత్నమాలగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు ఉత్తరగా గుర్తు పెట్టుకుంటారని నమ్ముతున్నా. అనిల్ సర్ ఇక్కడికి వచ్చి ట్రైలర్ లాంచ్ చేయడం హ్యాపీగా ఉంది. డైరెక్టర్ సుధీర్ గారు ఉత్తర క్యారెక్టర్ బాగా తీర్చిదిద్దారు. శివాజీ గారు ప్రొడ్యూసర్ గా, యాక్టర్ గా షూటింగ్ లొకేషన్స్ లో ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటూ అన్నీ దగ్గరుండి నడిపించారు. ఈ సినిమాకు పెద్ద అసెట్ ఆయనే’ అని అన్నారు.
అలీ మాట్లాడుతూ, ఎంతో కష్టపడి సినిమా తీసే స్టేజీకి వచ్చిన శివాజీ నిర్మాణంలో వచ్చిన ఈ సినిమాలో నటించడం, ఆయన చేతుల మీదుగా చెక్ తీసుకోవడం ఆనందంగా ఉంది. డైరక్టర్ సుధీర్ తొలి సినిమానే అయినా చాలా బాగా తీశారు. ఈ సినిమా హిట్ అయితే నా మొదటి అప్రిసియేట్ దర్శకుడికే. శివాజీ అండ్ సుధీర్ హిట్ కొట్టబోతున్నారు. ఆల్ ది బెస్ట్’ అని అన్నారు.