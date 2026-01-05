క్షమించండి రాశిగారు, నేను ఆ మాట అనడం తప్పే: యాంకర్ అనసూయ
యాంకర్, నటి అనసూయ గతంలో తను ఓ షోలో సీనియర్ నటి రాశిపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణ చెప్పారు. ఆమె X లో ఇలా పేర్కొన్నారు. రాశి గారు, మూడేళ్ల క్రితం నేను చేసిన ఓ షోలో తెలుగు సరిగ్గా రానితనంపై చేసిన స్కిట్లో మీ పేరును ఉపయోగించి నా నోటి నుంచి డబుల్ మీనింగ్ డైలాగు చెప్పించడం జరిగింది. ఇది రాయించి డైరెక్ట్ చేసిన వ్యక్తుల్ని నేను ఆ రోజే నిలదీసి అడిగి ఉండాల్సింది కానీ అప్పటికి నాకు వున్నటువుంటి శక్తి అందుకు సహకరించలేదు. అది పొరపాటే. వెనక్కి వెళ్లి ఇప్పుడు నేను దాన్ని సరిదిద్దలేను.
ఆ షోలో ద్వంద్వార్థపు మాటలను ఖండించడం దగ్గర నుంచి ఆ షో విడిచిపెట్టడం వరకూ నాలోని ఆ మార్పును మీరు గమనించవచ్చు. ఈరోజు మహిళందరి భద్రత గురించి గట్టిగా మాట్లాడుతున్న నాకు వ్యతిరేకంగా అప్పటి ఆ మాటలు తీసి హేట్ క్యాంపైన్ నడిపిస్తున్నారు. నన్ను షేమ్ చేయడానికి చేస్తున్న ఈ కథనాలు మీకు ఎంత ఇబ్బందికరంగా వున్నాయో ఊహించగలను. ఆ కార్యక్రమం దర్శక రచయిత నిర్మాతలు మీకు క్షమాపణలు చెప్పినా చెప్పకపోయినా నా బాధ్యతగా నా తప్పుని అంగీకరిస్తూ మీకు క్షమాపణ చెప్తున్నాను అంటూ పేర్కొన్నారు.