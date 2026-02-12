Lavanya Tripathi: నేను గర్భవతిని. మూడు నెలల్లోనే షూటింగ్ పూర్తి చేశా : లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల
లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల, దేవ్ మోహన్ జంటగా ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్, దుర్గాదేవి పిక్చర్స్ బ్యానర్ల మీద నాగ మోహన్ నిర్మించిన చిత్రం ‘సతీ లీలావతి’. ఈ సినిమాకి తాతినేని సత్య దర్శకత్వం వహించారు. మార్చి 6న ఈ మూవీని రిలీజ్ చేయబోతోన్నట్టుగా బుధవారం నాడు ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో ‘సతీ లీలావతి’ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్మెంట్కు సంబంధించిన ఓ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు.
లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల మాట్లాడుతూ* .. సతీ లీలావతి’ని ప్రారంభించినప్పుడు నేను గర్భవతిని. కేవలం మూడు నెలల్లోనే షూటింగ్ పూర్తి చేశాను. దర్శక, నిర్మాతల సపోర్ట్ వల్లే నేను షూట్ చేయగలిగాను. సప్తగిరి గారితో పని చేయడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమాలో అందరూ గొప్ప ఆర్టిస్టులు నటించారు. దేవ్ మోహన్ గారి నటన అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఇది పూర్తిగా వినోదాత్మక చిత్రం. ఈ మూవీ అందరికీ నచ్చుతుంది. ఈ సినిమాని మార్చి 6న చూసి పెద్ద హిట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
*దర్శకుడు తాతినేని సత్య మాట్లాడుతూ* .. ‘కమల్ హాసన్ గారు చేసిన ‘సతీ లీలావతి’తో మాత్రం నా సినిమాని పోల్చను. అందరూ రిలీట్ అయ్యేలా.. అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యేలా ఈ సినిమాను తీశాం. మార్చి 6న మా మూవీని చూసి అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు’ అని అన్నారు.
*నిర్మాత నాగ మోహన్ మాట్లాడుతూ* .. ‘నిర్మాతగా నాకు ‘సతీ లీలావతి’ మొదటి చిత్రం. ఈ సినిమా ప్రయాణంలో నేను ఎన్నో నేర్చుకున్నాను. మార్చి 6న మా మూవీని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేస్తున్నాం. మా చిత్రానికి మీడియా, ఆడియెన్స్ సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
*నటుడు సప్తగిరి మాట్లాడుతూ* .. ‘పాత ‘సతీ లీలావతి’ ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో మా ఈ సినిమా కూడా అంతే హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. మా నిర్మాతకు ఇదే మొదటి చిత్రం. సత్య సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేశాడు. మార్చి 6న ఈ మూవీని చూసి అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. పూర్తి వినోదాత్మకంగా ఈ చిత్రం ఉంటుంది’ అని అన్నారు.